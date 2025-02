Felforgatná Brüsszel az európai árampiacot, mielőtt még rászakad a zöld átállás

Mi a lényeg és a kiindulási alap röviden?

Az EGSZB szakmai javaslata arra épül, hogy a villamosenergia piac jelenlegi működési kerete,

a marginális árképzési modell torzulásokhoz, és így ellátásbiztonsági kockázatokhoz vezethet, illetve a megújuló energiatermelők nyújtotta alacsonyabb áramárakból nem kellő mértékben részesülhetnek a fogyasztók.

Ez azt jelenti, hogy a megújuló energiatermelők (főként a napos és szeles kapacitások) az alacsonyabb marginális árak segítségével egyre többször szorítják ki a fosszilis alapú rugalmas (gázos és szenes) kapacitásokat a lehívási sorrendben (merit order), így ezen beruházások megtérülése kérdőjeleket vet fel. Ez pedig egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy amikor nem termelnek a napos és szeles kapacitások, akkor durván megugranak a piaci árak.

Ezzel párhuzamosan viszont a megújulók terjedése – egyelőre kellő mértékű energiatárolási, és rugalmasan reagáló kapacitások hiányában – ahogy rámutattunk: önmaguk további terjedését is kannibalizálja, hiszen például a napos kapacitások egyszerre terjedése annyira leszorítja a piacon megkereshető árbevételt, hogy az szintén komoly megtérülési kérdéseket vet fel. Így ez a támogatási rendszerek módosítását is megköveteli (pl. kétoldalú CfD-k), hogy az áramtermelés teljes költségéhez (LCOE) igazodó bevételi pályát biztosítson, de közben gondolni kell a megújuló energiatermelők rendszerintegrációs költségeire is (hálózatfejlesztések, szabályozási és tárolási költségek), így az egész támogatási témában sokkal inkább figyelembe kell venni a villamosenergia-termelés teljes rendszerköltségét is (LFSCOE).

LCOE (Levelized Cost of Electricity – a villamosenergia teljes költsége)

Ez azt mutatja meg, hogy egy erőmű nettó jelenértéken átlagosan mennyi pénzért tud egy egységnyi áramot termelni, ha figyelembe vesszük az összes költségét (építés, karbantartás, üzemeltetés, üzemanyag, stb.) az élettartama alatt. Például egy szélerőmű esetében az elején drága a beruházás (CAPEX), de később szinte ingyen termel áramot, mert a szél ingyen van (OPEX).



LFSCOE (Levelized Full System Cost of Electricity – a villamosenergia teljes rendszerre vetített költségének kiegyenlített értéke)

Ez egy még átfogóbb mutató, mert nemcsak az egyes erőművek költségeit veszi figyelembe, hanem a hálózatba integrálásuk sokrétű költségét is. Például ha sok nap- és szélenergia kapacitás épül, akkor a hálózat fejlesztése még több pénzt emészt fel, és vele párhuzamosan több energiatároló, illetve tartalék erőmű is szükséges, hogy amikor nem süt a nap és nem fúj a szél, akkor is legyen áram. Az LFSCOE tehát azt is figyelembe veszi, hogy az adott technológia miatt milyen extra költségek merülnek fel a teljes rendszerben.

A fenti sokrétű kihívásra kínálna egyfajta megoldást az EGSZB által felvázolt, igaz nem túl részletesen kibontott új működési keret. Ez azt szorgalmazza, hogy akár minden uniós tagállamban állítsanak fel egy új, ún. E-eszközt (Electricity-facility, azaz E-facility).

Ez az E-eszköz a megújuló, nukleáris és fosszilis energiatermelők, valamint a villamosenergia elosztók (DSO-k) közé lépne be új, állam által alapított entitásként, és a következő évtizedekben három fázisban fokozatosan egyre komolyabb szerephez jutna a fenti profitabilitási, ellátásbiztonsági, illetve megfizethetőségi kérdések kezelése érdekében. A javaslat szerzői szerint így közép- és hosszú távon is stabil, megfizethető villamosenergiához juthatnak a fogyasztók, amely idővel teljesen karbonmentes termelésből származna.

Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 Erről a témáról, az árampiac zöldüléséről, és az üzleti-megtérülési kérdésekről is részletesen szó lesz a Portfolio április 8-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, további részletek:

Az EGSZB anyagának gyökere

Az EU célja, hogy 2050-re klímasemlegessé váljon, amely komoly célnak az egyik fő pillére az európai energetikai rendszer kizöldítése. Ez hatalmas vállalkozás és példátlan mértékű beruházást igényel az energiatermelés és a hálózati infrastruktúra területén.

A gond azonban az, amire az EGSZB anyaga is rávilágít, hogy a JELENLEGI EURÓPAI ÁRAMPIACI STRUKTÚRA NEM BIZTOSÍT ELEGENDŐ ÖSZTÖNZÉST AZ ENERGIAIPARI SZEREPLŐK SZÁMÁRA A SZÜKSÉGES BERUHÁZÁSOKHOZ.

Ennek egyik fő oka a merit order néven ismert árampiaci modell. Ebben a rendszerben az egyes energiaforrások - mint például a napelemek vagy a gáztüzelésű erőművek - határköltségük (az egy egységnyi extra villamos energia előállításának költsége) szerint sorakoznak fel a kínálati oldalon. A másnapi nagykereskedelmi ármeghatározás úgy néz ki, hogy a legolcsóbb áramtermelő források felől halad a rendszer a legdrágábbak felé, és azt vizsgálja, hogy hol van az a kínálat és hozzá tartozó árszint, amely elegendő az adott (negyed)órában a kereslet kielégítéséhez (a Marshall-kereszt metszési pontja). A metszéspontban érvényes piaci árat kapja meg minden, figyelembe vett ajánlatot benyújtó áramtermelő, azaz az utolsó, legdrágább szükséges erőmű marginális árához igazodik a piaci elszámolóár (ármeghatározó erőmű).

Amint fent már utaltunk rá: a megújuló kapacitások terjedésével egyre több (negyed)órában kiszorulnak az ármeghatározó szerepből a fosszilis alapú áramtermelő egységek, gáz- és szénerőművek, így kevesebb idő alatt kell megkeresniük a beruházási és eleve magasabb működtetési költségüket. Ez durva árugrásokhoz, illetve relatív magasabb árszintekhez vezet azokban az órákban, amikor ilyen erőművek az ármeghatározók.

A fentiek miatt a dokumentum szerzői úgy látják, hogy az uniós célkitűzések, a megfizethető és stabil villamosenergia ellátás együtt csak állami beavatkozások és piaci mechanizmusok kombinációjával érhetők el.

Ezért egy olyan modellt szorgalmaznak, amely szükség esetén kormányzati szabályozással, és lehetőség szerint magánvállalkozások bevonásával működik. Azt látják ugyanis, hogy a jelenlegi árampiaci árképzési keretrendszer az alábbi három funkcióból csak az elsőt tölti be igazán, a másodikat bizonytalan módon tölti be, a harmadikat pedig egyáltalán nem:

A kereslet és a kínálat közötti rövid távú elosztás: jelenleg ez az ár meghatározó funkciója a nagykereskedelmi (jövőbeli, másnapi, napon belüli stb.) villamosenergia-termékek esetében, amelyek mindegyike elsősorban az azonnali piacokra összpontosít.

jelenleg ez az ár meghatározó funkciója a nagykereskedelmi (jövőbeli, másnapi, napon belüli stb.) villamosenergia-termékek esetében, amelyek mindegyike elsősorban az azonnali piacokra összpontosít. Jelzőfunkció: ez azt jelenti, hogy a piaci ár képes vonzani a jövőbeli (dekarbonizált) ellátásbiztonság garantálásához szükséges beruházásokat.

ez azt jelenti, hogy a piaci ár képes vonzani a jövőbeli (dekarbonizált) ellátásbiztonság garantálásához szükséges beruházásokat. A megújuló kapacitásokba, a teherelosztási kapacitásokba és a rugalmassági lehetőségekbe – például tárolólétesítményekbe, keresletoldali szabályozásba és a rugalmas fogyasztásba (hőszivattyúk, e-járművek) – irányuló beruházások refinanszírozása.

