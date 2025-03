Szinte teljesen eltűnt a libamáj a hazai éttermekből

A vendéglátóipar visszafogott növekedést mutat Magyarországon, januárban 5%-kal haladta meg a forgalom az előző évit. A belföldi vendégek költési hajlandósága csökkent, miközben a külföldi turisták által látogatott helyeken erősebb a forgalomnövekedés - derült ki a Portfolio által megkérdezett szereplők véleményéből. A vendégek tudatosabb döntéseket hoznak, kevesebb fogást rendelnek, és az olcsóbb borokat részesítik előnyben. Mindeközben az éttermek nehezen érvényesítik a növekvő beszerzési és energiaköltségeket a vendégek felé, mert nincs nagy tér az árak emelésére.

Egyelőre visszafogott növekedést mutat a vendéglátóipar Magyarországon. Januárban a vendéglátás forgalmának volumene 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez kifejezetten jól hangzik, de érdemes látni azt is, hogy ez még mindig csak minimálisan magasabb, mint a Covid-válság előtti szint.

A hazai éttermek igencsak küzdenek a vendégeik megtartásáért, illetve újak megszerzéséért

– mondta a Portfolio-nak Semsei Rudolf, a VakVarjú Étteremcsalád tulajdonosa. A turisztikai vendégéjszakák számának növekedése nem feltétlenül jár együtt a vendéglátóhelyek forgalmának hasonló mértékű emelkedésével.

Az idei évre mi óvatos optimizmussal tekintünk. Visszafogott emelkedést várunk, de azt is látjuk, hogy a vendégek tudatosabbá váltak

– emelte ki Semsei Rudolf. Ma már sokkal megfontoltabban döntenek arról, mire és hol költenek, így a hétvégi foglalások is lassabban telnek meg. Az ünnepi időszak után a január-február hagyományosan csendesebb – tette hozzá.

Nagy Gábor és Körössy Zoltán, az Eventrend alapító-tulajdonosai alapvetően bizakodóak az idei üzleti évet illetően, de elsősorban azoknál az üzleti egységeiknél, amelyek a budapesti turizmusra specializálódtak. Nagy Gábor kiemelte, hogy főleg azoknál az egységeinknél látható forgalomnövekedés, amelyek elsősorban külföldi turistákat fogadnak.

„A beutazó turizmuson látszódik, hogy idén is kétszámjegyű növekedést produkálhat. A belföldi turizmussal azonban teljesen más a helyzet. Ott tapasztalunk megtorpanást. A vidéki éttermeknél, cukrászdáknál és szórakozóhelyeken egyértelműen érződik a visszaesés. Csökkent az emberek költési hajlandósága is” – érzékeltette a helyzetet Körössy Zoltán.

Semsei Rudolf szerint a tudatosságban hasonló trendek látszódnak Budapesten is.

A drágább borok helyett az olcsóbbakat választják, három fogás helyett pedig megelégednek kettővel, a főétel mellé levest, előételt vagy desszertet rendelnek

– fogalmazott.

Az Eventrend alapító-tulajdonosai szerint a belföldi vendégforgalom idén is több kihívást tartogat.

„Amíg a reálbérek helyre nem állnak, addig folytatódni fog a belföldi vendégekre szakosodott vendéglátóhelyek vendégszámának és árbevételének visszaesése” – állítja Körössy Zoltán.

Felméréseik szerint a vendégek 45 százaléka elfogadja a jelenlegi éttermi árakat, 42 százaléka drágának tartja őket, 7 százalékuk elfogadhatatlanul magasnak véli, míg 1 százalék szerint a külföldi vendéglátás még mindig drágább, mint a magyar.

Ezekből a számokból is látszik, hogy nincs igazán nagy tér a belföldi vendégeknél az emelkedő beszerzési árak és energiaköltségek érvényesítésére.

– fogalmazott Nagy Gábor.

Az olcsóbb alapanyagok felé ment el a piac. A libamáj egy-két étteremtől eltekintve lekerült az étlapok kínálatáról, mert annyira drága

– fogalmazott.

Körössy Zoltán úgy látja, nincs nagy tartalék a fogyasztói árak emelésére. Költségoldalról idén az élelmiszerárak 5-10 százalékos emelkedésére számítunk, viszont a bérnyomás megszűnt, miközben az energiaáraknál volt visszarendeződés. Az viszont a napi élelmiszereknél továbbra is előfordul, hogy napi árugrándozás van. Nehezen érthető, hogy egyik nap 48, másik nap 64 forint a tojás ára – összegzett.

Néhány alapanyagnál már tapasztalunk áremelkedést, és várhatóan a bérköltségek is emelkedni fognak

– emelte ki Semsei Rudolf.

A szolgáltatási szerződések többségében tartalmaznak inflációkövető kiigazítási lehetőséget, így a költségeink biztosan emelkednek. Ugyanakkor ezt nem lesz könnyű érvényesíteni a vendégek felé, mert erre csak annyiban van lehetőség, amennyire a fizetőképességük engedi.

A felszolgálási díj 15 százalékban maximalizálása a vendégek számára kedvező, mert így nem kell az étlapárakon felül túl magas extra költséggel számolniuk.

Az, hogy a SZÉP-kártyán lévő összegeket otthonfelújításra is lehet az idei évben használni, a várakozások szerint inkább a vidéki szállodák és éttermek fogják megérezni a forgalmukban, mivel ezeken a helyeken nagyobb arányban fizetnek vele. A nagyvárosi, különösen a belvárosi éttermek esetében ez kevésbé lesz érezhető, mert itt a vendégkör jelentős részét külföldi turisták alkotják.

Az Eventrend Group nemrég készített egy felmérést arról, hogy a vendégek hol fogyasztanak a legszívesebben. A kutatás alapján most a cukrászdák lettek a legnépszerűbb vendéglátóhelyek, ahol a látogatók több mint fele legalább alkalmanként megfordul. A hagyományos családias vendéglők és a gyorséttermek is stabilan tartják magukat a listán. Az elegáns fehérabroszos éttermek és a modern bisztrók már kevésbé vonzzák a vendégeket, a fine dining helyek pedig a lista legvégén állnak. Ebben bizonyára nagy szerepe van annak, hogy az infláció erősen a lakosság ellen dolgozott az elmúlt néhány évben, és idén is kellemetlenebbül érinti az embereket, mint arra korábban számítani lehetett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images