Súlyos csapást mérhet Magyarország üzemanyagellátására, ha Trump beváltja a fenyegetőzését

Donald Trump vasárnapi kijelentése, miszerint másodlagos vámokat vetne ki azon országok Amerikába irányuló exportjára, amelyek orosz olajat importálnak, komoly gazdasági kockázatot jelenthet Magyarország számára. Jelenleg hazánk olajimportjának több mint 80 százaléka továbbra is Oroszországból származik, miközben jelentős értékben exportálunk termékeket az Egyesült Államokba. Amennyiben az amerikai elnök valóban életbe lépteti ezt az intézkedést, akár az is előfordulhat, hogy a Mol-nak rövid időn belül új, alternatív olajbeszállítót kell találnia. Bár a déli szállítási útvonal elméletileg elérhető, az ezen keresztül érkező olaj jóval magasabb költséggel jutna el Magyarországra, és kérdéses, hogy elegendő üzemanyagot lehetne-e belőle előállítani itthon és Szlovákiában. Ez könnyen az üzemanyagárak emelkedését eredményezheti, ami miatt a kormány ismét árkorlátozó intézkedéseket vezethet be. A korábbi tapasztalatok alapján azonban ez könnyen ellátási zavarokat, sőt, üzemanyaghiányt is okozhat a hazai töltőállomásokon.

Donald Trump vasárnap bejelentette, hogy komoly gazdasági szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben, amennyiben úgy látja, hogy az orosz vezetés csak időhúzásra játszik a béketárgyalások során:

Az amerikai elnök különösen felháborodott azon, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megkérdőjelezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezetői hitelességét.

Szeretném, ha megállapodnánk, ezzel meg tudjuk állítani az orosz és ukrán katonák és más emberek halálát. Nem szeretnék másodlagos szankciókat kihelyezni az olajára. De tudják, ez egy olyan dolog, amit meg fogok tenni, ha úgy látom, hogy nem végzi [Putyin] a munkáját”

– mondta Trump.

És milyen szankciókról lenne szó? Az amerikai elnök így fogalmazott az NBC tudosítása szerint:

Másodlagos vámokat fogok bevezetni… minden Oroszországból származó olajra. Az Egyesült Államokban értékesített olajra és egyéb termékekre 25 százalékos vámot vetünk ki, valamint másodlagos vámokat. Ez azt jelenti, hogy ha valaki orosz olajat vásárol, nem folytathat üzleti tevékenységet az Egyesült Államokban. Minden olajra 25 százalékos vám lesz érvényben, 25–50 százalékos vám az összes olajra.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az Egyesült Államok nem közvetlenül az orosz olajimportot sújtaná vámokkal – erre egyébként sincs lehetősége –, hanem közvetett intézkedésként, azoknak az országoknak az amerikai piacra irányuló exportjára vetne ki a vámokat (vagy lehetetlenítené el a kereskedelmét), amelyek orosz olajat importálnak.

Mindez azt jelenti, hogy azon országok kerülhetnek a leginkább szorult helyzetbe, ahol nehéz lenne pótolni az orosz olajszállítmányokat. Ez három országnak fájna a legjobban: India, Kína és Törökország együttesen 3 millió hordó orosz nyersolajat importált naponta (februárban), ami az S&P Global Commodities adatai szerint az oroszországi teljes tengeri nyersolajexport 93%-át teszi ki.

De nem csak a tengeri, hanem a vezetékes szállításokra is vonatkozhat ez a "büntetővám".

Emiatt Magyarországot is érzékenyen érintheti, hiszen

hazánk extrém mértékben függ az orosz kőolajellátástól.

Eközben pedig a magyar vállalatok évente körülbelül 9 milliárd dollár értékben exportálnak az Egyesült Államokba, így az amerikai piac esetleges korlátozása miatt a Mol jelentős, akár azonnali intézkedésekre kényszerülhetne.

Mit mutatnak a számok?

