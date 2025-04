Olaszország most először kezdte el a szexmunkások nyilvántartásba vételét az adatgyűjtési és adózási célokra használt vállalkozói besorolásban, az ATECO-ban - közölte a nemzeti statisztikai intézet a Reuters szerint.

Olaszországban az egyéneknek megengedett a szexuális szolgáltatások nyújtása, de a tevékenységet semmi sem szabályozza. Szexmunkások szervezése, bordélyházak üzemeltetése közben szigorúan tilos. A szexmunkásoknak április 1-jétől

az olasz hatóságok által elfogadott vállalkozói minősítést kell használniuk, hogy adószámot kapjanak, és megpróbálják rendezni státuszukat.

Olaszországban az ilyen munkavállalók gyakran nem férnek hozzá a munkajogokhoz, és nem tudnak jövedelmet bevallani vagy adót fizetni sem, éles ellentétben például Hollandiával vagy Németországgal.

A nemzeti statisztikai intézet, az ISTAT most a szexmunkásokat a személyes szolgáltatások kategóriájába sorolta be, amelybe a tetováló stúdiók és a partiszervezők is beletartoznak, ezzel a lépéssel hivatalosan is láthatóvá vált az eddig homályban maradt iparág. Az olasz szexmunkások eddig alternatív megnevezésekkel, például masszőrként regisztráltatták magukat, hogy formalizálják munkájukat.

A legutóbbi rendelkezésre álló adatok szerint az árnyékgazdaság mérete Olaszországban 2022-ben meghaladta a 200 milliárd eurót, ezzel a bruttó hazai termék nagyjából 10%-át tetette ki, és az előző évhez képest 9,6%-os növekedést mutatott.

