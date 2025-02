Nyugdíjasok áfa-visszatérítése: 10-15 ezer forint pluszt kaphatnak az idősek

Nagy Márton a Pénz7 hétfői ünnepélyes eseményén tartott előadását követően újságírói kérdésekre válaszolt a hétvégén bejelentett kormányzati bejelentések kapcsán. Itt fontos információk derültek ki az anyáknak járó szja-mentességről , de a nyugdíjasok számára bejelentett áfa-visszatérítésről is lényeges részelteket ismertetett. Az is eldőlni látszik, hogy a kiskereskedelem szereplőinek meddig kell javaslatokat tenniük az élelmiszerárak emelkedésének megakadályozása érdekében.

Nyugdíjas áfa-visszatérítés

Orbán Viktor szombati évértékelőjében jelentette be az infláció elleni program keretében a nyugdíjasoknak szóló áfa-visszatérítés lehetőségét. Az időskorúakat támogató lépést az év második felére ígérte a miniszterelnök. A rendszer működéséről azóta a Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki tájékoztató közleményt:

Nagy Márton hétfőn, újságírói kérdésésekre adott válaszaiból fény derült még néhány további információra. A 2,5 millió érintett kártyát fog kapni, a vásárlásuk során minden termék vonalkódját ismerik a rendszerek, tudja a rendszer, hogy mely élelmiszerkategóriákra vonatkozik az áfa-visszatérítés. Anonim módon össze tudjuk kapcsolni a vásárlást a nyugdíjassal, és ehhez nem kell bankszámlával rendelkezni - tisztázta a miniszter.

Arra is kitért, hogy az államkincstárnál minden információ megvan az időskorúakról, azt is tudja a kormány, hogy az érintettek 29%-a kéri készpénzben a nyugdíjat. Arra a kérdésre, hogy az intézkedés elindítására miért kell még várni az év második feléig, kifejtette: a kártyákat postázni kell, a rendszer működését pedig be kell mutatni a nyugdíjasoknak.

De nem zárta ki azt, hogy a tervezettnél korábban elindul a nyugdíjasok áfa-visszatérítése.

Nagy Márton elmondása szerint már több hónapja dolgoznak az intézkedés előkészítésén, de még változhat, hogy milyen termékek kerülnek bele az áfa-visszatérítési körbe. A héten ezzel kapcsolatban lesz még egyeztetése a Nyugdíjas Kerekasztallal, ahol meghallgatja az érintettek javaslatait. A Nyugdíjas Kerekasztal kinyithatja még azt a kérdést, hogy milyen termékek áfa-visszatértésére lehet még igény - mondta a tárcavezető.

Megemlítette továbbá azt is, hogy hamarosan találkozik a Nagycsaládosok Egyesületével, akikkel az szja-mentességről fog egyeztetni.

Minden hónapban lesz a visszatérítésnek egy felső összege, ami valahol 10-15 ezer forint körül lehet havi szinten

- ismertette Nagy Márton, aki hozzátetette: a kormány nézi a fogyasztási szokásokat. Szerinte erre a havi felső korlátra a visszaélések elkerülése és az igazságosság érdekében van szükség. Emlékeztetett arra, hogy az alapvető élelmiszerek áfakulcsa 5% már most is, amit a miniszterelnök pedig bejelentett, azoknak a termékeknek az áfakulcsa 27%, de az áfa-visszatérítést nulla kulcsig adják. Vagyis a teljes áfa vissza fog járni bizonyos termékekre - részeltezte.

A 10-15 ezer forintos várható havi összeg ismeretében, valamint a 2,5 millió fős érintetti körből már közelítő becsléseket lehet tenni arra vonatkozóan, hogy a nyugdíjasokat támogató legújabb kormányzati intézkedés milyen költségvetési hatásokkal járhat. Ha minden nyugdíjas kihasználja a juttatás havi 10 vagy 15 ezer forintos felső határát, akkor becsléseink szerint ÉVES szinten ez a költségvetésnek 300-450 milliárd forintos kieséssel járhat. Mivel ez a lépés a jelenlegi információk szerint idén a második félévtől léphet életbe, ezért az idei költségvetésből 150-225 milliárd forintot vonna ki a bevételi oldalról ez a lépés.

Kiemelte továbbá, hogy az intézkedés részleteit Orbán Viktor miniszterelnök a hétfő délután esedékes parlamenti beszédében jelenti be.

A kormány gazdaságpolitikai bejelentései a miniszterelnök szombati évértékelőjével vették kezdetét:

Hatósági ár, profitstop

Az újságírói kérdések között előkerült a kiskereskedelmi szektorban belengetett hatósági ár ügye is. Nagy Márton ennek kapcsán válaszában leszögezte: a kereskedelem szereplőitől a kormány azt várja, hogy maguk hozzanak önkéntes alapon intézkedéscsomagot, a határidő: 2 héten belül. Addig még a beszállítókkal és a feldolgozóipar szereplőivel is egyeztet a miniszter.

Megemlítette: az árstop lehet önkéntes is.

Ha a kereskedelmi szereplők önkéntes javaslatcsomagja megfelel az árleszorítási szándékoknak és ez megfelelő mértékű a kormány szemszögéből, akkor nem kell központilag szabályozott hatósági ár és kiegészítő profitmarzs korlátozás sem - jelezte a miniszter.

Ha viszont nem felel meg a kormány elvárásainak az önkéntes javaslatcsomag, akkor lesz hatósági ár, de nem csak az, hanem profitmarzs korlátozás is

- vetítette előre Nagy Márton Orbán Viktor szombati közléséhez hasonlóan. A profitmarzs korlátozás ismertetése szerint azért lép majd életbe, hogy ha a kereskedők a (nem árstopos) helyettesítő termékek árait elkezdenék emelni, a kormány így fogja korlátozni a keresztárazás gyakorlatát.

Az anyák szja-mentességének részletei

Ezt külön cikkben dolgoztuk fel, miután Nagy Márton ezzel kapcsolatban is fontos információkat árult el a Pénz7 eseményen:

