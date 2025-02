Négy generáció egy munkahelyen - Hogyan lehet ezt a helyzetet jól kezelni?

Négy különböző generáció egy munkahelyen nemcsak kihívások elé állít, hanem páratlan lehetőséget is kínál a vállalatok számára. Fontos tényező a hozzáállás és a kiindulási nézőpont, mely szerint problémát vagy potenciált látunk benne! A sokféle perspektíva és tapasztalat a kulcs a komplexitáshoz és a sikeres jövőhöz. Gyakorlati munkahelyi módszerek a generációkhoz a a cikkben.

Generációk közötti különbségek: hogyan törhetjük meg az előítéletek láncait?

A fiatal generációk, különösen a Z generáció betanítása és mentorálása sok munkáltatónak jelent kihívást. Gyakran előítéletek és félreértések nehezítik az együttműködést. Egy amerikai kutatás szerint („New Survey Reveals GenZ Holds the Key to the Evolution of Company Culture, with Social Issues, Workforce Engagement, and Treatment of Others at Work Top of Mind”) az összes munkavállaló 70%-a tapasztalt már zaklatást vagy előítéletet a munkahelyén, de ez az arány a Z generáció tagjai körében 86%-ra ugrik. Ez is rámutat arra, hogy a probléma kezelése elsősorban a munkaadók és vezetők felelőssége.

Ahogy egy futballmeccset is csak az edző iránymutatásával lehet megnyerni, úgy

a generációs konfliktusok megoldása is az aktív vezetői hozzáálláson múlik.

Az a munkáltató, aki hajlandó beavatkozni és célzottan fejleszteni a fiatal munkavállalókat, hosszú távon nemcsak a csapatát erősíti, hanem versenyelőnyt is szerezhet.

Az ismerkedés aknamezői

A fiatal munkavállalók megértése és támogatása azonban nem mindig egyszerű. Egy korábbi gyakornokom, Dalma története ezt kiválóan példázza. Amikor állást keresett, összekötöttem egy ismerősömmel, aki éppen új kollégát keresett. Dalma gyorsan elküldte az önéletrajzát e-mailben, de a levél tele volt helyesírási hibákkal, és a megszólítás is túl kötetlen, „Szia” volt. Az ismerősöm csalódott volt, mert a korábban általam ajánlott munkavállalók mindig precízek és megbízhatóak voltak.

Miután meggyőztem, hogy adjon Dalmának esélyt, kiderült, hogy a közösségi média kezelésében rendkívül ügyes, és a hiányzó hivatalos kommunikációs készségeit gyorsan fejlesztette. Fél év elteltével már mindkét fél elégedett volt az együttműködéssel. Ez a történet is rámutat arra, hogy egy generációs különbségekből fakadó kezdeti nehézség nem kell, hogy hosszú távú akadály legyen.

Négy generáció egy munkahelyen

A mai munkahelyek generációs diverzitása egyedi kihívásokat jelent. Jelenleg a babyboomerek, az X, az Y és a Z generáció tagjai dolgoznak együtt, akik teljesen eltérő szocializációs környezetben nőttek fel. Mark McCrindle generációkutató globális felmérés szerint a munkahelyi problémák közül a generációs konfliktusok a leggyakoribbak (42%), még a kulturális különbségeket (35%) és a nemek közötti eltéréseket (23%) is megelőzve (McCrindle, Mark – Wolfinger, Emily: „Az XYZ ábécéje. A nemzedékek meghatározása”, Korunk, 2010. november, 13–17).

Ezek a konfliktusok nem újak, de az internet és a technológiai fejlődés tovább mélyítette az eltéréseket. Az idősebb generációk számára természetes az e-mail mint hivatalos kommunikációs csatorna, míg a Z generáció számára ez gyakran idegen műfaj. Ugyanakkor a Z generáció számos új szakmához – például közösségimédia-menedzsment vagy VR-fejlesztés – kiválóan ért, amelyek az idősebbek számára idegenek lehetnek.

Generációs diverzitás, mint erősség

A generációk közötti együttműködés előnyeit Sápi Vivi, egy népszerű tiktoker, is megerősítette, akivel A rejtélyes Z generáció könyvemhez készítettem interjút. Korábbi munkahelyén, ahol kizárólag fiatalok dolgoztak, hamar felismerte, hogy az egynemű csapat nem mindig hatékony. Egy olyan cégnél, ahol különböző korosztályok dolgoztak együtt, a kollégák egymástól tanultak, és mindannyian a saját erősségeiket adták hozzá a csapathoz.

