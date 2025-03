Máris dupla történelmi csúcs jött a magyarországi naperőművi áramtermelésben, aminek megfizetjük az árát

A napsütéses időben kedden 11:45-12:00 között új történelmi áramtermelési csúcsot produkáltak az ipari méretű naperőművek Magyarországon, illetve az azon kívüli háztartási méretű és saját célra termelő erőművek is – hívta fel a figyelmet a hitelesített adatokra az Energiaügyi Minisztérium. Amellett, hogy ez örvendetes, hiszen az aktuális rendszerterhelésnél bőven több zöld áramot termelt Magyarország, súlyos következmény is van: a masszív áramtúltermelést nulla euró körüli áron kénytelen értékesíteni Magyarország a szomszédos országokba, aztán az esti-éjjeli órákban sokszoros áron kénytelen importálni. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio április 8-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, amelyről részletek itt érhetők el