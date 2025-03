Újra saját kezébe veszi a sorsát az EU egy kulcstechnológia területén

Jelentős bővülést mutat az európai szélerőmű-iparág ellátási lánca, több nagy gyártó új termelő kapacitások létesítésébe invesztál, így jelenleg több mint 30 gyárat építenek vagy bővítenek Európa-szerte. Több országban vannak kivitelezés alatt elektromos vezetékeket, generátorokat, gondolákat, lapátokat és tornyokat előállító üzemek fejlesztései, illetve a tengeri szélerőművek alapzatait gyártó kapacitások növelését célzó új beruházások. Ez kedvező fejlemény a tiszta technológiák gyártása területén fokozatosan visszaszoruló európai ipar versenyképessége szempontjából is.

Az Európai Unió számára több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír szélerőműgyártó iparága. A szélturbina telepítések felpörgetése nem csak a 2050-es klímasemlegességi cél eléréséhez elengedhetetlen, de

az EU energiafüggőségének mérsékléséhez és az uniós energiaárak leszorításához is, ami nélkül az Unió Egyesült Államokkal és Kínával szembeni versenyképességi hátrányának csökkentése nem kivitelezhető.

Az EU megtehetné, hogy a napelemekhez hasonlóan a szélerőműveket is a - gyanú szerint tiltott állami támogatásoknak köszönhetően - rendkívül alacsony árakat és kedvező fizetési feltételeket nyújtó kínai gyártóktól szerezze be. Azonban - amint arra több fajsúlyos jelentés is rámutatott - versenyképes európai gazdaság nem képzelhető el az energiaátállás kulcsfontosságú tiszta technológiáinak jelentős itteni gyártókapacitásai nélkül sem, az ellátásbiztonsági megfontolások alapján pedig szintén kerülendő a túlzott és nem diverzifikált importfüggőség - különösen, ha az egy nem demokratikus országhoz kötődik.

Míg a napelemek és az akkumulátorok gyártása és fejlesztése területén Kína jó időre bebiztosította globális vezető szerepét, addig a szélturbinák területén az uniós ipar még mindig erős pozíciókkal rendelkezik. Erre tekintettel az EU az energia-, klíma- és iparpolitikai célokat összekötve intézkedések sorával (lásd keretes írásunkat) igyekszik megállítani és megfordítani az uniós szélerőműgyártás hanyatlását, mégpedig a jelek szerint egyelőre eredményesen.

A WindEurope iparági szervezet összesítése szerint az európai szélerőmű-iparág ellátási lánca továbbra is gyors bővülést mutat, miután az erre utaló kedvező jelek már tavaly láthatóak voltak. Több nagy gyártó, mint a Sif és a Siemens Gamesa új termelő kapacitások létesítésébe invesztál, így jelenleg több mint 30 gyárat építenek vagy bővítenek Európa-szerte.

Egyebek mellett új elektromos vezeték gyártó sorok telepítése is folyik Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Olaszországban, Norvégiában, Svédországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban. Az európai beszállítók beruházásai létfontosságúak ahhoz, hogy Európa felgyorsíthassa a villamosenergia-hálózat bővítését és fejlesztését, ami ahhoz is szükséges, hogy az uniós szélerőmű-telepítési célok teljesüljenek.

Szintén növeli Európa energetikai ellenállóképességét és gazdasági versenyképességét a szélturbinagyártó kapacitások bővítése is. Jelenleg Dániában, Franciaországban, Lengyelországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban is folynak a generátorokat, gondolákat, lapátokat és tornyokat előállító üzemek fejlesztései, de az offshore (tengeri) szélerőművek alapzatait gyártó kapacitások növelését célzó új beruházások is több országban vannak kivitelezés alatt.

Az iparági szervezet szerint az elmúlt két évben összesen több mint 11 milliárd euró értékben jelentettek be új beruházásokat a szélerőmű ellátási lánc mentén, amelyek több ezer új munkahelyet teremtenek és fokozzák Európa versenyképességét.

Az új beruházások zöme a feldolgozóiparban valósul meg, és a kábelgyártó kapacitás bővítését célozza, de új telepítő hajók, kikötők és szélerőmű-komponens gyártó kapacitások is létesülnek.

Az uniós vállalatok 2023-ban összességében több mint 27 GW teljesítménnyel szállítottak turbinákat a globális piacra, az egyes komponensek gyártása területén azonban ennél kisebb és nagyobb éves kapacitásokkal egyaránt rendelkezik.

A nettó nulla ipari törvény célkitűzése az, hogy

2030-ra az EU szélerőműgyártó kapacitása elérje a 36 GW-ot, de ehhez az iparágnak további támogatásra van szüksége.

A WindEurope szerint három területen lenne indokolt újabb intézkedések bevezetése:

a tőkéhez való hozzáférés megkönnyítése,

az egyenlő versenyfeltételek megteremtése, valamint

a villamosenergia-hálózat fejlesztésének fokozása érdekében.

A problémák közé tartozik, hogy az új szélerőművek telepítéséhez szükséges engedélyezési folyamat többnyire még mindig körülményes és hosszadalmas.

Az EU szélerőmű ipara ugyan továbbra is jelentős globális piaci pozícióval rendelkezik, de versenyképességét a kínai riválisok növekvő nyomás alatt tartják. Így, miközben ellátási lánca bővül, a sokáig a világpiacot domináló európai gyártók globális piaci részesedése 2023-ban 23%-ra csökkent a megelőző évi 30%-ról, miközben a kínai vállalatok részaránya 46%-ról 55%-ra emelkedett az új uniós versenyképességi jelentés alapján, de más források szerint már 60-65% körül alakulhat.

