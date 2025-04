Nagy lehetőségei vannak Magyarországnak az orosz gáz kiváltására - Így éltünk velük eddig

Major András 2025. április 03. 13:00

A hazai földgáz-, geotermikus energia és biogáz-kitermelés is érdemben nőtt az elmúlt években, és az energiapolitikai tervek alapján ez a tendencia várhatóan a következőkben is folytatódik. Ez főleg az orosz eredetű gázimport lehető legnagyobb mértékű kiváltása miatt lenne fontos, ami elengedhetetlen Magyarország energiafüggőségének csökkentéséhez és a klímavédelmi vállalások teljesítéséhez is. Az energiatermelési potenciál és elemzések alapján az alternatív források akár a stratégiai célokban meghatározottaknál is jelentősebb szerepet tölthetnének be a magyar energiaellátásban.