-22,6 fokot mértek Magyarországon

Erős fagyokat hozott a ma reggel, a fagyzugokban -9, -8 fokig is lehűlt a levegő, de máshol sem voltak ritkák a -5 fok körüli értékek, melyet már a gyűmölcsfák is megéreztek - írják.

A Bükk-fennsíkon azonban ennél jóval mélyebbre zuhant a hőmérséklet: a Mohos-töbörben -22,6 fokot mért a Miskolci-Egyetem-Földrajz-Geoinformatika-Intézetének Dobos András által felügyelt műszere,

ami az eddigi legalacsonyabb tavaszi hőmérsékletnek számít az állomás 2021-es kihelyezése óta.

Az erős lehűléshez a gyorsan nyugalomba kerülő sarkvidéki eredetű légtömeg mellett az is jelentősen hozzájárult, hogy a térségben hózáporok alakultak ki vasárnap, melyek hóval borították be a Bükk nagy részét. A derült ég és a gyenge légmozgás mellé tehát a havas felszín is becsatlakozott, ami tovább növelte a kisugárzás erősségét, ezzel együtt pedig a lehűlés mértékét.

Egy másik bükki töbörben, a Vörösmeteor-töbörben is rendkívüli hideget, -21 fokot mértek hajnalban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images