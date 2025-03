Nagy Márton fontos bejelentést tett a vállalkozások adózása terén

A tervek szerint 2026. január 1-jétől az eddigi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintos árbevételi értékhatáig nő majd a kisvállalati adó (kiva) választhatósága – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a szaktárca, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közötti együttműködési megállapodás aláírásakor. Az adóalanyiság megszűnése pedig az eddigi 6 milliárd helyett majd 12 milliárd forintos határnál fog bekövetkezni. Emellett az eddigi 50 helyett 200 fős alkalmazotti határig emelik a kiva választhatóságát.

Az MIKIK-val december elején aláírt megállapodás után a VOSZ-szal is együttműködési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium. A megállapodás aláírásakor Nagy Márton miniszter a munkaadói és munkáltatói szervezetekkel aláírt három éves bérmegállapodást közös sikerként értékelte. Ezzel kapcsolatban kiemelte:

2028-ra megcéloztuk az 1000 eurós minimálbért, aminek nem csak realitása van, hanem azt gondoljuk, hogy ez be is fog következni. Azt is látjuk, hogy lényegében az egymilliós átlagbér sem lehetetlen. Ez a versenyszférában 2028-ra érhető el.

Az idei bérdinamika kapcsán azt mondta: várakozása szerint 4-5%-os reálbér-emelkedés lesz 2025-ben a tavalyi 9% után.

Közölte azt is, hogy

szélesebb kör számára teszik elérhetővé a kisvállalati adót (kiva).

A tervek szerint 2026. január 1-jétől

az eddigi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintos árbevételi értékhatárig nő majd a kiva választhatósága.

Az adóalanyiság megszűnése pedig az eddigi 6 milliárd helyett majd 12 milliárd forintos határnál fog bekövetkezni.

Emellett az eddigi 50 helyett 200 fős alkalmazotti határig emelik a kiva választhatóságát.

Az élelmiszer-infláció alakulására vonatkozó újságírói kérdésre a miniszter azt közölte: márciusban annak mértéke biztosan csökkenni fog, közelebb lesz a 9%-hoz, mint a 10%-hoz. Úgy véli, hogy áprilisban fog jelentősen esni az élelmiszer-infláció, akkor lehet majd látni az árstop hatását.

Arra a kérdésre, hogy a Portfolio számításai szerint az átlagnyugdíj szintjén az idei egyszeri, novemberi kompenzáció összege (az idei költségvetésbe tavaly ősszel betervezett 3,2%-os inflációval szembeni 2,3 százalékpontos inflációs többlet esetén) 61 200 forint körül lehet, azt mondta: nem szeretné ezt kommentálni, mert a kormányzat eredeti inflációs előrejelzése még az azelőtt született, hogy döntöttek volna az árrésstop-intézkedésről.

Nagyjából azért látjuk azt, hogy nyugdíjkorrekcióra sor fog kerülni

- tette hozzá, kiemelve, hogy nagyjából 4-5% közötti átlagos inflációt mondanék.

Címlapkép forrása: Portfolio