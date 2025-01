Másfél éves mélyponton a magyar gazdasági hangulat, sokan számítanak drágulásra

Portfolio 2025. január 23. 06:15

Az idei év első hónapjában folytatódott az enyhén negatív trend a magyar gazdaságban - a GKI konjunktúrafelmérése szerint az üzleti szféra és a fogyasztók kilátásai is romlottak decemberhez képest, igaz, mindkét esetben csak a statisztikai hibahatáron belül. A GKI konjunktúra index így is 19 havi mélypontjára csúszott. Januárban is magasan maradt a kutatóintézet árindikátora, igaz, nem nőtt tovább.