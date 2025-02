Váratlan fordulat: borulhat a Paks II-nek adott állami támogatás brüsszeli jóváhagyása!

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka csütörtökön nyilvánosságra hozott indítványában azt javasolja, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék azon ítéletét, amely helybenhagyta a Paks II.-nek nyújtott állami támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot. A főtanácsnok ezzel elfogadta a felperes Ausztria érvelését, ami nagy jelentőségű fejlemény, és akár lényeges hatása is lehet a projekt állami támogatási körülményeire, de sok még a kérdőjel.

Mi a lényeg?

A főtanácsnoki indítvány tartalma azért váratlan, mert korábban az Európai Bizottság (DG GROW) már indított egy kötelezettségszegési eljárást amiatt, hogy a magyar állam nemzetközi tender nélkül az orosz fővállalkozóinak adta a projektet, de azt 2016. novemberében "ejtette". Ez azt jelenti, hogy akkor a Bizottság illetékes főigazgatósága igazoltnak látta, hogy a magyar fél az uniós joggal összhangban járt el akkor, amikor közvetlenül szerződött az orosz féllel a két új blokk szállítására.

Most viszont a főtanácsnok egy azzal párhuzamosan futott, 2017. márciusában lezárt, itt részletesen kibontott, uniós versenyjogi főigazgatósági vizsgálat ügyében (ami a paksi projektben meglévő állami támogatás jóváhagyásáról szólt) akarná azt megtudni, hogy anno a Bizottság miért "ejtette" a nemzetközi tender nélküli beszerzés ügyét. Pontosabban a főtanácsnok azt rögzíti:

A Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy az építési szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összeegyeztethető-e az uniós közbeszerzési joggal.

A főtanácsnoki indítvány szerint tehát az Európai Bizottságnak alaposan meg kellett volna vizsgálnia 2017-ben azt, amikor kiadta az állami támogatást jóváhagyó határozatot, hogy megvan-e az uniós szabályokkal lévő összhang azzal, hogy nemzetközi tender nélkül ítélte oda a magyar kormány a projektet az orosz fővállalkozónak.

Ez az odaítélés ugyanis később alapvetően összefüggött az egész építési-szerződéses konstrukcióval, és így az állami támogatási kérdéssel.

Így tehát a főtanácsnoki indítvány most azt javasolja, hogy vissza kell menni az állami támogatási jóváhagyó döntést megalapozó folyamat kezdőpontjáig, és arra kell a Bizottságnak világos választ adnia, hogy az uniós közbeszerzési joggal való összhangot miért nem vizsgálta meg (ha tényleg nem vizsgálta meg).

Az ügyben további csavar, hogy a Bizottság 2017. márciusában a magyar hatóságok felőli ígéretek miatt abban a hitben hagyta jóvá az állami támogatás meglétét a Paks II. projektben, hogy a meglévő paksi blokkok 2032-2037 között le lesznek állítva, azaz a két új paksi blokk csak néhány évig működik majd párhuzamosan a meglévő négy blokkal, és így az uniós villamosenergia piacra is csak átmenetileg lesz hatással az új beruházás. Most tehát ezt az állami támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot akarná megsemmisíteni a főtanácsnok, egy olyan vetület miatt (a projekt nemzetközi tender nélküli odaaása az orosz fővállalkozónak), ami nem is volt témája az állami támogatási vizsgálatnak.

A főtanácsnoki indítvány nyilvánosságra hozásával most a labda az uniós Bíróságra került, amely nagyon ritkán dönt a főtanácsnoki indítvánnyal szemben.

Ha a Bíróság is hasonlóan döntene majd néhány hónap múlva, mint most a főtanácsnoki indítványban szerepel, akkor az Európai Bizottságnak várhatóan újra el kellene végeznie azt a vizsgálatot, hogy a paksi fővállalkozói szerződés oroszoknak odaítélése összhangban volt-e az uniós közbeszerzési szabályokkal, illetve ha anno elvégezte ezt a munkát, akkor ezt a kérdést alaposan meg kellene most indokolnia a Bíróság felé, hogy miért ejtette a kötelezettségszegési eljárásban megfogalmazott saját kifogásait.

Egyelőre nem világos, hogy a Bizottság által 2017-ben kiadott, a projekthez nyújtott magyar állami támogatást jóváhagyó határozat Bíróság általi esetleges érvénytelenítése hogyan hat a Paks II. projekt jelenlegi szerződéses kereteire, illetve munkálataira (hat-e egyáltalán).

A magyar parlament tavaly év végi döntésével ugyanis éppen a következő hónapokban nyílna meg az út arra, hogy az orosz fővállalkozóval módosítsák a műszaki paramétereket, illetve a finanszírozási kereteket, de valószínűleg most az uniós főtanácsnoki indítvány, és az azt követően várható bírósági döntés ezt a folyamatot is érintheti.

Két miniszteri jelzés

A főtanácsnoki indítvány ügye a ma délelőtti Kormányinfón is szóba került, amely kapcsán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt jelezte, hogy nem látta még a teljes főtanácsnoki indítvány szövegét (alább a sajtóközleményt bemutatjuk), így megalapozottan nem tud nyilatkozni, de azt előrevetítette, hogy a magyar állam alaposan felkészül majd a Bíróság előtt az álláspontja megvédésére. A tárgyalásra az indítványtól számítva legalább több hónap múlva kerül sor.

A Paks II. projektért felelős Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy kora délutáni Facebook-poszt szerint telefonon egyeztetett az orosz főválallkozó Roszatom vezérigazgatójával. Ennek kapcsán azt hangsúlyozta (feltehetően a főtanácsnoki indítvány is szóba került egyéb, uniós és amerikai szankciós keretekből adódó lépések mellett), hogy

az új atomerőmű építése kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, így az állandó nehézségek és akadályoztatások ellenére is megy tovább a projekt, csak kicsit több erőfeszítést tesz szükségessé.

