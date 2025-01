Nem volt rekordév a turizmusban 2024, de az idei már az lehet

Portfolio 2025. január 28. 09:16

2024-ben összesen 5,8%-kal több éjszakát töltöttek a vendégek a magyarországi turisztikai sázlláshelyeken. A növekedést továbbra is elsősorban a külföldi utazók Covid utáni korrekciója hatja (9,9%), de a 2023-as visszaesés után tavaly végre a belföldi vendégéjszakák száma is növekedni tudott (2%). A magyar vendégek által eltöltött éjszakák száma még így kissé is elmarad a 2022-estől, A külföldieké pedig (nagy valószínűség szerint) kicsivel a járvány előtt beállított csúcsa alatt lehet.