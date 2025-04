Trump embere kőkemény üzenetet küldött a vámokról: „csak a csalók járnak jól”

Az Egyesült Államok 6,8 millió ipari munkahelyet veszített el, a bérek stagnálnak 1979 óta. Emiatt kell viszonossági vámokat kivetni a világ országaira, amelyek hasznot húznak az Egyesült Államokból – állítja Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelmi tanácsadója. Szerinte jelenleg csak a csalók járnak jól a Kereskedelmi Világszervezet működésképtelensége miatt, ezért nem vonja vissza az Egyesült Államok a vámintézkedéseit, amíg a világ meg nem hátrál.

Peter Navarro, Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi és feldolgozóipari főtanácsadója szerint az Egyesült Államok nemzetközi kereskedelmi helyzete tarthatatlan, és a kialakult válságért a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szabályrendszere a felelős. Azt állította a Financial Timeson megjelent véleménycikkében, hogy

évtizedeken keresztül az USA-ra egyoldalúan magasabb vámok és súlyosabb nem vámjellegű akadályok vonatkoztak, mint partnereire, ami gazdasági és nemzetbiztonsági vészhelyzethez vezetett.

Szerinte Donald Trump „viszonossági vámokon” alapuló politikája végre helyreállítja az egyensúlyt és az igazságosságot, amit a WTO nem tudott garantálni.

Navarro úgy vélte, hogy az amerikai árukereskedelmi hiány mára meghaladja az évi 1000 milliárd dollárt, és az 1976 óta felhalmozott hiány következtében

több mint 20 ezermilliárd dollárnyi amerikai vagyon került külföldi kézbe.

Úgy véli, ez nemcsak mezőgazdasági termelőket és technológiai vállalatokat érint, hanem az élelmiszerellátás egy részét is. Úgy fogalmazott, hogy a szabadkereskedelmi modellek, amelyek szerint az árfolyamok majd automatikusan kiegyenlítik az egyensúlytalanságokat, teljesen hibásnak bizonyultak.

A cikkében hangsúlyozta, hogy a WTO „legnagyobb kedvezmény” (MFN) szabálya is a problémák egyik fő forrása. Navarro azt mondta, hogy ez az elv akadályozza meg a méltányos kétoldalú alku lehetőségét, hiszen minden tagországnak a legalacsonyabb vámokat kell alkalmaznia, amit bármely más tagállam felé alkalmaz.

A szerző kiemelte, hogy 1979 óta az USA 6,8 millió gyártóipari munkahelyet veszített, a bérek pedig stagnáltak, különösen Kína WTO-csatlakozása óta.

A szerző külön kitért arra is, hogy míg az amerikai MFN-vámtarifa átlagosan csupán 3,3%, addig Kínáé 7,5%, Indiáé 17%, és az EU is négyszer annyit számít fel az autókra. Navarro azt állította, hogy ez az egyenlőtlenség nem csak a vámokban jelenik meg: a külföldi országok számos nem vámjellegű eszközzel is ellehetetlenítik az amerikai exportot — többek között dömpinggel, szellemi tulajdon ellopásával, kvótákkal, adatlokalizációs követelményekkel, illetve olyan környezetszennyező vagy kizsákmányoló gyártási módszerekkel, amiket az USA nem alkalmaz.

Navarro szerint a WTO vitarendezési mechanizmusa gyakorlatilag működésképtelen.

Példaként említette, hogy az Egyesült Államok számos mezőgazdasági ügyben nyert már pert, például a hormonkezelt marhahús vagy a GMO-termékek ügyében, ám ezek az ítéletek végrehajtatlanok maradtak — az EU például a mai napig nem oldotta fel a tilalmat a hormonkezelt amerikai marhahúsra. Azt állította, hogy

egy ilyen rendszerben csak a csalók járnak jól, az USA pedig többé nem lehet passzív szemlélője ennek.

A szerző végül leszögezte: Trump „reciprok vámok” doktrínája nem alku, hanem válasz egy sürgős nemzeti vészhelyzetre. A jövőben az USA pontosan olyan vámokat és akadályokat fog alkalmazni, amilyeneket más országok az amerikai árukra kivetnek. Navarro hangsúlyozta: nem az együttműködés ellen vannak, de azok az országok — köztük Kambodzsa, Mexikó és Vietnam —, amelyek lehetővé teszik Kína számára a vámkikerülést, szintén számíthatnak szigorra. Szerinte

az Egyesült Államok csak annyit kér, hogy vele is bánjanak igazságosan — és ennek egyik eszköze a viszonosság elvének következetes érvényesítése.

Címlapkép forrása: Kayla Bartkowski/Getty Images