Nagy Márton bejelentette: 6 nagy kiskereskedelmi láncból 2 adott elfogadható önkéntes árcsökkentést

Szombaton 10 órakor veszi kezdetét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitó rendezvénye, ami már hosszú évek óta a gazdaságpolitikai bejelentések legfontosabb terepének számít. Az MKIK elnöki tisztségét 4 hónapja betöltő Nagy Elek Orbán Viktor miniszterelnököt, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert és Varga Mihály jegybankelnököt látja vendégül az esményen, akik mind előadást is tartanak. A rendezvény több szempontból is izgalmasnak ígérkezik, ugyanis Varga Mihálynak ez lesz az első sajtónyilvános szereplése a március 3-i hivatalba lépése óta, és közben a nemzetgazdasági miniszter is fontos feladatokat kapott (növekedéstámogató program, családtámogatás, adókedvezmények, infláció elleni harc), amelyekkel kapcsolatban akár friss információkat is megtudhatunk. A Portfolio az eseményről folyamatosan élőben tudósít.