Sosem látott adatokat hozott nyilvánosságra az Energiahivatal egy új adatvizualizációs felületen

Pénteken reggel élesedett a havi földgáz és villamosenergia piacmonitoring riportok teljesen átalakult verziója a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) oldalán egy új adatvizualizációs felületen, amelyből rengeteg érdekes, sosem látott adat derült ki. Így például megtudtuk: tavaly szilveszter délután 4 és 5 óra között volt a valaha mért legnagyobb magyarországi lakossági villamosenergia fogyasztás; sőt azt is mutatja a felület, hogy hogyan alakult a profilos és idősoros elszámolású fogyasztók áramfogyasztása. Az az adat sem volt eddig ismert, hogy hogyan alakult havonta az áram- és földgáz versenypiaci kiskereskedelmi átlagár az egyes fogyasztási sávokban, illetve a villamosenergia szabályozási piacon hogyan alakultak a rendelkezésre állási díjak a különböző frekvencia helyreállítási tartalék típusoknál.

A MEKH teljesen megújította, és kibővítette az eddig pdf-ekben közzétett havi földgáz és villamosenergia piacmonitoring riportokat;

ezek mostantól egy Power BI alapú adatvizualizációs felületen érhetők el, illetve személyre szabottan le is tölthetők az egyes adatsorok.

Az adatpublikációk menüpontból, illetve a címlap közepéről a Havi piacmonitoring riportok felületre kattintva egy teljesen új felület jelenik meg, és a villamosenergia-piac, illetve a földgázpiac részletes adatait külön-külön lehet megvizsgálni az alábbi öt-öt almenü segítségével:

Árak EU fundamentumok Magyar fundamentumok Szabályozási piac (árampiac esetén), illetve Kiegyensúlyozás (gázpiac esetén) Kiskereskedelem.

A legtöbb adatsor 2024 elejétől kezdve mutatja be a folyamatokat, illetve az előző ötévi minimum és maximum sávjához is viszonyítani lehet az aktuális értékeket;

bizonyos adatoknál akár órás felbontású adatsorok is elérhetők a kurzor mozgatásával megjelenő plusz ablakokban.

Az adatvizualizációval látványosan megjelenített adatok nagy részét a MEKH más adatforrásokból veszi át (pl. ENTSO-E, MAVIR, AGSI, HUPX, CEEGEX), és strukturáltan, a szakmai összefüggések mentén mutatja be, de vannak olyan adatok is, amelyeket saját maga gyűjt és ebben az adatbázisban hozza először nyilvánosságra. Ilyenek például az alábbi esetek is:

A villamosenergia fogyasztás órás bontását most már idősoros és profilos (lakosság) elszámolású csoportok szerinti bontásban is meg lehet nézni. Ha a villamosenergia felületen a legördülő menüből a tavaly decemberi hónapot nézzük, és a fogyasztási adatoknál a december 31-i nap fölé húzzuk a kurzort az alsó grafikonon (zöld és kék vonalak), akkor a felugró felületen napon belül is meg lehet nézni az órás fogyasztási adatokat. Így derült ki, hogy aznap délután 4 és 5 óra között volt az eddigi legmagasabb fogyasztás (3938 MW) a profilos elszámolási csoportban, amely mellett a naperőművek kihasználtsági rátája 0% volt, és az átlaghőmérséklet mínusz 2 fok volt (jóval hidegebb, mint a megelőző 5 év plusz 3 fok körüli minimum hőmérséklete abban az órában). (Érdemes megjegyezni, hogy a HMKE-szegmens órás termelési adatai is megjelennek majd idővel a MEKH adatbázisban.)

Még sosem publikálta a MEKH a villamosenergia és földgáz versenypiac havi kiskereskedelmi értékesítési átlagárait, de most éves fogyasztási sávok szerinti bontásban is mindkét területen meg lehet ezt az idősort nézni, és a grafikonon megjelennek a havi tőzsdei referenciaárak is. Ebből lehet következtetni az energiakereskedői marzs mértékére és időbeli alakulására is, illetve van külön piaci koncentráltság alakulást jelző grafikon is (versenypiaci részesedés fül), amely a top5 kereskedő és a többiek piaci arányának negyedévenkénti alakulását mutatja. Az adatvizualizáció azt is érzékelteti, hogy a kisebb éves fogyasztású csoportok esetén (jobb felső sarokban be kell pipálni az éves GWh tartományokat) a kiskereskedelmi átlagár magasabb, mint a nagyobbaknál (azaz nagyobb a felár a referenciaárhoz viszonyítva), ami ezen fogyasztói csoportok kisebb alkuerejére utal az energiakereskedőkkel kötött szerződések keretében.

Az adatbázis szöveges összefoglalójából (ami a hónap főbb folyamatait foglalja össze) a magyarországi földgáztüzelésű erőművek órás kihasználtsági ráta idősorára is rá lehet kattintani; emellett elérhető a villamosenergia szabályozási piac különböző tartalék típusainak rendelkezésre állási díja napi bontásban is, például az aFFR felszabályozási rendelkezésre állási díjak alakulása (alábbi ábra). Sőt a jelentős piaci erő (JPE) miatti kötelezések negyedórás adataira is lehet találni jó vizualizációkat.

A havi piacmonitoring rendszer megújult adatstruktúrája és vizualizációja várhatóan egy-egy lezárt hónapot követő harmadik hét környékétől érhető majd el, így az idén februári hónap a legördülő menüben majd várhatóan március 20. utántól jelenik meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images