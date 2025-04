„Elképesztő, hogy egy amerikai elnök lúzernek nevezheti a Fed vezetőjét” – Milyen károkat okozhat a Trump-jelenség?

„Nem tudtam elképzelni korábban, hogy a Harvardtól el lehet venni állami forrásokat, és a Fed elnökét lúzernek lehet nevezni. Nagy annak a veszélye, hogy elfogadottá válnak olyan dolgok, amelyek korábban teljesen elképzelhetetlenek voltak” – így értékelte a Trump-jelenség legfőbb veszélyeit a Portfolio-nak adott interjúban Érdi Péter, a michigani Kalamazoo College professzora, a komplex rendszerek tudományának tanára. A 2002 óta Amerikában oktató, kutató egyetemi tanár a Trump által elindított vámháború kapcsán kiemelte: már régóta tudott volt, hogy a globális kereskedelmi rendszer nem működik megfelelően. Az amerikai elnök vámintézkedései – amelyek durván beavatkoznak egy komplex dinamikus rendszer működésébe – ezt nem fogják tudni orvosolni. Szerinte a leghatékonyabb megoldás egy olyan új globális kereskedelmi megállapodás létrehozása lehetne, amelyben az egyes gazdaságok elkötelezik magukat a belső gazdasági egyensúlytalanságok kezelése mellett, ahelyett, hogy azokat külkereskedelmi többlet formájában külsőleg kiterjesztenék.

Pár hete több amerikai egyetem perelte be a Trump-kormányzatot a kutatást célzó állami támogatások drasztikus csökkentése miatt. Nem sokkal később pedig a Harvard indított pert a Trump-adminisztráció ellen, hogy megakadályozza az intézménynek nyújtandó több milliárd dolláros szövetségi támogatás befagyasztását. A Kalamazoo College is esett el az oktatásra, kutatásra fordítható állami forrásoktól?

Intézményünket – amely a mintegy magyarországnyi lakosságú Michigan legdrágább magán college-ének számít – csak közvetve érintik a forrásmegvonások oly módon, hogy kevesebb pályázati forrás áll a rendelkezésünkre. Nincs direkt oksági kapcsolat, de úgy látszik, most hét oktatónk is nyugdíjba megy, de csak egynek a teljesértékű helyettesítésére lesz pénz. Tavaly sem volt jó a helyzet, nyolcan mentek nyugdíjba, és három ilyen új oktatóra volt forrás. Nem marad tanárok nélkül a College, de a kisebb költségbe kerülő helyettes tanárokkal magas színvonalú oktatást hosszabb távon nem lehet fenntartani. Az éremnek van másik oldala is. Friss hír, hogy a College igazgatótanácsa megszavazott 55 millió dollárt két diákszálló építésére. Tudni kell, hogy a modern diákszállók létesítése a diákokért való versengés eszközének számít.

Ami pedig a kialakult helyzet kapcsán az egyetemek körében kialakult hangulatot jellemzi, Robert Reich, a Berkeley politológia professzora a napokban már arról beszélt, hogy az egyetemeknek ebben a helyzetben össze kell fogniuk, és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a kongresszus megfékezze Trumpot, aki – Reich szavai szerint – a törvényhozás által a felsőoktatás számára allokált forrásokat úgy kezeli, mintha azok egy politikai zsarolásra felhasználható magánpénztár lennének.

Az Ön által oktatott komplex rendszerek tudománya – amely interdiszciplináris megközelítésként a társadalom- és természettudományok közötti átjárást biztosítja az egyikben kialakított módszerek másik területen való használatával – milyen értelmezést tud adni a második Trump-kormányzat által elindított vámháborúra, amely lényegében a II. világháború után kiépült nemzetközi kereskedelmi rendszer felülírását jelenti?

Ilyen durván belenyúlni egy komplex dinamikus rendszerbe igen kockázatos lépésnek számít, amelynek súlyos következményei vannak. A pillangóeffektust mindenki ismeri, bizonyos szituációkban kis változásoknak is drámai következményei lehetnek.

Az amerikai elnököt viszont a legfinomabb diplomáciai nyelven sem lehet pillangónak nevezni.

