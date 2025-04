Kormányinfó: nem zárható ki, hogy a Magyarországon terjedő vírus mesterségesen előállított

Gulyás Gergely tájékoztatást adott az aktuális járványhelyzetről is, amelyről a belügyminiszter és az agrárminiszter számolt be a kormánynak. A jó hír az, hogy jelenleg nincs új fertőzött telep, bár a hatóságok naponta több száz mintát vizsgálnak országszerte. Az eddig érintett négy helyszínen kívül új fertőzést nem észleltek. A cél természetesen az, hogy ez így is maradjon.

A járvány megfékezése érdekében továbbra is szigorú korlátozások és állategészségügyi intézkedések vannak érvényben. Ezek betartása mindenki közös érdeke – a gazdáké, a helyieké, és az ország egészéé is. A kormány arra kér mindenkit, hogy működjön együtt a hatóságokkal, és tartsa be az előírásokat.

Ami az elhullott állatok kezelését illeti, fontos tudni, hogy a tetemeket nem lehet akárhol eltemetni. Csak olyan helyszínen kerülhet erre sor, ahol a vízbázis védelme teljes mértékben biztosított. Ezért nem lehet közvetlenül a fertőzött telepek közelében elföldelni őket, mivel ezek gyakran vízbázisvédelmi szempontból kockázatosak. Az állategészségügyi hatóságok egyértelmű álláspontja szerint a korábbi gyakorlattal szemben az égetés nem megoldás, mivel fokozza a fertőzés terjedésének kockázatát. Ezért kizárólag a biztonságos eltemetés jöhet szóba.

A kormány tisztában van vele, hogy ezek az intézkedések feszültséget keltenek az érintett térségekben, és senki nem örül annak, ha a közelében temetnek el állatokat. Ugyanakkor a jelenlegi fertőtlenítési protokollok, valamint a vakcinázás biztosítják, hogy ez ne jelentsen semmilyen egészségügyi veszélyt a lakosságra nézve.

Folyik egy vizsgálat arra vonatkozóan is hogy a fertőzés az hogyan került ezekre a telepekre, egyelőre azt tudjuk mondani hogy nem zárható ki hogy a vírus az nem természetes úton jött létre, hanem egy mesterségesen előállított vírusról beszélünk

– mondta a miniszter.

A kormány mindenkitől azt kéri: támogassa ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását, hogy a fertőzés ne terjedjen tovább, és mielőbb visszatérhessünk a normális működéshez az érintett térségekben is.