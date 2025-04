Fél évszázada nem látott járvány tört ki Magyarországon, hatalmas erőkkel zajlik a védekezés

Magyarországon 52 év után újra felbukkant a rendkívül fertőző ragadós száj- és körömfájás, amelyet már két hazai szarvasmarha-állományban is azonosítottak, miközben Szlovákiában egyre több telepet érint a járvány. Az országos főállatorvos szigorú óvintézkedéseket rendelt el: április 7-ig tilos legeltetni a fogékony állatokat, és a szállítási korlátozások miatt jelentős gazdasági károk várhatók. A betegség gyorsan terjed, a széllel akár 50 kilométerre is eljuthat, ezért az érintett telepeken tömeges állatleölés zajlik. A járványügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, ha a betegség a vadállományba is átterjedhet, ami szinte lehetetlenné tenné a kontrollt. Magyarországnak a szigorú járványügyi intézkedések ellenére is hosszú időbe telhet, mire visszanyeri korábbi "mentes" státuszát.