Azt már látjuk, hogy az amerikai elnök által bejelentett – később részben felfüggesztett – átfogó vámok, valamint az azokra adott megtorló válaszlépések óriási globális bizonytalanságot idéztek elő, amely a vad tőzsdei ingadozásokban, az amerikai kötvénypiaccal kapcsolatos aggodalmakban, a recessziótól való félelmekben, valamint az arra vonatkozó spekulációkban tükröződtek, hogy a különböző országok miként fognak reagálni az amerikai lépésre.

Arról, hogy a globális kereskedelmi rendszerben valami nem stimmelt, már Trump előtt is mindenki beszélt.

Sokakkal együtt úgy vélem, így vagy úgy, de valamilyen drámai változásra van szükség a világgazdaságban évtizedek óta fennálló egyensúlytalanságok kezeléséhez.

A jelenlegi kereskedelmi feszültségek az egyes gazdaságok, illetve a globális rendszer szükségletei közötti szakadékból fakadnak. Bár a globális rendszer profitál a növekvő bérekből, amelyek mindenütt emelik a keresletet a termékek iránt, feszültségek akkor keletkeznek, amikor az egyes országok a bérek növekedésének rovására gyorsabban tudnak növekedni a feldolgozóipari ágazatuk fellendítésével – például azáltal, hogy közvetlenül és közvetve elnyomják a háztartások jövedelmének emelkedését a munkavállalók termelékenységének növekedéséhez képest. Ennek eredménye pedig egy olyan globális kereskedelmi rendszer, amelyben az országok – közös kárukra – a bérek alacsonyan tartásával versenyeznek egymással. Az április elején bejelentett amerikai vámintézkedések azonban nem fogják megoldani ezt a problémát.

Érdi Péter Michigan Kalamazoo College; Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet Komputációs Tudományok Osztálya, professzor; emeritus tudományos tanácsadó

A komplex rendszerek tanulmányozása alapján milyen megoldási lehetőséget lát a kialakult helyzet kezelésére?

A leghatékonyabb megoldás talán egy új globális kereskedelmi megállapodás létrehozása lenne olyan gazdaságok között, amelyek elkötelezik magukat a belső gazdasági egyensúlytalanságok kezelése mellett, ahelyett, hogy azokat külkereskedelmi többlet formájában külsőleg kiterjesztenék.

Ennek eredménye egy olyan vámunió lenne, mint amilyet John Maynard Keynes javasolt az 1944-es Bretton Woods-i konferencián.

E megállapodás részes feleinek nagyjából egyensúlyban kellene tartaniuk exportjukat és importjukat, miközben korlátoznák a kereskedelmi megállapodáson kívüli országokból származó kereskedelmi többleteket. Egy ilyen unió fokozatosan az egész világra kiterjedhetne, ami magasabb globális béreket és jobb gazdasági növekedést eredményezne.

Kutatásaim, oktatói tevékenységem során részben hálózatelmélettel is foglalkozom. Világunk lényegében egy hálózatnak felel meg az USA-val, Oroszországgal, Kínával és a többi országgal együtt. Ebbe a hálózatgazdaságba nem lehet a Trump által eszközölt módon belenyúlni, a feleknek meg kell állapodniuk, minden más alternatíva rosszabb kimenetelt eredményez. Nem vezet sehova az a megközelítés, amely azt hirdeti, hogy a saját országunk az első, a többi állam szempontja pedig nem érdekes. Súlyos logikai hibának tartom azt az érvelést, hogy „nekem az én országom fontos, neked a te országod, akkor mi barátok vagyunk”. Ez éppen, hogy nem így van, ebben a felállásban valójában egymás ellensége lesz a két fél.

Mint évtizedek óta oktató egyetemi tanár azonban a Trump-jelenség kapcsán leginkább kulturális értelemben látom a legnagyobb károkat. Óriási baj, hogy azt látják a diákjaim: amerikai elnökként a Trump által használt igen durva, személyeskedő, primitív hangon is lehet beszélni. Pár napja a Fed elnökét „nagy lúzernek” nevezte. Elképesztő, hogy ilyen elhangozhat. Azt remélem, végül kiderül, hogy ezt következmények nélkül nem lehet megtenni.

