Trump bejelentette az ezermilliárdos vámháború részleteit

Trump beszédének záró részében egyszerre idézte fel első elnökségének gazdasági eredményeit és élesen bírálta a Biden-kormányzat teljesítményét. Elmondása szerint elnöksége idején a kínai vámokból „százmilliárd dollárok” folytak be az amerikai költségvetésbe, miközben előtte „még tíz centet sem fizetett Kína egyetlen elnöknek sem.” Hangsúlyozta, hogy ezeket az összegeket Biden sem tudta volna figyelmen kívül hagyni, és szerinte a mostani vámpolitika folytatása visszatereli Amerikát a gazdasági felemelkedés útjára.

Trump szerint a gazdaság már most is újraéled: csökkentek az élelmiszerárak, az energiaárak „3 dollár alá estek”, az infláció gyakorlatilag megszűnt, és több tízezer új gyártási munkahely jött létre. Külön megdicsérte agrárminiszterét az „59 százalékkal csökkentett tojásárakért”, és elutasította a korábbi felhívást, hogy húsvétra „műanyag tojásokat használjanak”. Bevándorláspolitikai kérdésekre áttérve kijelentette, hogy továbbra is nyitott a legális migrációra – különösen a munkaerőpiaci igények kielégítésére –, de csak azok jöhetnek, „akik szeretik Amerikát”.

Zárásként ígéretet tett: kormánya soha nem fogja csökkenteni a szociális ellátásokat (Social Security, Medicare, Medicaid), ellentétben a demokratákkal, akik szerinte „az egész gazdaságot összeomlasztanák”.