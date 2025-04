Nagyot romlott az amerikai feldolgozóipar helyzete

Nagyot romlott az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzserindexe miközben. Ezen belül az árnyomás nagyot nőtt, a foglalkoztatottsági viszonyok és az új megrendelések viszont sokat romlottak. Ráadásul a JOLTS felmérése szerint is a munkaerőpiaci feltételek valamelyest romlottak. A fentiek alapján megerősíthető az, hogy a gazdaságpolitikai bizonytalanság és Trump elnök kereskedelempolitikája rányomja a bélyegét az amerikai gazdaságra.

Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzserindexe az előző havi 50,3 pontról 49 pontra változott (várakozás: 49,5 pont). Ezen belül a bmi árkomponense 62,4 pontról 69,4 pontra ugrott, a foglalkoztatottság 47,6 pontról 44,7 pontra, míg az új megrendelések 48,6 pontról 45,2 pontra csökkent.

Ezen túl az építőipari termelés havi alapon 0,7%-kal emelkedett az előző havi 0,2%-os visszaesés után (várakozás: +0,3%).

Végül pedig a JOLTS munkaerőpiaci felmérése szerint az új álláshelyek száma 7,74 millióról 7,57 millióra változott, míg a kilépések 3,27 millióról 3,195 millióra módosultak.

A feldolgozóipari bmi nagyon rossz képet fest.

Romlott a foglalkoztatottság, csökkentek az új megrendelések, miközben az árnyomsá nagyot nőtt. Egyértelműen a Trump elnök által kivetett és kivetendő vámok és a soha nem látott gazdaságpolitikai bizonytalanság áll a háttérben.

Ráadásul a munkaerőpiac oldaláról is negatív hírek érkeztek, hiszen a nyitott álláshelyek és a kilépések száma is csökkent. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató és a munkaadói oldal is bizonytalanabb lett.

A kamatpálya és az amerikai jegybank szempontjából nagy kérdés, hogy a növekedési, vagy az inflációs kilátások romlanak-e majd gyorsabban.

A bizonytalanság miatt nem meglepő, hogy a Fed egyelőre kiváró álláspontra helyezkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images