Ez utóbbi megjegyzését saját közösségi platformján, a Truth Social-ön tette közzé Donald Trump, mint ahogy ezen a felületen szokott félmondatokban fontos dolgokat bejelenteni. Az átfogó vámok 90 napra történő felfüggesztéséről szóló döntés bejelentése előtt például – a bennfentes tőzsdei kereskedés gyanúját felvetve – nem sokkal azt írta követőinek, hogy itt a „nagyszerű alkalom a vásárlásra”.

Elvonatkoztatva kicsit attól, hogy Trump miként használja a közösségi médiát, azt ki lehet jelenteni, hogy a ma emberét a nagyon rövidtávú gondolkodás jellemzi, miután a közösségi médián keresztül történő rövid kommunikáció drámaian lecsökkentette az emberek figyelmét. Egy-egy bejegyzést pár másodperc alatt átfutva alkotnak véleményt, ahelyett, hogy részletes elemzések olvasása révén árnyaltabban gondolkodnának különböző kérdésekről.

Ez a jelenség egyben fokozta a szélsőséges álláspontok terjedését, a vélemények polarizációját.

Ezt a kérdést boncolgatja majd a készülő új könyvem, amelyet egykori diákommal, az indiai-amerikai Raoul Wadhwával írok. A tervezett kötetünk – amelynek munkacíme: Árnyalt gondolkodás: elveszett, de visszaszerezhető – azt fogja megvizsgálni, hogy a modern információs technológiák korában hogyan lehet visszatérni a bonyolult problémákra vonatkozó árnyalt megközelítéshez, gondolkodáshoz, az eltérő érvelések integrálásához. Úgy véljük, hogy ez egy olyan elhanyagolt téma, amellyel a társadalom nem nézett szembe:

az információfogyasztás módja sokkal jobban befolyásolja gondolkodási folyamatainkat, mint azt sejtjük.

A tavaly megjelent Feedback: How to Destroy or Save the World című könyvében azt is aggasztó folyamatként írja le, hogy az USA-ban a nagyvállalati és pénzügyi elit kezében egyre nagyobb politikai hatalom koncentrálódik, amivel ez a kör képes a gazdaságot működtető szabályok befolyásolására oly módon, hogy az nem a többség érdekeit képviseli. Azóta Elon Musk a világ egyik leggazdagabb embere közvetlen kormányzati megbízást is kapott a Trump-adminisztráció kormányzati hatékonysági részlegének (DOGE) élén, bár minapi bejelentés szerint májustól jelentősen csökkenti ténykedését e pozíciójában.

Nem vitás, hogy Elon Musk cégei – a Tesla, SpaceX, Neuralink és a Starlink – globális szinten befolyásolják az ipart, a haditechnikát, az energiapolitikát. Ez a gazdasági súly nyilvánvalóan politikai befolyássá vált, és nem igazán értem, hogy ezt az egész jelenséget a magukat konzervatívnak nevező politikai szereplők hogyan nyelik le. Elon Muskot senki nem választotta meg, még szenátusi meghallgatása sem volt.

Ha a gazdaságot működtető szabályokat elsősorban a hatalommal és vagyonnal rendelkező emberek alkotják, ördögi kör, egy olyan mechanizmus alakulhat ki, amely segíti az ultragazdagokat abban, hogy politikusokat, akár bírókat vásároljanak meg.

Ez a mechanizmus a jövedelem és a vagyon felfelé irányuló eloszlására irányul az alsó 90 százaléktól a felső rétegek felé. Az ördögi ciklusok azonban sosem végtelenek, reménykedhetünk abban, hogy erényes ciklusok is kialakulhatnak, amelyek legalább a káros hatásokat ellensúlyozzák.

Számos elemzés szerint Trump vámintézkedései majd visszafele sülnek el jelentős inflációt okozva az USA-ban, ami akár a korábban Trumpra szavazók egy részének kiábrándulását is okozhatja. Mire számít, a 2026-os félidős választásoknál történhet egyfajta elmozdulás a jelenlegi helyzethez képest, amikor is a kongresszus mindkét házát republikánus többség irányítja?

A számítás azt jelentené, hogy van valami modellem, ami alapján ezt előre jelezhetném. Úgy látom, a kulcs a talán az alig vagy nem létező józan konzervatív politikusok kezében van. Nekik – és nem a „radikális baloldali bolondoknak”, ahogy Trump nevezi a másik oldalt – kellene azt mondani, hogy ebből elég, ezzel az iránnyal nem vállalunk közösséget.

Néha azt gondolom, hogy nem tart ki négy évig ez az őrület. Az inga ugyanis vissza szokott lendülni.

Úgy érzi, hogy már teljesen kilengett ez az inga?

Egyáltalán nem, mert úgy látszik, még mindig tovább lehet feszíteni a húrt, szinte minden nap újabb és újabb meglepetések érnek.

Azt nem tudtam elképzelni korábban, hogy a Harvardtól el lehet venni állami forrásokat, és a Fed elnökét lúzernek lehet nevezni. Nagy annak a veszélye, hogy elfogadottá válnak olyan dolgok, amelyek korábban teljesen elképzelhetetlenek voltak.

Trump lényegében tágítja az úgynevezett Overton-ablakot. (Joseph P. Overton, néhai amerikai politológus elmélete szerint egy adott politikai elképzelés életképessége elsősorban attól függ, hogy abba a tartományba esik-e, amelyben egy adott pillanatban a többség által elfogadható politikai intézkedések tartoznak. Ez a tartomány, az Overton-ablak keretezi azon politikai lépések körét, amelyeket egy politikus ajánlhat anélkül, hogy túl szélsőségesnek tűnne a közvélemény szemében – a szerk.)

Trump valójában annyira tágította az Overton-ablakot, hogy a teljesen lehetetlen is lehetségessé vált.

A már említett Feedback című könyve a visszacsatolás elmélete alapján természeti jelenségek mellett az elmúlt évtizedek főbb gazdasági folyamatait (például a hiperinflációt, tőzsdeválságokat) is elemezte, illetve kitért az autokráciák, illetve demokráciák válságokra adott teljesítményének összehasonlítására. Utóbbi kérdés egyre aktuálisabbá válik napjainkban. Erre milyen értelmezési keretet nyújthat a visszacsatolás elmélete?

A visszacsatolás Norbert Wiener félig elfeledett, 1948-ban leírt kibernetikai elméletének központi fogalma. Kétféle – negatív és pozitív – visszacsatolás létezik. A negatív visszacsatolás legegyszerűbb példáját a fűtési rendszerek termosztátja adja, amelyet, ha egy adott hőfokra beállítunk, akkor az annál alacsonyabb hőmérsékleten a rendszer bekapcsol, az annál magasabb hőmérsékleten viszont kikapcsol. Míg ennek a negatív visszacsatolásnak stabilizáló hatása van, addig a pozitív visszacsatolás felerősíti a kezdeti különbségeket. Így olyan drámai események jöhetnek létre, mint az éghajlati katasztrófák, tőzsdei krachok vagy társadalmi zavargások.

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy az autokráciák vagy a demokráciák teljesítenek-e jobban a különböző válságok kezelésében, azt kell kiemelni, hogy a, hogy a demokratikus intézmények hibajavító mechanizmusokként (szinte termosztátként) működnek. Egy autoriter rendszeren belül nemhogy a fékező utasítás, de még egy lassító sugallat sem hangzik el.

Emlékezetes, hogy Alan Greenspan, a Fed egykori elnöke a 2008-as pénzügyi válság során elismerte, hogy hibázott, amikor bízott a piac önszabályozásában.

Lényegében arra van szükség, hogy az önszabályozási mechanizmusokat ésszerű külső beavatkozással ötvözzük. Ha a szabályozás a demokratikus intézmények kezében marad, az egzisztenciális katasztrófa elkerülhető.

A Feedback könyvem alcíme úgy szól: hogyan pusztítsuk el vagy mentsük meg a világot? Erre az a válaszom, hogy szűk határvonal húzódik a jólét és a pusztulás között, az utóbbi elkerülésére pedig meg kell találnunk a pozitív és negatív visszacsatolás közötti finomhangolt egyensúlyt.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