A három funkció betöltése érdekében

azt javasolják tehát, hogy akár minden tagállamban felállhatna egy E-eszköz, amely az egyes áramtermelők LCOE-jét figyelembe vevő méltányos és stabil, súlyozott átlagáron vásárolná meg a villamosenergiát, gyakorlatilag kétoldalú CfD-n keresztül közép- és hosszú távon is stabil árakat garantálva.

Az egyes tagállamok maguk dönthetnének arról, hogy felállítanak-e egy ilyen E-eszközt.

Ahogy fentebb jeleztük: a megújulók termelése nem elegendő a kereslet kielégítésére vagy azok volatilis termelése miatt hálózati kiegyenlítésre van szükség, akkor szinte mindig a magasabb költségű fosszilis termelők (például gázerőművek) a döntők az árazásban. Ez viszont azt eredményezi, hogy a nagykereskedelmi árak nem mindig tükrözik vissza a megújulóenergia alacsonyabb költségeit, mert a fosszilis energiahordozók bekerülési költségeinek ingadozása közvetlenül befolyásolja a villamosenergia-piaci árakat. A jelenség bizonytalanságot okoz a megújuló energiaforrásokba történő beruházások megtérülésében is, mivel a hosszú távú, kiszámítható árjelzések hiánya megnehezíti a befektetők számára a döntéshozatalt.

Többek között ebből fakad az Európai Unió áralapú versenyképességi hátránya az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, amelyről az utóbbi időszakban sok szó esett. Nem véletlenül mondta azt Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke az Európai Bizottságnak készített tavaly őszi jelentés bemutatásakor, hogy

bár az EU energiaigényének 2022-ben a földgáz az energiamix mindössze 20%-át tette ki, mégis 60%-ban meghatározta az energiaárakat.

Erre válaszul, az Európai Bizottság felkérésére – amely a Draghi-jelentésben felvetett javaslatokon alapul – az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) kidolgozta saját javaslatát, amely az árampiac jelentős reformjában látja a lehetséges megoldást.

Így nézhet ki részleteiben az E-facility

A javaslat alapján az E-facility közvetítőként (árjegyzőként - market maker) működhet majd a villamosenergia-termelők és a megtermelt energiát közvetlenül elosztók között. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tagállamonként létrehozott állami vállalat hosszú távú, 15-20 éves áramvásárlási-szerződéseket (PPA, CfD) köt az energiatermelőkkel és ezt az energiamennyiségét adja tovább az elosztók részére, amelyek kiszolgálják a lakosságot és a vállalati szektort, illetve bizonyos esetekben közvetlenül a nagy villamosenergia-felhasználókat.

A cél az, hogy a jelenleg domináns day-ahead (másnapi) piaci árazást fokozatosan, három szakaszban, egy hosszabb távú, stabilabb árképzési modell váltsa fel.

Az E-facility főbb célkitűzései között szerepelne:

Hosszú távú árstabilitás biztosítása kiegyensúlyozott energiamix révén.

A megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiába történő, államilag támogatott beruházások ösztönzése.

Stabil piaci keret biztosítása a magánbefektetések elősegítéséhez.

A hálózatbővítés és a rugalmassági intézkedések támogatása a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű felhasználása érdekében.

