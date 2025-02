Járványügyi riadó: hatalmas sebességgel terjed a fertőzés Magyarországon

Január utolsó hetében 322 600 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb heti jelentésében. Az influenzaszerű megbetegedések száma is tovább növekedett az év 5. hetében, 83 600 főt becsült a járványügyi hatóság. Mindez azt jelenti, hogy a járvány továbbra sem csillapodik és ha ilyen meredeken emelkedik tovább a járványgörbe, akkor szinte soha nem látott influenzajárványt fog megtapasztalni hazánk. A járványügyi hatóság közlése szerint a járványok 25 óvodát, 20 általános iskolát és 1 középiskolát érintettek.

Az NNGYK minden héten közzéteszi tájékoztatóját a légúti figyelőszolgálat adatairól és integrált felügyeleti rendszer eredményeiről. Ezekből lehet érdekes következtetéseket levonni az aktuális járványügyi helyzetről és a fertőzések terjedési sebességéről. Az elmúlt hetekben a Portfolio kiemelten foglalkozott a járványügyi- és influenza folyamatokkal, elsőként számoltunk be arról, hogy 8 éve nem látott járvány tombol hazánkban.

A január 27. és feburár 2. közötti napokban a hatóság tájékoztatója szerint az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók becsült száma 322 600 fő volt, a megelőző héten látott 295 500 fő után. 100 000 lakosból 3 360 beteg akut légúti fertőzés miatt kereste fel orvosát.

100 ezer főből 871 beteg kereste fel orvosát influenzás panaszokkal

- jelezte az NNGYK. Ez az arányszám nemcsak az elmúlt néhány év adatával összevetve kiemelkedő, hanem extrém magasnak mondható hosszabb távon is.

Továbbra is elmondható az idei felsőlégúti szezonról sajnos, hogy

ha az influenzajárvány ilyen sebeséggel terjed tovább, akkor magasabb csúcsokat dönthet, mint a 2014/15-ös szezonban.

Akkor 923,1 volt az arányszám teteje 100 ezer főre vetítve. A fertőzés nagyon magas idei terjedési sebességét látva sajnos az sem kizárt, hogy az elmúlt évek legmagasabb intenzitású járványszezonjának csúcsa (1042 fő 100 ezer főre vetítve) is megdől. Ez a 2016-17-es szezon volt, ahogyan a lenti ábráról is leolvasható.

Múlt heti kérdéseinkre az NNGYK úgy válaszolt vasárnap küldött levelében, hogy "jelenleg közepes intenzitású influenzajárvány zajlik hazánkban. Utoljára magas intenzitású járvány a 2016-2017-es szezonban volt. Akkor a csúcsértéken 100 ezer lakosból 1042 betegedett meg, míg most 728-nál tartunk". Azóta ez a 728-as szám mostanra 871-re emelkedett. "Azt is folyamatosan figyeljük, hogy milyen arányban van a súlyos megbetegedések aránya. Jelenleg az összes beteg 0,09 százaléka igényel kórházi ellátást. Ebből is az látszik, hogy a jelenleg cirkuláló vírus nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint amit általában megszoktunk" - nyugtatott meg mindenkit a hatóság érdeklődésünkre.

Az influenzaszerű megbetegedés kapcsán az integrált felügyelet jelentésében az NNGYK azt írja: "a járványgörbe meredeken emelkedik, az influenzavírusok közül egyaránt előfordul az influenza A és az influenza B is".

Ugyanebben a jelentésében a járványügyi hatóság azt írja, hogy az Influenza A örökítőanyag országos átlagkoncentrációja csökken. "Az 5. naptári héten Békéscsaba, Budapest Észak- és Dél-pesti, valamint Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területe, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintája, Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szekszárd és Szolnok esetében volt kimutatási határ felett az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége" - írták.

A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzések számának emelkedése a közeljövőben várhatóan megáll

- vetíti előre a hatóság, azonban hozzáteszik: a megbetegedések számát azonban más variánsok (pl. Influenza B) megjelenése befolyásolhatja.

Hol terjed az influenza-megbetegedés?

Az 5. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult: az akut légúti fertőzés: a betegek 49,4%-a 0-14 éves gyermek, 25,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,7%-uk a 35-59 évesek, 7,7%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az influenzaszerű megbetegedés esetén: a betegek 46,1%-a 0-14 éves gyermek, 28,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 19,4%-uk a 35-59 évesek, 6,4%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó betegek száma a 6-9 évesek (2 850) körében volt a legmagasabb, az országos érték 3,3-szorosa (871). Ezt követte a 3-5 évesek (2 770) 10-14 évesek (2 576) és a érintettsége - derül ki az NNGYK jelentés részleteiből.

2025. év 5. hetében tizenhét közigazgatási területen nőtt, három közigazgatási területen csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Tolna (1 326), Veszprém (1 303) és Somogy (1 281) vármegyében volt a legmagasabb, Zala (448), Komárom-Esztergom (624) és Csongrád-Csanád (604) vármegyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket valamennyi területen diagnosztizáltak - írta a hatóság.

Az influenza mindent visz

Az 5. héten összesen 511 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 322 betegtől származó minta közül 48 betegnél az influenza A(H1N1pdm09), 28 betegnél az influenza A(H3), 3 betegnél az influenza A(NT), 89 betegnél az influenza B, nyolc betegnél az RSV, hat betegnél a human metapneumovírus, 7 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták - olvasható a jelentésben.

Az influenza pozitivitási arány 52,2%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 2,2% és az RSV pozitivitási arány 2,5% volt.

A sentinel kórházak által beküldött 59 minta közül tizenhárom beteg légúti mintájában influenza A(H1N1pdm09), hét betegnél influenza A(H3), három betegnél influenza B vírust, négy betegnél az RSV-t, négy betegnél a human metapneumovírust, három betegnél a SARSCoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 130 légúti minta közül tizenöt influenza A(H1N1pdm09), húsz influenza A(H3), egy influenza A(NT), tizenhét influenza B, három RSV, két human metapneumovírus, két bocavírus és két SARS-CoV-2 pozitív volt.

Az 5. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról negyvenhat jelentés érkezett tíz vármegye területéről (Baranya - 6, Győr-Moson-Sopron - 2, Hajdú-Bihar - 2, Komárom-Esztergom - 3, Nógrád - 3, Pest - 1, Somogy - 1, Szabolcs-Szatmár-Bereg - 17, Tolna - 3, Veszprém - 8).

A járványok 25 óvodát, 20 általános iskolát és egy középiskolát érintettek.

Tizenhét járványban történt mintavételezés, a tájékoztató megírásáig három járványban influenza A, öt járványban influenza B fertőzést igazoltak. Két járványban a kombinált gyorsteszttel végzett vizsgálat influenza A és B pozitivitást adott.

Kórházi helyzet

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján az 5. héten 317 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 34 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 317 SARI beteg 36,0%-a (114 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 30,0%-a (95 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A kórházi ápolást igénylő betegek közül 148 főnél influenza (118 A, 29 B, 1 NT), 48 főnél RSV, 2 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. Influenzavírus okozta SARI megbetegedést valamennyi korosztályban diagnosztizáltak.

Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó/Balázs Attila