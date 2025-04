Durván negatív áramár jön Magyarországon! - Ezt is átbeszéljük a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján

Holnap, szombaton, délután 2 és 3 óra közöttre mínusz 48,9 eurós áramár alakult ki a magyar áramtőzsdén, ami az idei év messze legmélyebb nagykereskedelmi árszintje, és az elmúlt évek negatív órás árai közül is az egyik legmélyebb. Mindez jól rámutat a naperőművek durva kannibalizációs hatására, igaz ez nemcsak itthon figyelhető meg, hanem Európa-szerte, és erről árulkodnak a nemrég közzétett egész tavalyi éves adatok is. Erről a témáról, a kilátásokról és az energiatárolási megoldásokról is részletesen szó lesz a Portfolio jövő keddi Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján , amelyre még nem késő jelentkezni itt