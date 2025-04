A részletes nyugdíjadatok megszerzése érdekében ismét beperli az Államkincstárt a költségvetési szakértő

Tar Gábor 2025. április 09. 14:00

Március közepén pert indított a Magyar Államkincstár (MÁK) ellen Romhányi Balázs, a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest vezetője, miután a MÁK elutasította közérdekű adatigénylését az idei évben folyósított nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások részletes adatait illetően. A kutató 2023-ban, illetve 2024-ben is beperelte már a MÁK-ot ugyanezen adatok közreadásának elutasítása miatt, csak akkor a 2017-2022, illetve 2023-2024 közötti időszakra vonatkozó információk ügyében. A közgazdász mindkét pert megnyerte, vagyis végül megkapta a kért adatokat, így most is arra lehet számítani, hogy hozzájut a középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát bemutató elemzéséhez (technikai kivetítéshez) szükséges információkhoz. Romhányi Balázs adatigényléseinek sorozatos elutasítása a kutató szerint megerősíti az egyes országok költségvetésének átláthatóságát vizsgáló Open Budget Survey nemzetközi felmérés Magyarországgal kapcsolatos legfrissebb, tavalyi eredményét, miszerint hazánk a vizsgált 125 országból álló rangsor 100. helyére esett vissza, ami a régió országai között a legrosszabb helyezésnek számít.