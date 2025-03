Elképesztő dupla naperőművi termelési rekord született tegnap Magyarországon

Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025, jöjjön el Ön is! Részletek:

A tavaszi verőfényes napsütésben, viszonylag hűvös idő mellett a tovább növekvő beépített teljesítőképességű magyarországi

naperőművek kihasználtsági rátája 80% közelébe, nagyon magasra futott tegnap, és ebből született a dupla termelési rekord.

Az eddigi rekordokról az elmúlt hetekben már megemlékeztünk és előre vetítettük, hogy ezek sorozatosan be fognak következni, és a minisztérium posztja is ugyanerre hívja fel a figyelmet. Ez érthető is, ha az alábbiakba belegondolunk:

A MAVIR legfrissebb adatai szerint március elsején már 4389 MW-ot tett ki az ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége, mellettük a háztartási méretű kiserőműveké (HMKE) 2712 MW-ra nőtt, az ipari méretű saját célra termelő erőműveké (SCTE) 730 MW-ot tesz ki. Mindez tehát azt jelenti, hogy a teljes naperőművi beépített teljesítőképesség 7831 megawattra rúg Magyarországon, amit a minisztérium posztja is óriási kapacitásnak nevez.

A fentiekkel párhuzamosan március 1-re a háztartási méretű naperőművek darabszáma 298 ezer 292 darabra ugrott, az ipari méretű egységeké 3399-re, a saját célra termelőké 1690 darabra. Így tehát a három kategória együttes darabszáma már meghaladja a 300 ezer darabot, és a tárca azt írja, hogy "Várhatóan márciusban a zömmel családi házak tetején üzemelő háztartási méretűek önmagukban is elérik ezt a mérföldkövet", mármint a 300 ezres darabszámot.

A fentiekkel oda jutottunk, hogy mostanra az ipari méretű naperőművek teszik ki a teljes magyar villamosenergia rendszer beépített teljesítőképességének 36,8%-át (a HMKE-kel és SCTE-kel együtt ez jóval magasabb), illetve az idei első két hónapban a naperőművek termelték a teljes áramtermelés 9,4%-át. Tavaly az év 12 hónapjának átlagában 16,7%-os volt a naperőművek termelési hozzájárulásának aránya, míg tavasztól őszig tartó időszak magasabb átlaga miatt 25%-ot, az EU-ban a legmagasabb részarányt, tett ki az összes áramtermelésen belül a naperőművi termelés részaránya.

A tegnapi napsütéses napon a magas naperőművi termelési súly az áramtermelési mixben szintén jól látszik (citromsárga terület), és egyúttal a masszív, 2500 MW-ot közelítő áramexport kényszer is (alul lila tartomány), hiszen az aktuális rendszerterhelés csak 4500 MW körül mozgott az SCTE-k és HMKE-k hatásai miatt is. A naplemente után aztán "fordult a kocka" és hirtelen 2500 MW fölé ugrott a nettó import, illetve a gázerőművekből származó áramtermelés is közel 2000 MW-ig felugrott.

Forrás: MAVIR

Az aktuális rendszerterhelés 84%-át fedező ipari méretű naperőművi termelés mellett (és a 2000 MW körüli névleges kapacitást produkáló paksi blokkok mellett) a masszív áramtúlkínálat mellett érhető, hogy a másnapi nagykereskedelmi villamosenergia piacon tegnap napközben több órára ismét nulla euró körülre esett az ár megawattóránként és ez várható ma is.

Forrás: HUPX

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldala