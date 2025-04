Mesterterv helyett totális káosz: Grabow lerántja a leplet Trump gazdasági stratégiájáról

Colin Grabow szerint Donald Trump vámemelései mögött nem áll koherens gazdasági stratégia, csak ideológiai meggyőződés.

Úgy látja, hogy Trump a vámokat nem eszközként, hanem öncélként kezeli, miközben elfelejti, hogy az Egyesült Államok gazdasági felemelkedését a szabadkereskedelem alapozta meg.

A republikánus pártban szerinte nincs valódi ellenállás, a kritikák gyengék és marginálisak.

Grabow arra figyelmeztet, hogy a vámemelések súlyos következményekkel járnak az amerikaiak mindennapi életére nézve: nőnek a fogyasztói árak, csökken a verseny, és közvetlenül sérül a megtakarítások értéke. A piacok máris erősen reagáltak, a tőzsde gyengélkedik, miközben az inflációval szemben fellépni kívánó republikánus szavazók is rosszul járnak.

Trump ígérete a megélhetési költségek csökkentéséről szertefoszlani látszik.

Az a gazdasági körökben népszerű érv, miszerint Trump vámstratégiája a tárgyalási nyomásgyakorlás eszköze, Grabow szerint nem állja meg a helyét. Az Egyesült Államok például olyan országokra is vámokat vetett ki, mint Szingapúr vagy Izrael, amelyek vagy teljesen nyitottak az amerikai termékek előtt, vagy alig alkalmaznak vámokat.

Ez szerinte bizonyítja: Trump nem válogat, hanem reflexből cselekszik.

A vámemelési politika különféle indokai – mint a bevételnövelés, a termelés hazatelepítése vagy a kölcsönösség helyreállítása – Grabow szerint egymásnak is ellentmondanak, és semmilyen koherens stratégiai irányt nem tükröznek. Rámutat arra is, hogy például a feldolgozóipari fellendüléshez nem általános vámemelés, hanem célzott, alapanyagokra vonatkozó könnyítések kellenének, Trump viszont ezekkel sem foglalkozik.

Kamatok, infláció, devizaárfolyamok – Jegybanki mozgástér befektetői szemmel A magyar gazdaság kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio következő befektetői klubján, ahol neves közgazdászok vitatják meg az aktuális világgazdasági fejleményeket, gazdaságpolitikai döntéseket, monetáris politikai irányokat.

A vámemelések gyakorlati megvalósítása Grabow szerint kaotikus és szakmaiatlan. Korábban háromféle alaptarifa volt, most országspecifikus vámtételeket vezetnek be, ami mind a cégek, mind az államigazgatás számára kiszámíthatatlanná és bürokratikusan nehézkessé teszi a működést. Az egykori Kína-ellenes vámok után most a Vietnam felé nyitó amerikai cégek is szembesülnek a visszaható hatásokkal.

Grabow úgy látja, hogy az amerikaiak mindegyike érezni fogja a vámemelések hatását, hiszen azok nemcsak egyes országokat, hanem gyakorlatilag a világ egészét érintik.

A belföldi termelők védelme miatt csökken a verseny, nőnek az árak, és nincs lehetőség olcsóbb importalternatívákra sem. Európai ellenintézkedések lehetősége is felmerül, ami Grabow szerint akár kontraproduktív módon hathat Trump politikájára.

A közgazdász zárásként emlékeztet: a szabadkereskedelem az emberi jólét egyik fő forrása. Szerinte paradox módon még azok is profitálnak belőle, akik elutasítják, hiszen mindenki él a specializáció előnyeivel. A gazdasági bezárkózás történelmileg mindig szegénységet szült, míg a nyitottság a jólét alapja. Grabow Henry George szavaival élve figyelmeztet:

a védelem valójában saját magunk gazdasági meggyengítése békeidőben.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