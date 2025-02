Nem minden a béke: Amerikából jöhet az újabb veszély a befektetéseidre

Bár az infláció felett mintha győzelmet hirdettünk volna, az elmúlt időszakban számos olyan adat jött az USA-ból, ami szerint épp most kezd újjáéledni. Vajon tényleg kell emiatt tartani, és ha igen, akkor az hogyan érintheti a kamatokat és a befektetéseinket?

Az elmúlt hónapokban nagyon furcsán kezdett el viselkedni az amerikai infláció. Bár tavaly még úgy tűnt, hogy sikerülhet a Fed-nek elérnie a 2%-os célját, az utóbbi időszakban, fű alatt egyre több olyan adat érkezik, ami az infláció gyorsulása irányába mutat és akkor még a vámok és Trump elnök fiskális programjának hatásairól nem is beszéltünk.

A magas infláció rosszat tenne a kötvényeknek, a magas értékeltségű mesterséges inteligencia-papírokról nem is beszélve. Ráadásul ez nem csak amerikai probléma, hiszen más országokban is mintha éledezne újra az infláció, ezért ami az USA-ban történik, annak a forintra is van hatása.

Mi az inflációs nagy kép?

Az inflációval kapcsolatban a legfontosabb probléma, hogy a maginfláció csökkenése gyakorlatilag a tavalyi év közepe óta megállt, miközben a bázishatások kifutása miatt az infláció emelkedésnek indult. Jelenleg a PCE infláció 2,6%, a maginfláció pedig 2,8%, ami még messze van a Fed 2%-os inflációs céljától és egyben azt is jelenti, hogy a jelenlegi 4,5%-os alapkamat nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy tartósan és megbízhatóan a cél közelébe vigye az inflációt.