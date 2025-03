Forradalmi változáson megy keresztül Európa egyik legfontosabb iparága - De miért olyan sérülékeny még mindig?

Tovább nőtt a megújuló források szerepe az európai energiaellátásban, de az átállás során Európa a piacokat sebezhetővé tevő jelentős és tartós kihívásokkal néz szembe. Ezzel összefüggésben átalakulóban van a földgáz villamosenergia-termelésben betöltött szerepe is, és bár az energiahordozó részaránya összességében csökken, továbbra is kulcsszerepet tölt be az energiarendszerben - mutat rá az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) monitoring jelentésében