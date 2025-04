Donald Trump újabb vámokkal sorozza meg Kínát, egyes termékeknél 245 százalékot kell fizetni

Eszkalálódik a vámháború az Egyesült Államok és Kína között: most Washington válaszolt arra a pekingi lépésre, hogy a ritkaföldfémekre exportkorlátozást vezettek be. A mostani Fehér Ház által meghozott döntés miatt egyes kínai termékek vámszintje 245 százalékra emelkedik.

Kamatok, infláció, devizaárfolyamok – Jegybanki mozgástér befektetői szemmel A magyar gazdaság kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio következő befektetői klubján, ahol neves közgazdászok vitatják meg az aktuális világgazdasági fejleményeket, gazdaságpolitikai döntéseket, monetáris politikai irányokat.

Az Egyesült Államok eddigi egyik legkeményebb vámháborújába bonyolódik bele Donald Trump kormánya, amely újabb vizsgálatot indított a kínai kritikus ásványok és azok feldolgozott termékei importja ügyében. Trump elnök frissen aláírt rendelete értelmében az amerikai kereskedelmi minisztérium nemzetbiztonsági kockázatok szempontjából vizsgálja meg a külföldről érkező kritikus ásványokat, például a ritkaföldfémeket, és javaslatokat készít az ellátási láncok erősítésére, a külföldi függőség csökkentésére és a belföldi termelés felgyorsítására.

A szerdán kiadott április 2-i elnöki rendelet szerint egy ilyen vám a jelenlegi, már bevezetett „viszonosságinak nevezett” tarifákat váltaná fel, potenciálisan rendkívül magas szinteket elérve.

A konfliktus tovább eszkalálódott, amikor Kína ezen a héten hat nehéz ritkaföldfémet és ritkaföldfém-alapú mágneseket vont ki teljesen az exportból, ezzel próbálva megfojtani a globális autóipart, a repülőgépgyártást, a félvezetőgyártást és a hadiipart – írja a Fehér Ház a rendeletről kiadott közleményben. Ez Trump szerint egyértelmű támadás az amerikai gazdasági és katonai infrastruktúra ellen, ezért

a most indított vizsgálat nyomán akár minden eddiginél súlyosabb, 245 százalékos vámokat is bevezethet az Egyesült Államok a kínai termékekkel szemben.

A lépés után a legtöbb termék nem esik majd ebbe a kategóriába, a Fehér Ház által kiadott magyarázó melléklet szerint egyelőre az orvosi fecskendőket és tűket érinti csak a lépés.

Egyes termékek vámszintjei a lépés után Termékkategória Kivetett vám Fecskendők és tűk 245% Lítium-ion akkumulátorok 173% Tintahal (tengeri étel) 170% Gyapjúpulóverek 169% Műanyag edények 159% Kenyérpirítók 150% Elektromos járművek 148% Játékok, babák, puzzle-k 145% C-vitamin 145% Alumíniumfólia 75% Autófelnik 73% Félvezetők 70% Fém bútorok 70% Autóajtó-zsanérok 67% Laptopok 20% Gyermekkönyvek 0% (mentes) Forrás: Fehér Ház

Az ilyen mértékű vámok példa nélküliek, és komoly következményekkel járhatnak a két ország gazdasági kapcsolataira. Trump elnök egyébként már korábban is jelezte, hogy készen áll hasonló mértékű lépésekre: az Egyesült Államok korábban 10 százalékos általános vámot vezetett be minden országgal szemben, miközben azokkal az államokkal, amelyekkel jelentős amerikai kereskedelmi deficit áll fenn – elsősorban Kínával –, sokkal súlyosabb, személyre szabott vámokat lengetett be. Kína válaszul ellenintézkedéseket vezetett be, és ezzel kiváltotta az amerikai ellenlépések radikális eszkalációját,

ami egy vámügyi adok-kapokba torkollt, így lépcsőzetesen feltornászva a tarifaszinteket – egészen tegnapig – 145 százalékig.

A Trump-adminisztráció szerint ezek a lépések nem pusztán gazdasági jellegűek, hanem az Egyesült Államok hosszú távú nemzetbiztonságát védik. A kínai ármanipulációk, túltermelés és önkényes exportkorlátozások ugyanis közvetlen veszélyt jelentenek az USA számára. Trump ezért

nemcsak a ritkaföldfémekre, hanem már korábban az acélra, alumíniumra, fára és rézre is magas vámokat rendelt el, lezárva az addig létező kiskapukat, és egységes, 25 százalékos védővámokat vezetve be.

Elemzők szerint a mostani, akár 245 százalékos vám bevezetése nemcsak a kínai gazdaságnak okozna jelentős veszteséget, hanem drámaian átalakítaná a globális ellátási láncokat, és tovább súlyosbítaná a két ország közötti politikai feszültségeket. Ez a lépés egyértelművé teszi, hogy az USA nem kíván visszakozni a vámháborúban, amely így könnyen hosszú távú, globális kereskedelmi konfliktussá alakulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio