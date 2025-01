Törvényjavaslatot terjesztettek be a kakasviadalok legalizálására, feltéve, ha az egyik kakas egy robot

Ismét a kakasviadalok legalizálása körüli vita mozgatja a helyi közéletet, miután néhány helyi képviselő enyhítené az állatviadalokra vonatkozó büntetéseket Oklahomában. Sőt, robotokkal helyettesítenék az egyik küzdőfelet, hogy az állatvédőket is elhallgattassák. Miközben a kakasviadalok ellenzői állatkínzásról beszélnek, egyes törvényhozók a kultúrára és a gazdaságra hivatkozva próbálnak lazítani a szigorú szabályozásokon – számolt be az Oklahoman helyi portál.

Oklahomában ismét a kakasviadalok körüli vita került a politikai élet középpontjába, már nem először. Ha valaki nem követné az oklahomai közéletet – amivel rengeteg izgalmas filozófiai témától fosztja meg magát, hiszen a madárharc mellett épp kedden a pornó teljes betiltásáról szóló törvényt is beterjesztettek az amerikai államban –, annak fontos tudnia, hogy ahogy Magyarországon a házi pálinkafőzés az a kulturális rög, amiért az éppen regnáló hatalom mindig síkra száll kivont karddal, az Oklahomában a kakasviadal.

Ennek történelmi oka, hogy a kakasviadalok az Egyesült Államok déli és nyugati részein, így Oklahomában is, hosszú ideig népszerűek voltak. Az állatvédelmi mozgalmak erősödésével viszont a XX. században egyre nagyobb nyomás nehezedett a törvényhozókra, hogy tiltsák be ezt a gyakorlatot. Oklahomában 2002-ben népszavazás útján fogadták el azt a törvényt, amely illegálissá tette a kakasviadalokat. Ennek ellenére a tiltás után a mai napig előfordulnak illegális viadalok.

A téma így évtizedek óta, Kurzusokon, politikai oldalakon átívelő, kiemelten fontos ügy, amin választások dőlnek el.

Most az államban több republikánus képviselő enyhítené az állatviadalokra vonatkozó büntetéseket – sőt, robotokkal is feldobnák a műsort. Az egyre ritkább egységfrontosodás jegyében néhány demokrata is támogatná a lazítást és a technológiai újításokkal feldobott madárpárbajokat.

Lényegében a törvényjavaslat a kakasviadalok legalizálását célozza, feltéve, ha az egyik kakas egy robot.

Miközben a kakasviadalok ellenzői állatkínzásról beszélnek, addig a törvényhozók a kulturális hagyományokra és a gazdaságra hivatkozva próbálnak lazítani a szigorú szabályozásokon.

Justin Humphrey javaslata szerint a kakasviadalokat érintő szabályok enyhítésével a bűncselekményeket súlyos vétségről (felony) egyszerű szabálysértéssé (misdemeanor) csökkentenék. Humphrey vetette fel azt is, hogy robotokkal helyettesíthetnék az egyik kakast, ha a madár nem sérül meg a küzdelem, ami sokaknak azért nem tetszik, mert akkor hol lenne a valódi harc szárnyasok és gépek között.

Hogy lehet, hogy veszélyes drogok birtoklása szabálysértés, de egy kakast tartani tízéves börtönnel járhat?

– kérdezte Humphrey, aki szerint a rendszer átgondolása sürgető.

Brendan Hoover állatvédő aktivista szerint az enyhítés „szégyent” hozna Oklahomára. Itt egy pillanatra érdemes elmélyedni abban, mennyire lehet még jogalkotási munkával röhejessé tenni az államot, mikor a következő törvények a mai napig hatályosak:

Norman városában tilos csúnya grimaszokat vágni kutyákra . A szabálysértőket pénzbírsággal vagy börtönbüntetéssel sújthatják.

Az állam egyik törvénye tiltja, hogy valaki beleharapjon egy másik személy hamburgerébe.

A nők nem készíthetik el saját hajukat anélkül, hogy állami engedéllyel rendelkeznének ehhez.

Az orális szex kisebb vétségnek minősül, és egy év börtönbüntetéssel, valamint 2 500 dolláros pénzbírsággal sújtható.

Hoover talán éppen ezen kevéssé komolyan vehető joghagyomány miatt más, szilárdabb lábakon álló érveket is hoz a lazítás ellen, szerinte például komoly közegészségügyi kockázatot jelenthet a lépés, mivel a kakasok szállítása az államhatárokon át a madárinfluenza terjedésének egyik fő forrása lehet.

Itt fontos megjegyezni, hogy rendszeresen road showkra viszik a bajnok kakasokat.

A jogszabály mellett kardoskodó Rich Humphrey azonban úgy véli, a rendőrségnek másra kellene fókuszálnia: „Ha választanom kell, hogy megakadályozok egy kakasviadalt, vagy elkapok egy heroinkereskedőt, én a heroinkereskedőt választom.”

A törvényjavaslatot érő kritikák ellenére a viták új színt hoztak a kakasviadalok évtizedes kérdésébe.

Humphrey beismerte, hogy a robotokkal küzdő kakasok ötlete inkább provokáció, mint valós szándék, de ezzel is élénkíteni akarta a társadalmi párbeszédet a témáról.

A robotviadal vagy sem, az állam szavazói egyértelműen a jelenlegi szigorítások fenntartása mellett állnak, hiszen a 2023-as közvélemény-kutatások szerint 70%-uk továbbra is súlyos bűncselekményként tartaná számon a kakasviadalokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio