Nagyon csúnya, amit Trump művelne a világgal - Magyarország is megérzi a káros hatásokat?

Vámok és globális értékláncok

Korunk gazdaságai rendkívül módon összekapcsolttá váltak az utóbbi évtizedek globalizációs folyamatainak köszönhetően. A vállalatok folyamatosan optimalizálták tevékenységüket, gyakran másik országba áthelyezve bizonyos termelési szakaszokat, amely a termelés széttöredezéséhez és a globális értékláncok komplex rendszereinek kialakulásához vezetett. Az utóbbi évek eseményei – Covid-19, orosz-ukrán háború, természeti katasztrófák stb. – megmutatták, hogy milyen törékeny rendszerek jöttek létre, amelyek a hatékonyabb működéssel elérhető előnyök mellett számos kockázatot is hordoznak. Röviden összefoglalva, ha a világ valamely pontján a termelést zavarok érik, akkor az erősödő összekapcsoltság következtében gyorsan és szerteágazóan szétterjednek ezek a hatások a világgazdaságban.

Ezekről számos alkalommal írtam már a Portfolio hasábjain az utóbbi években, azonban most ismét olyan történéseknek lehetünk szemtanúi, amelyek még a korábbi, említett eseményeknél is nagyobb hatást és változást hozhatnak a globális kereskedelemben. Donald Trump első ciklusa alatt is nőtt a feszültség a külkereskedelmi kapcsolatokban, amikor is egyre erősebb vámháborúba kezdett Kínával. Ezt követően az orosz-ukrán háború hozott újabb átrendeződést a szankcióknak és az orosz függőség csökkentésére irányuló törekvéseknek köszönhetően. Az országok a geopolitika mentén kezdték el átformálni a külkereskedelmi kapcsolatait és egyre inkább a szövetséges, baráti államokkal növelték a termékforgalmat.

Ekkor jött ismét Donald Trump, aki a második elnöki ciklusa elején különféle mértékű vámokkal fenyegette és terhelte meg a külföldről érkező termékeket, nemcsak a nem szövetséges államokkal (pl. Kína), hanem a legközelebbi szövetségeseivel (pl. NATO tagállamokkal és az EU-val) és legfontosabb partnereivel (pl. Mexikóval vagy Kanadával) szemben is. Válaszként a többi ország is a vámok megemelését lengetette be az amerikai importra vonatkozóan.