A legfrissebb, 2024-es adatok alapján Magyarország összesen 5 millió 788 ezer tonna kőolajat importált tavaly, amiből az orosz olajimport 4,8 millió tonna volt:

Mivel hazánk két szállítási útvonalon keresztül szerzi be az olajat, így ebből könnyen kiszámítható, hogy

az orosz kőolajimport aránya a teljes magyar kőolajimporton belül körülbelül 83% volt a tavalyi évben

- ami azt is jelenti, hogy Magyarország 2024-ben is az uniós tagállamok közül a legnagyobb orosz olajimportőr volt. Ez nagyrészt az EU-s szankciók alóli mentességnek köszönhető, ami továbbra is lehetővé teszi, hogy Magyarország orosz nyersolajat vásároljon a Barátság vezetéken:

Eközben más közép-európai országok – például Csehország – már megkezdték a Barátság vezetéken keresztül érkező orosz kőolajszállítások teljes kivezetését, és aktívan dolgoznak beszerzéseik diverzifikálásán, hogy csökkentsék az orosz importra való ráutaltságukat.

Szankciók, forint árfolyam, régiós olajhiány: minden adott a dráguláshoz

Magyarország orosz importfüggősége miatt egy amerikai szankció komoly sokkot okozna hazánk olajellátásában, és jelentős gazdasági kockázatot jelentene, hiszen a Mol és a magyar állam az elmúlt években jelentős pénzügyi előnyhöz jutott a diszkontált orosz olaj révén. Az árkedvezmény hátterében az áll, hogy az orosz olajipar a folyamatosan bővülő nemzetközi szankciók miatt egyre nehezebben talál vásárlókat. Emiatt az elérhető partnerek számára kénytelen jelentős árengedményt kínálni, hiszen az ilyen típusú beszerzések nemcsak morális aggályokat vetnek fel, hanem komoly szankciós kockázattal is járnak, amit a vevő országok beépítenek saját árazási modelljeikbe.

Az orosz Ural típusú nyersolaj ára a háború kitörése óta jócskán a Brent referencia-olajár alatt mozgott. Az Incorrys adatai alapján 2022 szeptember óta

az uráli és a Brent típusú kőolaj közötti árkülönbség (spread) átlaga 17,9 dollár.

A legnagyobb különbség 36,5 dollár volt 2022. április 15-én, míg a legkisebb 2 dollár 2024. október 7-én - jelenleg pedig 10 dolláron van.

Ráadásul az olajár a 2022 márciusi csúcs óta csökkenő trendet mutat, így egy esetleges fordulat – vagyis az árak emelkedése – hatással lehet az uráli és a Brent típusú olaj közötti árkülönbségre is, ami a jelenlegi kedvezmény mértékét jelentősen módosíthatja.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése.

Ha Trump komolyan gondolta, akkor a szankciók miatt előfordulhat, hogy

Magyarország kénytelen lenne lemondani az olcsó orosz olajról, az árelőny pedig azonnal elolvadna, ami végső soron begyűrűzne a hazai üzemanyagárakba is.

Ezzel együtt pedig, a Mol profitjának kiesése a magyar államkasszát is érintené, hiszen ezt a hasznot a vállalat részben extraprofitadó formájában az állam büdzséjébe csatornázta be.

Petrodollár veszély

A helyzetet tovább súlyosbíthatja az is, ha a jelenleg ​Magyarország az oroszországi kőolajimportért amerikai dollárban fizet, hiszen a nemzetközi olajpiacon a dollár a legelterjedtebb elszámolási valuta (petrodollár jelenség). Márpedig az elmúlt hetekben a magyar fizetőeszköz 8-10%-os erősödésen van túl a dollárral szemben. Amennyiben ez a trend megfordulna, akkor a forint gyengülése is tovább emelhetné az üzemanyagárakat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét.

Régiós árnyomás

A szerbiai NIS olajvállalat helyzete továbbra is bizonytalan, miután az Egyesült Államok januárban bevezetett szankciói március 28-án hatályba léptek. A cég, amely korábban az orosz Gazprom Neft többségi tulajdonában volt, még a határidő lejárta előtt csökkentette az orosz tulajdonrészt 50% alá, hogy elkerülje a szankciókat. Ennek ellenére a vállalat ismét halasztást kért az amerikai kormányzattól, mivel a tulajdonosi struktúra teljes átalakítása nem volt kivitelezhető ilyen rövid idő alatt. Közben a horvát JANAF is bejelentkezett potenciális vevőként az orosz részesedés kivásárlására.

Ha azonban nem születik megoldás, a szankciók veszélyeztethetik Szerbia egyetlen olajfinomítójának működését, ami az egész régió, így Magyarország üzemanyag-ellátását és árait is érzékenyen érintheti.

Fontos megjegyezni, hogy az olajár változása csak körülbelül 50 százalékban tükröződik a hazai üzemanyagárakban, mivel a végső árakat más tényezők is befolyásolják, mint például a jövedéki adó, áfa, finomítói és kiskereskedelmi árrések, valamint a forint és dollár árfolyama.

Délről jöhet a segítség

Felmerül a kérdés, mivel válthatná ki Magyarország az orosz olajat, ha a Barátság vezetéken elapadna az ellátás. A legkézenfekvőbb megoldás a horvátországi Adria-kőolajvezeték, amely az Adriai-tenger partján fekvő omisalji kikötőből szállít nyersolajat Közép-Európába.

A csővezeték eredetileg évi 34 millió tonna nyersolaj szállítására lett tervezve, jelenleg azonban a ténylegesen kihasználható, beépített kapacitása 24 millió tonna évente. A rendszert úgy alakították ki, hogy kiszolgálja a horvátországi, szlovéniai, szerbiai és bosznia-hercegovinai finomítók, valamint a magyarországi, csehországi és szlovákiai keresletet is. A Sisak termináltól a magyar határig tartó csővezetékszakaszon a közelmúltban végzett tesztek azt mutatták, hogy a szivattyúk számától függően a csővezeték ezen szakasza évi 13-16,4 millió tonnás kapacitást érhet el.

A hazai finomítási kapacitás nagy része a MOL-csoport tulajdonában lévő két finomítókhoz köthető. A százhalombattai Dunai Finomító éves szinten körülbelül 8 millió tonna kőolaj feldolgozására képes, míg a szintén a MOL-csoporthoz tartozó pozsonyi finomító éves kapacitása mintegy 6 millió tonna. Így a két finomító együttes kapacitása eléri a 14 millió tonnát évente.

A teszt megerősítette, hogy a JANAF készen áll arra, hogy akár holnaptól teljes mértékben biztosítsa a MOL-csoport tulajdonában lévő két finomító ellátását

- közölte a vállalat vezetősége. Így ha kiesik a cseh kereslet, akkor a megfelelő infrastrukturális, műszaki bővítésekkel a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítja

akár 100%-ban ellátható lenne Az Adria-vezetéken keresztül, ami lehetővé tenné az orosz import jelentős visszaszorítását.

Fontos megjegyezni, hogy a finomítókat is át kell alakítani ehhez, hiszen jelenleg az orosz (uráli) típusú nyersolaj feldolgozására vannak optimalizálva. A százhalombattai finomító jelenleg is képes nem orosz eredetű kőolaj feldolgozására, és a MOL folyamatosan dolgozik azon, hogy növelje ezen képességét. A vállalat szerint 2026 végére érhetik el, hogy a Dunai Finomító akár 100%-ban alternatív olajfajtákat is fel tudjon dolgozni.

Ugyanakkor fontos látni az Adria-vezeték korlátait is. Ha a régió összes orosz-olajfüggő országa egyszerre kizárólag az Adriára szorulna, a kereslet akár meg is haladhatná a vezeték kapacitását - ami egy újabb ellátásbiztonsági kockázat, csak most délen.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy Horvátország magas tranzitdíjai jelentős többletköltségeket okozhatnak: a JANAF a megnövekedett keresletre és az alternatív útvonalak korlátozott elérhetőségére hivatkozva akár tartósan magasan tarthatja a díjakat, ami tovább emelheti az Adria-vezeték használatának költségeit:

Akár még újabb üzemanyaghiány is kialakulhat

Az üzemanyagárak növekedése közvetlen hatással van az inflációra, amely már jelenleg is az egyik legmagasabb Európában:

A kormány korábban árplafonnal, például a benzinárstop bevezetésével próbálta mérsékelni az áremelkedéseket és megvédeni a lakosságot a piaci ingadozásoktól. Mindez azt is jelentheti, hogy amennyiben az amerikai szankciók miatt drasztikusan emelkednének az üzemanyagárak,

a kormány ismét árkorlátozó intézkedéseket vezethet be az üzemanyagokra

- amire már januárban figyelmeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium is:

Ez viszont a korábbi tapasztalatok alapján üzemanyaghiányt okozhat a benzinkutaknál. A 2022-ben bevezetett benzinárstop idején a hatósági árak miatt a piaci szereplők veszteségei növekedtek, ami egyes kisebb benzinkutak bezárásához és ellátási problémákhoz vezetett.