A kínai gyártók jóval alacsonyabb árakat tudnak ajánlani európai riválisaiknál

- a Kína által exportált, szintén kiváló minőségű turbinák átlagosan 32%-kal olcsóbbak, mint a versenytársak termékei. Közben a koronavírus-járvány előtti szintekhez képest globálisan és átlagosan 26%-kal drágultak a turbinák és a komponensek, ami az európai gyártókat az energiaválság és az orosz-ukrán háború miatt kiemelten sújtja.

Ezzel együtt az európai piacokon továbbra is az uniós vállalatok dominálnak 89%-os piaci részesedéssel.

Az európai szélenergia beruházások a makrogazdasági környezet javulásának is köszönhetően kezdtek el fellendülni 2023-ban. Az uniós jelentés szerint 2023-ban rekord nagyságú, 48 milliárd eurónyi befektetés érkezett az ágazatba, miután 2022-ben kevesebb mint 20 milliárd. (Az iparági szervezeteinél jóval nagyobb értékeket az magyarázza, hogy az uniós jelentés a szélerőműgyártó ellátási lánc mellett a szélfarm-telepítésekbe fektetett tőkét is tartalmazza.)

Az európai vállalatok helyzetét nehezíti, hogy a szélerőműgyártó iparág összetett nemzetközi ellátási láncokra támaszkodik, amelyek ki vannak téve különféle zavaroknak, kereskedelmi feszültségeknek és a kritikus nyersanyagok hiányának. Miután Kína kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az ellátási láncokat a lehető legnagyobb mértékben saját kontrollja alá vonja,

a szélerőművekhez is nélkülözhetetlen ritkaföldfémek beszerzése területén különös aggodalomra ad okot a kínai ellátástól való erős függés.

Az európai gyártók attól is szenvednek, hogy a szélerőmű-kapacitás bővülését a belső piacon is elhúzódó, hosszadalmas engedélyezési folyamatok fékezik, de a szakképzett munkaerő hiánya, illetve az új turbinák folyamatos növekedési trendje, illetve a gyártó kapacitások ezzel kapcsolatos korszerűsítési kényszere is kihívások elé állítja őket, amint erre egy januári tanulmány is felhívta a figyelmet.

Nagyrészt az engedélyezéssel és a hálózatfejlesztéssekkel kapcsolatos nehézségek miatt jelenleg is több száz GW-nyi megvalósítani tervezett új szélfarm projekt vár hálózati csatlakozási engedélyére az EU-ban, a telepített kapacitás pedig a vártnál lassabban növekszik.

Az EU-ban 2024-ben összesen 12,9 GW-tal 231 GW-ra bővült a szélerőművek beépített teljesítőképessége. A REPowerEU terv célja az, hogy az Unió szeles kapacitása 2030-ig 425 GW-ra bővüljön, az iparág szerint azonban a jelenlegi kilátások alapján ebből várhatóan csak 351 GW-ot sikerül majd elérni.

2024-ben az európai kormányzati megújulóenergia-aukciókon minden korábbinál nagyobb, összesen mintegy 37 GW új szélerőmű-kapacitást ítéltek oda a fejlesztőknek, ami 35%-kal haladja meg a 2023-as értéket.

Brüsszel is nagy energiát fektet az iparág megerősítésébe

Az Európai Bizottság 2023 őszén mutatta be a szélenergiára vonatkozó európai cselekvési tervét az iparág többszöri segélykiáltását követően. Az EU szélerőműgyártó ipara versenyképességének megerősítését célzó akciótervhez kapcsolódó Európai Szélenergia Charta nevű kezdeményezést pedig Magyarország kivételével az összes uniós ország aláírta, elkötelezve magukat az EU szélenergia-ágazatának támogatása mellett, egyebek mellett a gyártókapacitások bővítésével, valamint az aukciós és engedélyezési folyamat javításával és egyszerűsítésével.

Az Európai Bizottság február 26-án prezentálta a Tiszta Ipari Tervet (Clean Industrial Deal) is, az EU gazdaságának versenyképességét növelő új stratégiát, a január végén ismertetett Versenyképességi Iránytűnek megfelelően. A terv az energiaintenzív iparágak és a tiszta technológiák támogatására összpontosít, miközben csökkenti az energiaköltségeket, ösztönzi a tiszta termékek iránti keresletet és erősíti az európai ipari ellátási láncokat - beleértve a szélenergia iparágat is. Ezek alapján például az uniós köz- és magánszektor beszerzéseinél nagyobb szerepet kaphatnak majd a fenntarthatósági és „Made in Europe” kritériumok, összhangban az Európai Bizottság egyéb intézkedéseivel.

A testület terve szerint az árak mellett olyan egyéb elbírálási szempontoknak is meg kell majd felelniük a megújulóenergia-aukciók ajánlattevőinek, mint a kiberbiztonságra, a technológia gyártásának karbonlábnyomára vagy a túlzott importfüggőség elkerülésére vonatkozó követelmények. A kiberbiztonsági szűrő bevezetésének indokoltságát egy friss németországi jelentés is igazolja, mely szerint Kína akár távolról is leállíttathatja a gyártói által szállított, Európában telepített szélerőműveket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images