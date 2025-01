A héten három kamatdöntés is borzolhatja a befektetők kedélyeit

Donald Trump hivatalba lépése után gőzerővel kezdte el a második ciklusát. Az eredmény nem maradt el: beszakadt a dollár, szárnyaltak a tőzsdék, nagyot erősödött a forint. Az előző hét után a mostani is hasonlóan eseménydúsnak ígérkezik, hiszen több fontos kamatdöntő ülés is lesz, amely komoly mozgásokat indíthat el a devizapiacok mellett a részvénypiacokon is.