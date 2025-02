Kitolja az e-nyugta bevezetésének határidejét a kormány

A vállalkozások számára a nyugtáról való elektronikus adatszolgáltatás (e-nyugta) kötelezettsége 2026. szeptember 1-jére tolódik ki az eredetileg tervezett 2025. július 1-jei időpontról – hangzott el a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által szervezett háttérbeszélgetésen. Az erről szóló módosítást várhatóan tavasszal rögzítik jogszabályban.

A jelenlegi áfatörvény tartalmazza a 2025. július 1-jei határidőt a nyugtáról való elektronikus adatszolgáltatásra. Ennek határideje tolódik ki 2026. szeptember 1-jére annak érdekében, hogy a vállalkozások könnyebben felkészülhessenek a változtatásra – közölte Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a szaktárca által szervezett háttérbeszélgetésen, amelyen Besesek Botond, az NGM adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára is részt vett.

Jelenleg a NAV kétféle módon kap adatokat a nyugtákról, egyrészt az online számlázás keretében, valamint az online pénztárgépek révén (OPG). A nyugtáról való adatszolgáltatást jelenleg a legtöbb vállalkozás OPG-vel teljesíti, amely vállalkozásnál az OPG nem kötelező, ott az elektronikus pénztárgép (EPG) lesz ennek az eszköze.

Utóbbi esetben Közel 270 ezer vállalkozásról van szó, amelyek jelentős része fodrász, de megtalálhatók köztük építőiparban dolgozó egyéni vállalkozók is, például villanyszerelők.

Az a vállalkozás, amely jelenleg OPG-t alkalmaz, az 2028-ig használhatja azt, nem kell kidobnia az online pénztárgépét, folyamatosan térhet át az EPG-re. 2028 után azonban már csak OPG-t lehet használni.

Gerlaki Bence elmondta: az intézkedés további gazdaságfehérítő hatással jár, az áfarés (azaz a potenciálisan beszedhető és a ténylegesen beszedett áfa közötti különbség) jelenleg 2-3% körüli, amelynek mértéke az intézkedés hatására várhatóan tovább fog csökkenni.

Az NGM számításai szerint évente legalább 10-20 milliárd forint lehet a többletadó-bevétel az intézkedés hatására.

Az államtitkár elmondta: a NAV és piaci szereplők is fejlesztenek EPG-ket.

A világon elsőként vezetné be Magyarország az e-nyugtát. Azt várjuk, hogy a fejlesztés iránt nemzetközi vállalkozások is érdeklődni fognak

- mondta Gerlaki Bence.

Az e-nyugta és az EPG egy adminisztrációs tehercsökkentésnek is felfogható, nem kell tárolniuk ugyanis a bizonylatokat a vállalkozásoknak. A vásárlók számára is előnyöket jelent az e-nyugta, ugyanis vevői appokon keresztül megkapják majd a nyugtákat, ami révén a garanciális jogok érvényesítése is egyszerűsödik.