Ez a sokszínűség tehát nemcsak egyéni fejlődést, hanem szervezeti szinten is előnyt jelenthet. A munkáltatóknak érdemes felismerniük, hogy a fiatal munkavállalók nem azért nem tudnak valamit, mert nem képesek megtanulni, hanem mert eddig nem volt rá szükségük. Ha megkapják a szükséges mentorálást és támogatást, könnyen leküzdhetik ezeket a hiányosságokat.

Magyarországon különösen fontos figyelnünk az előítéletekre, mivel a társadalmi feszültségek és generációs különbségek könnyen konfliktusokhoz vezethetnek, ha nem kezeljük őket tudatosan. Az előítéletek csapdájába esve hajlamosak lehetünk sztereotípiák alapján megítélni egymást, ami nemcsak a társadalmi, hanem a munkahelyi együttműködést is alááshatja. A kor alapú előítéletek például nemcsak az idősebb generációt érintik, hanem egyre gyakrabban jelennek meg a fiatalokkal szemben is. A fiatalokat sokszor igazságtalanul bélyegzik meg tapasztalatlannak, felelőtlennek vagy éppen túlságosan idealistának, ami megnehezíti számukra az érvényesülést és az önálló döntések meghozatalát. Ezek az előítéletek különösen a munkahelyeken okoznak problémát, ahol a vezetők felelőssége, hogy érzékenyítsék a csapatokat, és a tudatos odafigyelés révén lebontsák az előítéletekből fakadó falakat.

Ahogyan Gordon W. Allport szociálpszichológus az Az előítélet című könyvében hangsúlyozza, az előítéletek lebontásához elengedhetetlen a nyitottság, a tudatosság, az önismeret és a másik fél valódi megismerésére irányuló szándék. Ez a fajta tudatos hozzáállás segíthet abban, hogy ne csak elfogadjuk a különbözőségeket, hanem azokat értékként ismerjük fel. A vezetőknek ebben különösen fontos szerepük van: azáltal, hogy támogatják a különböző generációk közötti párbeszédet és együttműködést, hozzájárulhatnak egy inkluzívabb, hatékonyabb és motiváltabb munkakörnyezet kialakításához. A tréningek, mentorálás és az odafigyelés eszközei mind a munkáltatók kezében vannak – a kérdés csupán az, hogy élnek-e velük.

Egy jól működő csapat nem attól lesz hatékony, hogy mindenki egyformán gondolkodik, hanem attól, hogy a sokféleségükből közösen hoznak létre értéket.

A proaktív szemléletmód jelentősége

A generációs konfliktusok megoldásához elengedhetetlen a proaktív szemléletmód. A munkáltatóknak és vezetőknek nemcsak az a feladatuk, hogy felismerjék a különbségeket, hanem hogy hidakat építsenek ezek áthidalására. Egy jól működő csapat nem attól lesz hatékony, hogy mindenki egyformán gondolkodik és viselkedik, hanem attól, hogy a különböző nézőpontokból közösen hoznak létre értéket. Az ehhez szükséges eszközök – legyen az tréning, mentorálás vagy egyszerű odafigyelés – mind a munkáltatók kezében vannak. A kérdés csak az, hogy élnek-e velük.

A Deloitte 2023-as Global Human Capital Trends jelentése szerint azok a szervezetek, amelyek aktívan támogatják a generációk közötti együttműködést és tudásmegosztást, 25%-kal nagyobb munkavállalói elkötelezettséget és alacsonyabb fluktuációt tapasztalnak. A kutatás azt is kiemeli, hogy az intergenerációs programokban részt vevő vállalatok 60%-a jelentett növekvő innovációs képességet és jobb problémamegoldási hatékonyságot.

Egy vállalati intergenerációs tréningünkön, amelyet középvezetők számára tartottunk, az egyik résztvevő megosztotta frusztrációját a fiatalabb kollégáival kapcsolatban. Úgy érezte, hogy a csapat legfiatalabb tagjai nem vesznek részt aktívan a megbeszéléseken, mert állandóan a telefonjukat nézik. A beszélgetés során kiderült, hogy a fiatalabb munkatársak nem érdektelenségből használják az eszközeiket, hanem így jegyzetelnek, azonnal utánanéznek az elhangzott információknak, és gyors visszacsatolást adnak. Miután ezt tisztázták, a csapat új megbeszélési struktúrát vezetett be: egy kijelölt személy digitálisan dokumentálta a kulcsfontosságú gondolatokat, amelyeket azonnal megosztott a résztvevőkkel. Ez nemcsak hatékonyabbá tette a munkát, hanem csökkentette a feszültséget is.

