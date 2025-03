A zűrzavar és káosz napjai jönnek, mutatjuk, mi veszélyezteti a befektetéseid és a forintot

Volatilis és turbulens héten vagyunk túl, de a következő napok még ennél is izgalmasabb fejleményeket tartogatnak a befektetők és döntéshozók számára. Kedden érkezik az MNB első kamatdöntése Varga Mihály elnöksége alatt, miközben részletes képet kapunk a költségvetés állapotáról is. A világból sorra jelennek meg a friss bmi-adatok, pénteken pedig érkezik a Fed által leginkább figyelt PCE-inflációs mutató. Geopolitikai szinten is feszültséggel teli napok következnek: Rijádban újabb amerikai–ukrán–orosz tűzszüneti tárgyalásokat tartanak, Budapestre látogat az EU igazságügyi biztosa, Párizsban pedig ismét egyeztetnek Európa vezetői az ukrajnai katonai szerepvállalásról. A piaci szereplőknek tehát nem lesz könnyű dolguk a héten: a makroadatok és a geopolitikai hírek egyaránt nagy kilengéseket hozhatnak. Választ kapunk arra is, hogy a most elért fontos technikai szintek vagy a diplomáciai események, geopolitikai fejlemények meghatározóbbak a forint és a befektetések jövőjében.