Az állami vállalat azonban csak részleges szerepet kapna az árampiacon, mivel a javaslat szerint a kistermelők, az energiaközösségek és a prosumerek (termelő-fogyasztók, például a napelemmel rendelkező háztartások) nem lesznek kötelezően bevonva a rendszerbe. Továbbá egyes nagyobb energiafogyasztók (például ipari létesítmények) továbbra is köthetnek közvetlen szerződéseket a termelőkkel.

A javasolt piaci reformot lépcsőzetesen vezetnék be, három kulcsfontosságú szakaszban, ami biztosítja a zökkenőmentes átmenetet:

1. szakasz (a bevezetéstől - 2030): ebben az időszakban a széntüzelésű erőműveket fokozatosan kivonják, a gáztüzelésű erőműveket pedig vagy hidrogénre állítják át, vagy szén-dioxid-leválasztással és -tárolással (CCS) látják el. A villamosenergia-kereskedelem továbbra is a jelenlegi másnapi piaci formában fog működni, de az E-facility befolyása növekedni fog olyan értelemben, hogy egyre több PPA-t köt CfD segítségével az áramtermelő erőművekkel (elkezd kiépíteni egy kívánatos erőművi mixet és azon keresztül befolyásolja az áramtermelési mix összetételét).

ebben az időszakban a széntüzelésű erőműveket fokozatosan kivonják, a gáztüzelésű erőműveket pedig vagy hidrogénre állítják át, vagy szén-dioxid-leválasztással és -tárolással (CCS) látják el. A villamosenergia-kereskedelem továbbra is a jelenlegi másnapi piaci formában fog működni, de az E-facility befolyása növekedni fog olyan értelemben, hogy egyre több PPA-t köt CfD segítségével az áramtermelő erőművekkel (elkezd kiépíteni egy kívánatos erőművi mixet és azon keresztül befolyásolja az áramtermelési mix összetételét). 2. szakasz (2030-2040): ekkorra az E-facility már jelentős piacszervezőként fog működni, és hosszú távú szerződések révén a kínálati piac jelentős részét fogja ellenőrizni. Ebben a fázisban a kiegyensúlyozó, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőműveket alacsony szén-dioxid-kibocsátású alternatívákkal váltják fel, valamint bővül az energiatároló képességekkel rendelkező portfólió is. A hagyományos másnapi kereskedési rendszer az E-facility növekvő befolyása miatt átalakul.

ekkorra az E-facility már jelentős piacszervezőként fog működni, és hosszú távú szerződések révén a kínálati piac jelentős részét fogja ellenőrizni. Ebben a fázisban a kiegyensúlyozó, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőműveket alacsony szén-dioxid-kibocsátású alternatívákkal váltják fel, valamint bővül az energiatároló képességekkel rendelkező portfólió is. A hagyományos másnapi kereskedési rendszer az E-facility növekvő befolyása miatt átalakul. 3. szakasz (2040-2050): a villamosenergia-piac teljes mértékben optimalizálásra kerül, ami azt jelenti, hogy a villamosenergia-termelés teljes mértékben megújuló forrásokra, zöld hidrogénre és alacsony szén-dioxid-kibocsátású tartalékmegoldásokra támaszkodik majd.

A szerződések árazása

Az E-facility az áramvásárlási szerződéseit úgy árazza majd, hogy igazságos és stabil árakat biztosítson az energiaforrások kiegyensúlyozott kombinációjával. Ezért az egyik legfontosabb ajánlás, hogy az új struktúrában az EU dolgozzon ki következetes árképzési modelleket, amelyek a már fentebb említett villamosenergia teljes költségén (LCOE) és a villamosenergia-rendszer teljes kiegyenlített költségén (LFSCOE) alapulnak.

Ezek a modellek segítenék a politikai szereplőket abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a legköltséghatékonyabb energiamixről.

Miért fontos ez? Ha a döntéshozók csak az LCOE-t nézik, azt gondolhatják, hogy a legolcsóbb energiaforrás például a nap- és szélenergia. De ha az LFSCOE-t is figyelembe veszik, akkor látni fogják, hogy lehet, hogy szükség van más technológiákra (pl. akkumulátorokra vagy gázerőművekre) is a megújulók mellé (azok kiszabályozásához), ami plusz költségeket jelent összességében.

