Nagy Márton: 1-2 hetet adok, aztán újabb ársapka jöhet, ezúttal a bankszámlákra

A bankszámladíjak kapcsán az ársapka bevezetésének lehetőségét vetette fel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a szaktárca, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közötti együttműködési megállapodás aláírásakor. Kiemelte: a családok és a nyugdíjasok esetén kellene egy speciális csomagot kialakítani e téren. Továbbá azt is bejelentette, hogy a tervek szerint 2026. január 1-jétől az eddigi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintos árbevételi értékhatáig nő majd a kisvállalati adó (kiva) választhatósága. Az adóalanyiság megszűnése pedig az eddigi 6 milliárd helyett majd 12 milliárd forintos határnál fog bekövetkezni. Emellett az eddigi 50 helyett 200 fős alkalmazotti határig emelik a kiva választhatóságát.

Az MIKIK-val december elején aláírt megállapodás után a VOSZ-szal is együttműködési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium. A megállapodás aláírásakor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a munkaadói és munkáltatói szervezetekkel aláírt három éves bérmegállapodást közös sikerként értékelte. Ezzel kapcsolatban kiemelte:

2028-ra megcéloztuk az 1000 eurós minimálbért, aminek nemcsak realitása van, hanem azt gondoljuk, hogy ez be is fog következni. Azt is látjuk, hogy lényegében az egymilliós átlagbér sem lehetetlen. Ez a versenyszférában 2028-ra érhető el.

Az idei bérdinamika kapcsán azt mondta: várakozása szerint 4-5%-os reálbér-emelkedés lesz 2025-ben a tavalyi 9% után.

Szélesítik a kiva elérhetőségét

Közölte azt is, hogy

szélesebb kör számára teszik elérhetővé a kisvállalati adót (kiva).

A tervek szerint 2026. január 1-jétől

az eddigi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintos árbevételi értékhatárig nő majd a kiva választhatósága.

Az adóalanyiság megszűnése pedig az eddigi 6 milliárd helyett majd 12 milliárd forintos határnál fog bekövetkezni.

Emellett az eddigi 50 helyett 200 fős alkalmazotti határig emelik a kiva választhatóságát.

Infláció, nyugdíjak

Az élelmiszer-infláció alakulására vonatkozó újságírói kérdésre a miniszter azt közölte: márciusban annak mértéke biztosan csökkenni fog, közelebb lesz a 9%-hoz, mint a 10%-hoz. Úgy véli, hogy áprilisban fog jelentősen esni az élelmiszer-infláció, akkor lehet majd látni az árrésstop hatását.

Arra a kérdésre, hogy a Portfolio számításai szerint az átlagnyugdíj szintjén az idei egyszeri, novemberi kompenzáció összege (az idei költségvetésbe tavaly ősszel betervezett 3,2%-os inflációval szembeni 2,3 százalékpontos inflációs többlet esetén) 61 200 forint körül lehet, azt mondta: nem szeretné ezt kommentálni, mert a kormányzat eredeti inflációs előrejelzése még az azelőtt született, hogy döntöttek volna az árrésstop-intézkedésről.

Nagyjából azért látjuk azt, hogy nyugdíjkorrekcióra sor fog kerülni

- tette hozzá, kiemelve, hogy nagyjából 4-5% közötti átlagos inflációt mondana.

A bankszámladíjak terén ársapka jöhet

A bankszámladíjakra vonatkozó kérdésre elmondta a miniszter: tárgyalt a bankszövetség elnökével erről.

A bankszámladíjak elszálltak, sokkal gyorsabban emelkedtek, mint akár a lakossági tranzakciós díj áthárításából ez következik, ami nem elfogadható

- mondta a miniszter

Hozzátette: a családok és a nyugdíjasok esetén kellene egy speciális csomag. Erre ugyan tettek javaslatot a bankok, az azonban a miniszter szerint nagyon gyenge volt.

Még adok egy-két hetet megegyezésre. Ha nem, akkor sajnos szabályozni fogunk. Vannak olyan lehetőségeink, mint például akár az ársapka bevezetése szolgáltatási díjak esetén is, amivel le tudjuk fogni az indokolatlan áremelkedéseket, és árletörést tudunk végrehajtani

- hangsúlyozta Nagy Márton.

Kiemelte: a kormány bebizonyította azt, hogy a következő hónapokban mindent alá fog rendelni annak, hogy az infláció ne térjen vissza Magyarországon. "Bebizonyítottuk ezt az árrés kérdéskörrel, ahol az intézkedések tovább tudnak menni az élelmiszerek esetében, ha nem elégséges. És most a bankokon van sor".

A VOSZ a munkaerő-tartalék mozgósítására fókuszál

A VOSZ elnöke, Eppel János beszédében elmondta: "azért fontos ez a megállapodás, mert egy olyan időszak küszöbén állunk, amikor reményeink szerint ebből a recessziós, stagnáló, enyhe növekedési helyzetből a magyar gazdaság egy növekedési pályára állhat." Hozzátette: ez magától nem fog megtörténni, ezért fontos, hogy a gazdasági szereplők mindazt az eszközrendszert, ami a kezükben rendelkezésükre áll, ezt tegyék az asztalra, kössenek új szövetségeket. Kiemelte: a kormány 21 pontos gazdasági akciótervén belül a kkv-kat támogató Demján Sándor Program eszközrendszerével maximálisan egyetért a VOSZ.

A VOSZ elnöke egyben kihangsúlyozta:

zászlónkra tűztük a belső munkaerő-tartalék mozgósítását.

Szerinte még nagy tartalékok vannak, utalt a nyugdíjas és diákfoglalkoztatásra, a "szegregációs erőtartalék megmozgatására".

