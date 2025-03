Nincs megállás, megint kamatot vágott az EKB

Óriási figyelem fogja övezni az EKB kamatdöntő ülését, mivel

az elmúlt hetek alatt teljesen megváltozott az a gazdaságpolitikai keretrendszer, amelyben az EKB-nak működnie kell.

A németek óriási infrastrukturális beruházásokat és a védelmi kiadások drasztikus növelését jelentették be és az Európai Unió is hajlandónak tűnik a kiadások jelentős emelésére. Ez pedig az EKB-nak és az európai kötvénypiacnak is teljesen más pályát jelent a jövőben.

A mostani ülésre a piaci elemzők 25 bázispontos kamatcsökkentést várnak, azonban most már mindenki a jövőre koncentrál és az érdekli majd a befektetőket, hogy a fiskális fejlemények hogyan érinthetik majd a világ második legfontosabb jegybankjának monetáris politikáját.

A 14.15-kor érkező kamatdöntés után 14.45-kor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyekről ebben a cikkben tudósítunk élőben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images