Szükség van egy erős állami szerepvállalásra

A reformjavaslatban az EGSZB is elismeri, hogy az EU villamosenergia-piacának jelentősen át kell alakulnia ahhoz, hogy 2050-re összhangba kerüljön a klímasemleges célkitűzésével. Kiemelik, hogy az átállás során biztosítani kell az ellátás biztonságát és a megfizethető villamosenergia-árakat is. Az EGSZB egyébként más előrejelzésekre is hivatkozva úgy látja, hogy

2035-IG JELENTŐS DRÁGULÁS VÁRHATÓ A VILLAMOSENERGIA-árakban, részben a rendszerintegrációs költségek miatt, ÉS EGYES BECSLÉSEK AKÁR KÉTSZERES ÁREMELKEDÉST SEM ZÁRNAK KI.

Az EGSZB azt állítja, hogy az árampiac nem rendelkezik elegendő ösztönzővel e célkitűzések és a szükséges piaci változások eléréséhez. Ezért úgy véli, hogy ezeket a kihívásokat csak a kormányok közreműködésével lehet hatékonyan kezelni, így a kormányoknak rendesen át kell gondolniuk az árampiacot érintő adóztatási és támogatási politikájukat - emeli ki a javaslat.

Ennek egyik lába az energetikát érintő adóztatási politika újragondolása. Ez az "előírás" különösen érdekes hazánk esetében, mivel Magyarországon jelentős tételt jelentenek a hazai energetikai adóterhek, mint például a hálózati elosztókra és energiatermelőkre vonatkozó úgynevezett "Robin Hood" adó. Ezen plusz költség több problémát is okoz:

Egyrészt, ahogy ez ilyenkor szokás, a vállalatok visszaterhelik a fogyasztók felé, ami megnöveli a háztartások költségeit és így az inflációt.

Másrészt elvonja azokat a forrásokat az átviteli- és elosztóhálózati üzemeltetőktől, amelyeket a hálózatok fenntartására és fejlesztésére fordítanának.

Egyes átvitelirendszer-üzemeltetők például már most arra figyelmeztetnek a javaslatban, hogy jelentős többlet beruházások nélkül 2030-ra csökkenhet a villamosenergia-hálózat megbízhatósága.

A másik kihívás a magánbefektetői bizalom hiánya, amely akadályozza az új beruházásokat. A befektetők ugyanis nem szívesen kötnek 15-20 évre szóló hosszú távú szerződéseket egy kiszámíthatatlan piacon, ezért szükség van egy garantőrre az ügyletekben, aki biztosítja a szerződések teljesülését. A javaslat szerint ezeknek a szerződéseknek a stabil hátterét

kizárólag állami garancia vagy támogatás teremtheti meg.

Bár az EGSZB javaslata véglegesnek tekinthető (szavazott róla), az még kérdés, hogy ebből mit fog átemelni az Európai Bizottság a jövő héten megjelenő energetikai javaslatcsomagjába. Nagyon valószínű, hogy a fenti javaslat, illetve a főbb elemei, jelentős részben visszaköszön majd abban az anyagban.

Összességében az látszik, hogy a tervezett E-facility modell merész elmozdulást jelent egy hosszútávra építő és államilag megtámasztott villamosenergia-piac felé. Míg a jelenlegi szabadpiaci megközelítés hatékonyan kezeli a rövid távú villamosenergia-kereskedelmet, addig a hosszú távú beruházásbiztonságot nem feltétlenül tudja biztosítani minden érintett szereplő számára. A szükségszerű állami szerepvállalás és a magánszektor nagyobb részvételével az EU biztosíthatja, hogy a villamosenergia-ágazat teljesítse a zöldülési terveit, miközben garantálja a megfizethetőséget és energiabiztonságot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images