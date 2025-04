Túl nagy falat? - Lazíthatnak egy fontos 2040-es uniós célon

EUYOU – Az EU energiafinanszírozásának kilátásai Az EU kulcsszerepet játszik a kontinens energiapolitikájának átalakításában. Az Európai Bizottság az elmúlt időszakban új támogatási és szabályozói reformokat mutatott be. Ha részleteiben megismerné az eddigi eredményeket és a várható fejleményeket, vegyen részt szakmai eseményünkön!

A Politico értesülése szerint a javaslat hivatalos benyújtására a következő hetekben kerülhet sor, addig pedig a Bizottság a szabályozás módosításával igyekszik megszerezni a szükséges politikai támogatást. Wopke Hoekstra, az EU klímapolitikai biztosa annak lehetőségeit vizsgálja politikai egyeztetések keretében is, hogy hogyan lehetne a tagállamok kibocsátáscsökkentés területén elért előrehaladásának számítási módszertanát módosítva eloszlatni a kapcsolódó aggályokat.

Az egyik mérlegelt lehetőség szerint például az országok elhalaszthatnák a meredekebb kibocsátáscsökkentéseket,

vagyis a 2030-as 55%-os cél elérését követően a 2040-es 90%-os célt nem kellene egyenletes kibocsátáscsökkentéssel teljesíteniük, hanem lassabban indulhatnának, majd a 2030-as évek későbbi részében gyorsabb csökkentéssel kompenzálhatnák ezt.

Egy ilyen forgatókönyv megvalósulása azonban egyben azt is jelentené, hogy a lineáris kibocsátáscsökkentéshez képest nagyobb mennyiségű ÜHG jutna a légkörbe az évtized során.

A vizsgált opciók között az is szóba került, hogy

a tagállamok által más országokban finanszírozott kibocsátáscsökkentést is számba lehetne venni a kötelező uniós cél teljesítése felé tett előrelépés kikalkulálásakor

- oly módon, hogy az országok az új nemzetközi kibocsátáskereskedelmi piacokon vásárolnának karbon krediteket.

Egy ilyen megoldás alkalmazásával azonban a Carbon Market Watch szakértője szerint az EU azt kockáztatná, hogy a nemzetközi kibocsátási egységek elöntik az uniós karbonpiacot, ami jelentősen csökkentheti az itt forgó egységek, ezáltal pedig az itteni szennyezés árát.

Egy másik ötlet értelmében

az erdők és az egyéb karbonnyelők által a légkörből eltávolított szénre is nagyobb figyelmet fordítanának az emissziócsökkentési teljesítés kiszámításakor, illetvev

a tagállamok rugalmasabban kezelhetnék az ágazatspecifikus emissziós célokat is, így például szükség esetén a jobban teljesítő ágazatok kibocsátáscsökkentését a nehézségekkel küzdő ágazatok teljesítésébe is beszámíthatnák.

Miközben az uniós tisztviselők igyekeznek politikailag elfogadhatóbbá tenni a súlyos európai versenyképességi kihívások közepette egyre népszerűtlenebb célt, környezetvédők és civil szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedések gyengíthetik az uniós klímapolitikai erőfeszítéseket. Klímavédelmi, illetve zöldszervezetek szerint ráadásul a 90%-os kibocsátáscsökkentési célkitűzés sem lenne elegendő a Párizsi Klímaegyezményben rögzített 1,5 fokos cél méltányos eléréséhez.

A 2040-es kibocsátáscsökkentési cél jogszabályba foglalására a közösség saját törvényei kötelezik az EU-t. Az utóbbi időszakban azonban a politikai figyelem a klímaügyről olyan egyéb prioritásokra terelődött át, mint a közösség katonai védelmi képességeinek és ipari versenyképességének megerősítése. A Bizottságnak a nagy uniós politikai tömbök között is egyensúlyoznia kell, míg ugyanis a Zöldek vagy a Szocialisták és Demokraták ragaszkodnak az EU erős klímapolitikai ambícióihoz, addig például az Európai Néppárt nagyobb fókuszt helyezne az iparra és a szektoriális hatásokra.

A Politico szerint, bár az ellenzők tábora növekszik, a legtöbb tagállam támogatja a 90%-os célt, a Reuters által idézett uniós diplomata szerint ugyanakkor nem látszik többségi támogatás a célkitűzés mögött. Az olasz kormány a célérték 80-85%-ra történő csökkentése mellett érvel, és az sem biztos, hogy Németország új kormánya támogatni fogja a 90%-os javaslatot.

A globális összevetésben kiemelkedően ambiciózus uniós zöldpolitikára egyre nagyobb nyomás nehezedik az iparágak és egyes kormányok részéről, akik szerint a környezetvédelmi szabályok ártanak az amúgy is magas energiaárakkal és gyenge kereslettel küzdő európai vállalatoknak.

Ez a megközelítés alapvetően különbözik az Európai Bizottság hozzáállásától, amely a vonatkozó jelentések többségével összhangban nagyrészt éppen a dekarbonizáció felpörgetésével és tökéletesítésével javítaná az Unió versenyképességét. Ezzel együtt az Európai Bizottság márciusban arról állapodott meg az autógyártókkal, hogy az iparág kérésére hároméves haladékot ad a gyártóknak a szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítésére, melyeket eredetileg 2025-re kellett volna elérniük.

A 90%-os kibocsátáscsökkentési cél elérését ugyan gazdasági, társadalmi és politikai kockázatok is fenyegetik, de technikailag egyértelműen megvalósítható 2040-ig, és összhangban van a társadalmi elfogadhatóság és a globális méltányosság célkitűzéseivel a Bruegel modelljei szerint.

A 2040-es uniós kibocsátáscsökkentési célszámnak a fentieken túl is vannak nemzetközi vonatkozásai. Ez, illetve a teljesítésre vonatkozó rugalmasság ugyanis a 2035-ig terjedő időszak tervezett klímapolitikai intézkedései szempontjából is meghatározóak lehetnek, amelyeket a Párizsi Klímaegyezmény értelmében az EU-nak és a többi országnak is be kell nyújtania az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) titkárságának az úgynevezett nemzetileg meghatározott hozzájárulások (NDC-k) formájában.

Ennek határideje eredetileg 2025 februárja volt, az EU - a legtöbb országhoz hasonló - késedelme pedig más nagy kibocsátók hozzáállását is kedvezőtlenül befolyásolhatja, a halogatás irányába tolva azokat - különösen az Egyesült Államok Párizsi Klímaegyezményből történt újbóli kilépését követően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images