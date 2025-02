Átalakítja a kormány a napenergia-támogatást! – Íme a részletek

A magyar kormány 2025-től öt évre felfüggeszti a Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) inflációkövető árazását, hogy csökkentse az ipari fogyasztók növekvő terheit. A döntés hátterében az áll, hogy a napenergia-termelés gyors növekedése miatt egyre gyakoribbak a negatív áramárak, amelyek az ipari vállalatokra háruló többletköltségeket növelték. A minisztérium szerint a módosítás nem veszélyezteti a naperőművek megtérülését, a termelők pedig több lehetőség közül választhatnak, például csatlakozhatnak a MAVIR szabályozási piacához vagy hosszú távú zöldáram-megállapodásokat köthetnek. A kormány szerint a lépés célja az ipari rezsiköltségek mérséklése és a magyar gazdaság versenyképességének javítása, miközben a kormány továbbra is ösztönzi a megújuló energiaforrások piaci integrációját.

Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) jelentős szerepet játszott Magyarország napelemes energiatermelésének fellendítésében, Európa élvonalába emelve az országot az ipari méretű zöldenergia-beruházások terén. Azonban a rendszer fenntartási költségei az utóbbi időben növekedtek, részben a napsütéses órákban kialakuló túlkínálat és a negatív áramárak miatt – írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium, felvezetve, hogy

a támogatott átvételi díjak esetében felfüggesztik az inflációkövető árazást.

Mint magyarázzák, az ipari fogyasztók terhei is emelkedtek, mivel a támogatott átvételi ár és a piaci ár közötti különbözetet a rendszerirányító az ipari fogyasztókra hárítja. A kormány a megváltozott piaci környezethez igazodva úgy döntött, hogy 2025-től öt évre felfüggeszti a KÁT rendszerben az átvételi árak inflációkövetését, ezzel mérsékelve az ipari fogyasztók terheit.

A minisztérium azt állítja, a naperőművek üzemeltetői számára ez nem jelent jelentős veszteséget, mivel a korábbi áremelkedések már jelentős többletjövedelmet biztosítottak számukra, és beruházásaik megtérülése nem kerül veszélybe.z érintett termelőknek lehetőségük van áttérni a Megújuló Támogatási Rendszerbe (METÁR), ha továbbra is élni kívánnak az árindexálás lehetőségével.

Az Energiaügyi Minisztérium további változtatásokat is tervez, amelyek társadalmi egyeztetésre kerülnek hamarosan.

A KÁT-termelők számára megnyílik a lehetőség, hogy a MAVIR szabályozási piacára belépve új többletbevételhez jussanak, vagy kilépve a piacra, hosszú távú zöldáram kereskedési megállapodásokat (PPA-szerződéseket) kössenek, amelyek akár a KÁT rendszerben elérhetőnél is magasabb bevételt eredményezhetnek.

A KÁT rendszer 2016 végéig biztosított támogatást a megújuló alapú villamosenergia-termeléshez, jellemzően 20-25 éves átvételi kötelezettséggel és inflációkövető árakkal.

Ennek eredményeként főként naperőművek épültek, amelyek összesített kapacitása 2025 elejére megközelítette a 4100 megawattot.

Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások elterjedése azonban új kihívásokat hozott a rendszerüzemeltetők számára. túlkínálatos időszakokban egyre gyakrabban fordulnak elő negatív áramárak, amelyek 2024-ben már 306 órában jelentkeztek, háromszorosára növekedve az előző évhez képest.

Amint arról beszámoltunk december végén az energiaárak csökkenését a magyar vállalatok bizonyára az egyik leginkább várják. Amint megírtuk: Európában Magyarországon volt a harmadik-hetedik legmagasabb a nem-lakossági áramár a különböző fogyasztási kategóriákban (és a gázár is az egyik legmagasabb) 2024 végén.



Ebben a lakossági rezsicsökkentési rendszer torzító hatása, és a KÁT-rendszer ipari fogyasztókra háruló terheinekfontos szerepe van, és ezeknek a merev rendszereknek a módosításában is elképzelhetőkváltozásokjövőre, amelyekre szinténfigyelni kellmajd.



Érthető tehát, hogy mivel tabu a lakossági rezsicsökkentés megbolygatása a kormánynak, a minisztérium a KÁT rendszer inflációkövetésének felfüggesztésével és a termelők számára kínált új lehetőségekkel kívánja mérsékelni az ipari fogyasztók terheit és ösztönözni a megújuló energiaforrások integrációját a piaci alapú kereskedelembe. Nem véletlen, hogy a minisztérium is azzal érvel, hogy ezek az intézkedések hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez, mivel az ipari árak leszorítását célozzák.

