Óriási károkat okozhat Trump lépése a globális klímaügynek

Major András 2025. március 09. 11:00

Harmadszor is elhalasztották a világ legfontosabb klímajelentése elkészítésének időzítésére vonatkozó döntést, miután a ENSZ szakmai testületében az országok képviselői nem tudtak megegyezni a kérdésről. A megállapodás azon olaj- és gáztermelő államok, valamint növekvő kibocsátású országok ellenállása miatt hiúsult meg, amelyek igyekeznek elkerülni, hogy nagyobb nyomás alá kerüljenek az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaszorítása érdekében. A találkozón hangsúlyt kapott az Egyesült Államok küldötteinek és tudósainak távolléte is, miután a Trump-adminisztráció lényegében felfüggesztette ez irányú tevékenységüket, megakadályozva a találkozóra való kiutazásukat is.