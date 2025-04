Megszólalt Donald Trump - Szó sincs semmiféle vámkönnyítésről

Donald Trump, a Truth Social platformon ismét markáns véleményt fogalmazott meg a nemzetközi kereskedelmi viszonyokról vasárnap este.

Trump azt írta, hogy senkit sem fog büntetés nélkül hagyni, aki igazságtalan kereskedelmet folytat az Egyesült Államokkal szemben – például vámokkal vagy más akadályokkal. Különösen Kínát emelte ki, amely szerinte a legrosszabbul bánik Amerikával.

Az amerikai elnök ezt követően kijelentette, hogy

pénteken nem történt semmiféle kivétel vagy könnyítés a vámok terén.

Az érintett termékek továbbra is az érvényben lévő 20%-os vám hatálya alá esnek, csupán másik vámkategóriába kerülnek át.

Állítása szerint a média tud erről, mégsem hajlandó erről beszámolni. Elmondása szerint hamarosan

egy NEMZETBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT VESZI KEZDETÉT A FÉLVEZETŐ-GYÁRTÁS ÉS AZ ELEKTRONIKAI ELLÁTÁSI LÁNC TELJES EGÉSZÉRE KITERJEDŐEN.

Trump ezt követően úgy folytatta, hogy szerinte világossá vált, hogy Amerikának újra saját területén kell gyártania a termékeket, és nem engedheti meg magának, hogy más országok – különösen az ellenséges kereskedelmi partnerek, mint Kína – zsarolják vagy sakkban tartsák.

Ezeknek a napoknak vége

– fogalmazott az elnök.

Trump szerint most kezdődik Amerika új aranykora, amely magában foglalja az adó- és szabályozáscsökkentéseket is — ezek egy jelentős részét a Kongresszus már jóvá is hagyta. Ez szerinte több és jobban fizető munkahelyet, hazai gyártást, és egyenlőbb, keményebb bánásmódot fog eredményezni más országokkal szemben – különösen Kínával.

Végezetül kijelentette: Amerika nagyobb, jobb és erősebb lesz, mint valaha, és eljön az idő, amikor újra naggyá teszik Amerikát:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images