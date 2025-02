Hamarosan nem lesznek dolgozók a magyar boltokban?

Az automatizáció egyre nagyobb teret nyer a hazai kiskereskedelemben: az Auchan Magyarország hamarosan megnyitja első, teljesen személyzet nélküli üzletét Budapesten. Bár vidéken néhány éve még ellenállásba ütköztek az önkiszolgáló kasszák, ezek a megoldások egyre elterjedtebbek, részben a munkaerőhiány miatt. Az automatizáció a következő időszakban fel is gyorsulhat.

"Négy évvel ezelőtt Szolnokon, az egyik magyar élelmiszer kiskereskedelmi lánc az egyik boltjában automata kasszákat kezdett el beállítani. Ennek az lett a vége, hogy a helyi vásárlók jelentős része ugyanannál a láncnál, de más boltokban kezdett el vásárolni a városban, annyira nem tetszett nekik az újítás. A bolthálózat végül kénytelen volt leszerelni az automata kasszákat" – emlékezett vissza Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke.

Utólag azért is furcsa ez az eset, mert manapság Budapesten egyre több az automata fizetési lehetőség, és már a vidéki nagyvárosokban is terjed, annyira nehéz új munkaerőt találni a kereskedelembe

– mondta Karsai Zoltán.

Hamarosan nemhogy automata kasszák telepítését, hanem egy teljesen alkalmazott nélküli bolt nyitását jelentette be az Auchan Magyarország. Karsai Zoltán szerint Magyarországon érik a dolgozók nélküli boltok bevezetése, de azért még nem tartunk ott, hogy ez tömeges legyen.

Ez az új formátum az Auchan Magyarország számára is egy pilot, amit majd több helyszínen is ki akarunk próbálni

– mondta el Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési igazgatója.

Az új Auchan Go tereprendezési munkálatai már elkezdődtek Budapesten, Újbudán, a Bikás park szomszédságában. Az okosbolt egyelőre még nem nyitott meg, a rendszer pontosabb működése érdekében jelenleg a tesztelések zajlanak. A jelenlegi tervek szerint február 20-tól már kipróbálható így a vásárlás. A személyzet nélküli bolt a GDPR szabályok betartásával egy AI-alapú kamerarendszerrel és súlyérzékelő polcrendszerrel működik majd. OkAuchan applikációval lehet belépni az üzletbe, és az applikáción keresztül lehet az egész vásárlást intézni.

"A Mesterséges Intelligencia alkalmazása Nyugat-Európában is bevett. Nagy-Britanniában van olyan személyzet nélküli üzlet, ahol a vásárlás végén egy sárga, vetített körbe kellett állni, ami pár másodperc után kék színűre változott. Ez jelezte, hogy a vásárló fizetett, mert a rendszer levonta a polcokról levett termékek árait a bankszámlájáról" – emelte ki Karsai Zoltán.

"A Mesterséges Intelligencia arra is jó, hogy megfigyelje a vásárlási szokásainkat, és új ajánlatokkal keressen meg minket az applikáción keresztül" – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez szabályozói kérdéseket is felvet.

Egyelőre egyébként a hazai kereskedelemben az automata boltok helyett a „pénztáros nélküli” kasszák terjednek.

Az önkiszolgáló kasszák persze csak addig azok, amíg valamilyen probléma nem merül fel, akkor egy, a kasszákat felügyelő eladónak még most is a vevő segítségére kell sietnie. Ebből is látszik, hogy még ez a rendszer sem teljesen kiforrott.

Az automata bolttal előrukkoló Auchan egyébként már 2019-től elkezdte az önkiszolgáló kasszák bevezetését. Ma már minden magyarországi üzletükben egyaránt megtalálhatók a készpénzes és a bankkártyás változatok, összesen 350 önkiszolgáló pénztárral rendelkeznek.

Ma már minden második vásárlónk ezt a megoldást választja - akár nagy bevásárlókocsik esetében is - mert használatuk könnyű

– közölte az Auchan a Portfolio-val. Nincs termékszám és kosárméret limit. Ráadásul 1 munkatársunk 4-6 önkiszolgáló kasszát tud kezelni, így a reggeli és az esti órákban is több kasszát tudunk nyitva tartani. A vállalat azt írta, hogy

az önkiszolgáló kasszák megjelenése nem járt létszámleépítéssel.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke arról beszélt, hogy már a barkácsáruház-láncok is próbálkozik automata kasszák telepítésével, ahol akár veszélyek is leselkedhetnek a vásárlókra – pl. ha ráesik a vevő lábára egy nehezebb bútordarab –, de manapság nagyon nehéz munkaerőt, pláne minőségi munkatársat találni a kereskedelembe, ezért egyre több bolt nyit ebbe az irányba.

"A cégek sokszor egymástól próbálják átcsábítani az embereket, és már 5-10-15 ezer forinttal magasabb fizetésért váltanak. Van olyan cég, ahol nemcsak a fizetéseket emelték meg, hanem 100 ezer forint bónusz is jár annak a kollégának, aki átvisz a céghez egy olyan alkalmazottat, aki legalább 3 hónapig ott marad, vagyis a próbaidő alatt nem megy el" – mondta Karsai Zoltán.

Kistelepüléseken még csak-csak elmennek dolgozni az emberek az élelmiszerboltokba, de nagyobb városokban szinte lehetetlen új munkaerőt találni.

"Meghirdetik ugyan a helyi munkaügyi központokban a lehetőségeket, de 5 jelentkezőből 3 megy el az állásinterjúra, abból 1 tanul be, és sokszor az is elmegy, amikor szembesül a fizikai munkával, vagy a hétvégi és ünnepnapi beosztásokkal" – érzékeltette a nehéz helyzetet.

Az automata kasszák mellett a takarítógépek megjelenése is nagy segítség a kereskedelmi dolgozók számára, főleg a nagyobb légterű üzletekben.

Az automatikus árufeltöltésre ugyanakkor még biztosan várni kell, tekintve, hogy ennek biztonsági korlátai is vannak.

"Léteznek már olyan tesztek, hogy egy gép önállóan teszi fel a polcokra az egyes termékeket, de ha ezt alkalmaznák is, valószínűleg csak éjszaka lenne lehetséges, a vásárlók miatt" – mondta el meglátásait Karsai Zoltán.

A boltokban a digitális árkijelzőkkel, amelyek egy központi számítógépről állíthatók, már így is sok munkát megspóroltak a szektorban, de ennél is látványosabb a logisztika, ahol az áruk mozgatásánál és a szállítmányok nyomon követésénél régebben sokkal többen dolgoztak. Ennek az automatizálása már csaknem 100 százalékos, ezért jóval kevesebb munkaerőt igényel – zárta szavait.

