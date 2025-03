A kisgyerekeket támadja ez a betegség - Csúcson van a magyar kórházak terhelése

Az idei felsőlégúti szezon erőteljesen érezteti hatásait a kórházakban, a gyerekintézetekben pedig ez hatványozottan igaz – számolt be saját és kollégái tapasztalatairól Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnöke, aki maga a Bethesda Gyermekkórházat vezeti. A téli hónapokban általában jelentős a forgalomnövekedés, idén azonban ez a korábbi években észlelt mértéket is meghaladta, ami azzal függ össze, hogy egyszerre több kórokozó okozta járvány terjedt párhuzamosan.

Elmondása szerint a szokásos téli vírusok mellett az influenza igazoltan megjelent, nagyobb számban, mint amennyiben korábban, és ehhez társultak a Covid legújabb variánsai, amelyek szintén influenzaszerű megbetegedéseket okoznak. A kórházigazgató külön felhívta a figyelmet az elmúlt hetek jelentős nehézségeire, amit az RSV fertőzés okozott. Felidézte, hogy ez a vírus a késő téli, kora tavaszi időben szokott halmozódni, és elsősorban a kisebb csecsemőknél okoz súlyos, sokszor életveszélyes helyzetet. Elmondása szerint az RSV fertőzés súlyosságát mutatja, hogy szinte folyamatosan, egymást váltva több intenzív osztályos kezelésre szoruló kiscsecsemő volt intézetükben, és emellett

sokszor teljesen megteleik a csecsemőosztály is ezekkel a kisbabákkal.

Más hazai kórházakból származó információi szerint arról is beszámolt a Portfolio-nak, hogy

nemcsak a Bethesdában ennyire komoly a helyzet, a nagy intenzív- és gyerekközpontokban is csúcson van most a szezon és így a terhelés.

Ennek kapcsán érdemes felidézni azt a januári hírt, amikor a Heim Pál Gyermekkórház jelezte: minden műtüdőn gyerekeket kell életben tartani.

Arról is beszélt az intézményvezető, hogy az RSV néhány évente erős lefutást okoz Magyarországon, és leginkább az apró véghörgők begyulladását okozza, ami a légzőkapacitást nagyon nehézzé teszi, nem tud áramlani a levegő a tüdő felé, ha pedig a kisgyermek nagyon nagy erőfeszítést tesz, akkor a nagy légzési munka kimerüléshez, hosszabb távon szívelégtelenséghez és súlyos következményekhez vezet. "Az intézményünkben igyekszünk az érintett gyermekeket korán nem invazív lélegeztetéssel kezelni, ami időben alkalmazva nagyon hatékony és elkerülhető az intubálás és a tüdőkárosító lélegeztetési forma" - magyarázta. Azt is külön kiemelte a kórházszövetség elnöke, hogy leginkább a néhány hónapos csecsemők a veszélyeztetettek.

Azon tapasztalatait is megosztotta velünk, hogy a légúti vírusfertőzések szövődményeként kisded, óvodás és kisiskolás korban idén nagyon gyakoriak a súlyos szövődmények, a gennyes mellhártyagyulladások, amelyek csövezést igényelnek, tüdőgyulladások, illetve a mandula körüli tályogok, illetve a fül körüli tályogok is nagyon nagy számban jelennek meg, ami sebészi fül-orr-gégészeti beavatkozást igényel. "Összességében azt mondhatjuk, hogy a vírusfertőzések utáni legyengült szervezetben nagyon sok bakteriális szövődmény alakul ki. Egy-egy ügyeletben sokszor jelentős számban érkeznek ezek a tályogos gyerekek, akár a tüdőmellhártya, akár a fül-orr-gégészeti gócok körül ez is egy jelentős teher a családoknak, elsősorban a gyerekeknek, de az ellátórendszernek is" - fejtette ki érdeklődésünkre.

Velkey György János fontosnak tartotta felhívni a figyelmet az idén ismét terjedő szamárköhögésre és annak következményeire és lehetséges kezelési módjára. A társadalomnak ugyanis széles körben tudnia kell ismét erről a betegségről szerinte.

Az első oltások beadása előtt veszélyezteti leginkább ez a betegség a csecsemőket, vagyis a 2-3 hónapnál fiatalabbakat. Emlékeztetett arra, hogy az első szamárköhögés elleni oltást két hónapos korban tudják megkapni az újszülöttek az immunrendszer érettsége miatt. A szamárköhögés ugyanakkor egy bakteriális fertőzés, az most a közösségben nagyon erősen jelen van, és bár a felnőttek már általában nem betegszenek meg tőle, azonban a védettség nem olyan erős, hogy ne legyenek hordozók. Azért tisztában kell lenniük a felnőtteknek azzal, hogy képesek megbetegíteni a saját csecsemőiket, illetve azok is, akik az újszülöttekkel közvetlenül érintkeznek, gondozzák őket. Ezért az érintett, újszülötteket gondozó felnőttek immunizálása rendkívül fontos, érdemes oltakozniuk a szamárköhögés ellen. Tapasztaltak néhány kritikus és nagyon súlyos esetet a télen - mondta a kórházvezető.

Velkey György János a vakcinafelvétel mellett az újszülöttekkel való közösségbejárás kerülését, a maszkhasználatot, kézmosást ajánlotta az érintett családosok figyelmébe. A várandós nőknek, illetve a közvetlen családjának, nagyszülőknek a teendők tekintetében tudnak segíteni a házi gyermekorvosok és védőnők, érdemes velük mindenképpen konzultálni a kérdésről.

