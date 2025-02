Meglepő fordulat: lazítana Brüsszel a gáztárolók feltöltési szabályain

Múlt hét csütörtökön számoltunk be arról, hogy az EU-s tanácskozáson több tagállam tett javaslatot arra, hogy vizsgálja felül az európai döntéshozó a gáztárolók időközi feltöltési céljait, és adott esetben kötelező helyett önkéntes alapúak legyenek.

Az Európai Unió jelenlegi előírásai arra kötelezik a tagállamokat, hogy novemberig a tárolói kapacitásuk 90%-áig kell feltölteniük a tárolóikat. Az uniós rendelet közbenső célokat is meghatároz, miszerint a tárolói készletek 2025. február 1-jéig nem eshetnek 50% alá (lehetőleg 55% alá), 2025. május 1-jéig pedig 30% alá (lehetőleg 45% alá).

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy jövő héten közzéteszi azt a dokumentumtervezetet, ami módosítani fogja a tárolók kötelező feltöltésére vonatkozó uniós rendeletet. A hírügynökség által látott tervezetben az áll, hogy

a Bizottság – a gáztárolási rendelet meghosszabbításával összefüggésben is – együttműködik a tagállamokkal a gáztárolók hatékonyabb és rugalmasabb feltöltésének elősegítése érdekében, többek között dinamikus célértékek alkalmazásával.

A hírügynökségnek nyilatkozó magas rangú uniós tisztviselő szerint ez azt jelenti, hogy a jövőben

a célértékek meghatározásakor rugalmasabb határidőket vagy töltési szinteket fognak alkalmazni.

A dokumentum alapján az Európai Bizottság március végéig fogja elkészíteni a végleges módosítást és egyúttal javaslatot tesz az idei évben lejáró előírások meghosszabbítására is. Ugyanakkor Németország és Csehország azt is jelezték, hogy az nem elég, ha csak a jövőre vonatkozóan változik a szabályozás, hiszen már idén is nagy problémát okoz ez a rendszer, ezért szeretnének az idei évi célkitűzéseken is módosítani.

A dokumentumban foglalt ajánlás szerint ez a lépés „csökkenteni fogja a gáztárolók feltöltésével kapcsolatos gázpiaci feszültséget”. Örülhet tehát Németország mellett Franciaország és Hollandia is, hiszen ezen országok kardoskodtak a leginkább amellett, hogy módosítani kell a jelenlegi előírásokat. Úgy látják, hogy a földgázpiaci kínálatban nincs elég rugalmasság a feltöltési célok eléréséhez anélkül, hogy az árak emelkednének. Az említett három tagállam azon az állásponton van, hogy a szabályozás miatt a kereskedők pontosan tisztában vannak azzal, mikor lesznek a kormányok rákényszerülve arra, hogy minden áron gázt vásároljanak, hiszen ők is látják a határidőket. Ez magában rejti a piaci spekuláció kockázatát.

Nem alaptalan a félelem. Előző héten vizsgáltuk meg a gázpiacot és írtunk arról, hogy rekordméretű, 292 TWh-nak megfelelő nettó long - tehát a piaci drágulására fogadó - pozíciót halmoztak fel az európai földgázra (TTF) vonatkozó határidős és opciós ügyletekben. Bár a piaci "helyezkedés" önmagában nem káros, hiszen ez a kereskedői magatartás alapvetően normális egy árupiacon, de mértékétől függően egészségtelen folyamatokat eredményezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images