Az ilyen példák jól mutatják, hogy a generációs különbségekből nem konfliktus, hanem lehetőség is születhet – ha a vezetők tudatosan kezelik ezeket a helyzeteket. A kérdés nem az, hogy szükség van-e generációs együttműködést támogató stratégiákra, hanem az, hogy a vállalatok hajlandók-e aktívan alkalmazni őket.

A generációs diverzitás lehetőség, nem akadály

A munkahelyeken ma már akár négy különböző generáció dolgozik együtt: a veteránok (Baby Boomerek), az X, Y és Z generáció képviselői. Ez a sokszínűség komoly kihívásokat jelenthet a kommunikáció, a munkastílus és a motivációs tényezők terén, ugyanakkor hatalmas lehetőség is, ha megfelelően kezeljük. Egy generációkon átívelő, befogadó szervezeti kultúra erősítéséhez tudatos vezetői és tréningmegoldások szükségesek.

A generációk eltérő értékrendje és munkastílusa

A különböző generációk eltérő történelmi és technológiai háttérrel érkeztek a munka világába, így más-más elvárásaik és hozzáállásuk van a munkához:

Baby Boomerek (1946–1964): Elkötelezettek, lojalitásra építenek, nagyra értékelik a személyes kapcsolatokat és a hierarchikus struktúrát.

X generáció (1965–1979): Önállóságot és rugalmasságot keresnek, pragmatikusak, fontos számukra a munka-magánélet egyensúlya.

Y generáció (1980–1995): A digitális világban nőttek fel, értékelik az innovációt, a folyamatos visszacsatolást és a munkahelyi szabadságot.

Z generáció (1996–2009): Multitaskingban erősek, gyors információfeldolgozás jellemzi őket, elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás és a technológia iránt.

Generációs hidak építése – Tréningjavaslatok

A vezetők és HR-szakemberek számára kulcsfontosságú, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek elősegítik az együttműködést és a kölcsönös megértést. A tréningprogramok hatékonyan támogathatják ezt a folyamatot.

1. Tudatosságnövelő generációs workshopok

Cél: A résztvevők megértsék a különböző generációk sajátosságait, értékeit és elvárásait.

Módszer: Interaktív szituációs gyakorlatok, esettanulmányok és csoportos beszélgetések.

2. Mentoring és fordított mentoring programok

Cél: Kétirányú tanulás elősegítése – az idősebb munkavállalók átadhatják tapasztalatukat, míg a fiatalabbak a digitális eszközök használatában segíthetnek.

Módszer: Páros mentorálási rendszer kialakítása, strukturált beszélgetések.

3. Kommunikációs tréningek

Cél: A generációk közötti kommunikációs szakadék csökkentése.

Módszer: Asszertív kommunikáció, konfliktuskezelési technikák, interkulturális tréningelemek beépítése.

4. Rugalmasság és elköteleződés fejlesztése

Cél: A munkahelyi motiváció fenntartása minden generáció számára.

Módszer: Egyéni motivációs térképek készítése, személyre szabott ösztönző rendszerek kidolgozása.

5. Generációkon átívelő együttműködés fejlesztése csapatépítéssel, külső programokkal

Cél: A különböző generációk közötti bizalom és hatékony közös munka elősegítése.

Módszer: Közös projektek, gamifikált feladatok, outdoor és indoor programok, amelyek támogatják a generációk közötti kapcsolat-és bizalomépítést és a sztereotípiák lebontását.

Összegzés

A generációs diverzitás megfelelő kezelése versenyelőnyt jelenthet a szervezetek számára. A cél nem az, hogy a különböző generációkat egységesítsük, hanem hogy kiaknázzuk a különbségekben rejlő lehetőségeket. A tudatos vezetés, az egymástól tanulás lehetősége és a nyitott szervezeti kultúra segíthet a sikeres együttműködésben.

Bereczki Enikő, generációkutató, tréner, A rejtélyes Z generáció című könyv szerzője

Járóné Kőházi-Kis Andrea tréner, munkahelyi mentálhigiénés szakember

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images