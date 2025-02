Az internet egyre gyorsabban felejt, a politikusok és a kormányok okozzák az amnéziát

Szabó Dániel 2025. február 23. 10:30

Tíz év alatt az internetes oldalak közel 40 százaléka tűnt el, ha pedig ott is maradt a helyén, akkor a Google-höz hasonló keresők nem hajlandók megmutatni a találatokat. A webes történelem egyszerre pusztul az oldalak és szerverek megszűnése miatt, másrészt magán személyek és a világ kormányai is egyre nagyobb arányban tüntetik el a róluk szóló adatokat. Mindennek a vége az, hogy hiába keletkezik egyre több adat, sokkal nehezebb lesz az internetet történelmi kutatásokhoz, oknyomozásokhoz felhasználni. Ráadásul a kormányok és politikusok egyre inkább próbálják kitöröltetni a róluk szóló cikkeket, adatokat. Magyarországon is egyre több oldal és tartalom válik kereshetetlenné.