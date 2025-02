Azonnali hatállyal leállította Paks II. építését az Atomenergia Hivatal a beomlott gödörfalnál!

Az Országos Atomenergia Hivatal a csütörtök este kiadott határozatában felszólította a Paks II. Zrt.-t, hogy "az 5. blokk munkagödre déli falának beomlással érintett szakasza, valamint a munkagödör ezen kockázattal érintett valamennyi területe tekintetében haladéktalanul állítsa le a munkavégzést, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket" – vette észre a Portfolio. Megbízható forrásból úgy tudjuk, hogy a gödör többi részén zavartalanul folytatódhatnak a kivitelezési munkálatok; az OAH szigorú határozata azért született, mert a munkagödrön belül egy olyan félsziget negatív sarkai omlottak be, ahol korábban már elvégezték a talajszilárdítást. Mivel nem zárható ki a külső mechanikai hatás sem, ezért kell részletesen megvizsgálni az esetet, és benyújtani róla a szükséges dokumentációt. Fontos, hogy a mostani esetnek semmi köze a karácsony előtt történtekhez, amelyről szintén megtudtunk fontos információkat. Emellett az is lényeges - ahogy a Paks II. Zrt. a mostani esetről kiadott Facebook-posztban is hangsúlyozza -, hogy a nukleáris biztonságot nem érintik a most felfüggesztett kivitelezési részfeladatok.