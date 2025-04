A krízis előszele is elég, hogy menekülőre fogják a vezetők

Mérföldkövet jelenthet a fluktuációkutatásban a Corvinus Egyetem adjunktusának publikációja, amely szerint egy-egy gazdasági sokkhatás iparágakon átívelő bizonytalanságot és a tehetségek menekülését okozza a negatívumok által közvetlenül nem érintett vállalatoknál is. A kereskedelmi szankciók, járványok, de az ökológiai katasztrófák is oda vezetnek, hogy a vezetők egy része a jövője miatti bizonytalanságot és a karrierkockázatokat mérlegelve önként és előzetesen lemond a pozíciójáról, és távozik.

Xiaomeng Liu, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusának friss tanulmánya új fogalmat, a sokkelőrejelzést vezette be annak magyarázatára, hogy a potenciális zavarok előrejelzése hogyan váltja ki a munkavállalók önkéntes távozását. A 2014 és 2021 közötti időszak adatait elemző tanulmány szerint, amikor az Egyesült Államok szankciókat vezetett be, a külföldi igazgatók azoknál a vállalatoknál is elkezdtek tartani a közelgő korlátozásoktól, amelyeket nem érintették a retorziók.

Sokkprognózis

Az ún. sokkelőrejelzés az a magatartás, amelynek során a szervezetekben az egyének pusztán a várható külső, tágabb környezetben bekövetkező sokkhatások hírére önként elhagyják vezető pozíciójukat, még akkor is, ha a saját szervezetük nem érintett.