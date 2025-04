Hova mennek pihenni a magyarok az ünnepekben?

A húsvéti hosszú hétvége fellendülést hozott a hazai szállodaiparban: Budapesten közel teltházzal üzemeltek a hotelek, vidéken pedig főként belföldi vendégek pihentek – bár a Balatonnál még nem indult be igazán a szezon. A szállásadók szerint a forgalmat segítették az ünnepi foglalások, ugyanakkor az árérzékenység erősödése idén már a fővárosi vendégeknél is érezhető volt. A balatoni hotelek nehéz helyzetben vannak: ha túl magasak az árak, a vendégek inkább a horvát tengerpartot választják, ha viszont alacsonyak, nem fenntartható az üzemeltetés. A régiós verseny és az infláció nyomása miatt a nyári szezon igazi árpróbatétel lehet a szállásadók számára.

A szezon egyelőre még nem indult be a Balatonon, függetlenül attól, hogy mindenféle kezdeményezés van a környéken, hogy a nyárfókuszú szezonalitást kitoljuk

– mondta el a Portfolio-nak Tatár György, a két balatoni szállodát is üzemeltető Hotelpremio Group ügyvezetője. "A hosszúhétvégék azért sokat segítenek a helyi szállodáknak, virágzik a kerékpárturizmus is. Az viszont a 22-es csapdája, hogy nyár előtt még nincs elegendő étterem nyitva, ami miatt kevesebb a turista. Viszont, mivel kevesebb a vendég, nincs elegendő étterem, amely gazdaságosan üzemelhetne" - tette hozzá Tatár György. Meglátása szerint a 4 és 5 csillagos szállodákból most túlkínálat van a balatoni szállásadópiacon, viszont a konferencia- és rendezvényturizmus idén indulhat be jobban, mert Balatonfüreden egy olyan konferenciaközpont épült, ami régiós szinten is meghatározó lehet.

A balatoni szálláshelyeknek évről-évre egyre nagyobb versenytársa a horvát tengerpart

– fogalmazott Tatár György. Húsvét hosszúhétvégén sokan foglaltak most oda is szállást, ez érződik a balatoni szálláshelyek kihasználtságán is.

Budapesten azonban kedvezőbb a helyzet. "A budapesti szállodák első negyedéves összteljesítménye tavaly alulmúlta a várakozásokat, így 2025-ben jó látni a szép növekedéseket a piacon, amelyet a szállodáink teljesítménye is lekövetett. Szállodaláncunk több házában is felújítás zajlott az első negyedévben, a kieső kapacitások ellenére a tavalyihoz képest 6 százalékkal nőtt Budapesten a vendégszámunk, szállodánként változó, de jellemzően 10 százalék alatt maradó átlagár növekedés mellett" – közölte Bogár Zoltán, a Danubius Hotels Központi üzletfejlesztési igazgatója.

Hozzátette, a fővárosi szállodáikban a belföldi vendégkör lassú növekedése is tovább folytatódott, a magyar vendégek részaránya összességében továbbra is jellemzően 10-12 százalék között van.

Már hetekkel az ünnep előtt több szállodánk megközelítette a teltházat, de vannak még utolsó szabad szobák

– közölte a Portfolio megkeresésére Labossa Lajos, a Hunguest Hotels marketing és kommunikációs igazgatója. Továbbra is a belföldi vendégek adják a forgalom túlnyomó részét, de a környező országokból is egyre több vendéget köszönthettünk.

A Hunguest szállodáiba a külföldi vendégek főként Csehországból, Romániából, Németországból és Szlovákiából érkeznek, de egyre nagyobb érdeklődést tapasztalunk Lengyelországból is – mondta Labossa Lajos.

Az infláció összességében mérséklődött, de az ágazatban – különösen a munkaerő, az energia és az élelmiszerárak terén – továbbra is jelentős költségnyomás tapasztalható

– értékelt Labossa Lajos. Az elmúlt időszakban számos hatékonyságnövelő lépést tettünk annak érdekében, hogy ezt a hatást a vendégek ne érezzék, tette hozzá.

Bogár Zoltán közölte: a Danubius Hotels szállodáiban országszerte magas a foglaltság a húsvéti ünnepekre, összességében közel 80 százalékos. Budapesten jellemző, hogy 2-3 nappal érkezés előtt is sok foglalást kapunk még, így a trendekből kiindulva idén is közel teltházat várunk mindenhol. "Április 17-től megnyitnak balatonfüredi szállodáink, mind a Danubius Hotel Marina és a Danubius Hotel Annabella, ami szinte már most teltházas. Vidéken továbbra is a magyar vendégek, Budapesten pedig a külföldiek vannak többségben, igaz, például a fővárosi Danubius Hotel Helia-ban sok a magyar vendég is” – összegzett Bogár Zoltán.

A vidéki szállodák többségében a régiós országokból érkeznek a külföldi vendégek. A német és osztrák turisták mellett egyre több a lengyel, a szlovák és a cseh vendég.

Továbbra is jót tesz a fővárosi szállodák forgalmának, ha egy-egy kiugró sport- vagy kulturális esemény házigazdája Budapest. Szakemberek szerint a változatlan jövedelmezőséghez a szobaárak fokozatos emelésére van szükség. Budapesten, főleg a külföldi turisták miatt, árelfogadóbb a piac, de idén az első negyedévben már itt is lehetett érezni egyfajta árérzékenységet.

A balatoni főszezon az árazás szempontjából nagy próbatétel lesz a szállásadók számára, mert ha „túlemelik a szobaáraikat”, nehéz lesz a verseny a régiós társakkal.

Trendről még nem beszélhetünk, de egyre több vidéki hotel már a saját oldalán is euróban adja meg a szobaárait, így próbálva kiküszöbölni az ingadozó forint miatti pluszköltségeit. Szakemberek szerint ugyanakkor ezzel az eszközhöz csak nehezen nyúlnak a szállodai vezetők és üzemeltetők, mert a belföldi vendégkör a fix, rögzített, forintalapú árakhoz szokott az elmúlt évtizedekben.

