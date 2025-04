Így nyomja le rendre az előrejelzéseket a világhódító napenergia

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) a napelemeket a villamosenergia-piacok új királyaként jellemezte a technológia elmúlt évekbeli árzuhanása és terjedése miatt, ezzel együtt a szervezet szisztematikusan alábecsülte a napenergia globális térnyerésének sebességét. Míg a megújuló technológiák, különösen a napelemek és szélturbinák terjedésének várható ütemét sokszor megközelítőleg pontosan sem sikerült modelleznie, a mértékadó jelentéseiről ismert szervezet az olyan fő mutatók jövőbeli alakulását viszonylag pontosan prognosztizálja, mint az energiaigény. A fosszilis források és a nukleáris energia területén viszont az IEA rendre túlbecsülte a várható növekedést.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) éves jelentései (World Energy Outlook - WEO) 1993 óta mérvadóak az energiastatisztikák, valamint a jövőre vonatkozó energiakínálati és -keresleti prognózisok tekintetében, és a WEO forgatókönyvei az évek alatt egyértelműen hivatkozási alappá váltak. Ezzel együtt a WEO legprogresszívebb forgatókönyvei is rendre nagymértékben alábecsülik a megújuló energia technológiák, különösen a napelemek terjedését, amint erre egy új tanulmány részleteiben is rávilágít.

A finnországi LUT (Lappeenranta-Lahti Műszaki) Egyetem új kutatása a WEO 1993 és 2022 között megjelent alapeseti, valamint a magasabb fenntarthatósági szintet feltételező előrejelzéseinek hatékonyságát vizsgálta a tényadatok fényében. Az elemzés eredményei szerint az IEA prognózisai nagyrészt pontosak voltak az olyan fontos mutatók esetében, mint a primer és végső energiaigény, de a megújuló energiaforrások térnyerésére vonatkozó előrejelzések az összes WEO-ban nagymértékben alábecsülték a végül megvalósult növekedés mértékét, különösen a fotovoltaikus (PV) napenergia esetében.

Bizonyos nem várt események, köztük a 2008-as pénzügyi válság és a COVID-19 válság miatti eltérések ellenére az IEA éves jelentéseiben szereplő, a teljes primer energiaigényre vonatkozó előrejelzések nagyrészt az ésszerű előrejelzési hibahatáron belül maradnak.

A 2030 utáni időtávon viszont az előrejelzések viszonylag nagy eltéréseket mutatnak.

A teljes primer energiaigény növekedésére vonatkozó alapeseti IEA előrejelzések és a tényadatok (vastag kék vonal):

Ugyanakkor például a 2010-2016-os időszak fő és leginkább reálisnak tekintett (NPS, New Policies Scenario) forgatókönyvei által a 2020-as napelemes áramtermelés volumenére előre vetített értékek 27,2-84,2%-kal maradtak el a végül realizálódott 824 terawattórás (TWh) tényadattól. A legnagyobb éves napenergia-termelést a vizsgált időszak végén, 2021-ben és 2022-ben született jelentésekben szereplő (STEPS) szcenáriók vetítik előre 2030-ra, 2040-re és 2050-re, de ezek az értékek így is legfeljebb csak a teljes primerenergia-igény, illetve a teljes villamosenergia-termelés 7, illetve 24%-át érik el.

A globális napenergia-termelés és a naperőművek beépített teljesítőképességének várható alakulására vonatkozó alapeseti WEO-forgatókönyvek és a historikus növekedési trend (vastag kék vonal):

Hasonló a helyzet a telepített kapacitás bővülésére vonatkozó prognózisokkal is. A világszerte telepített naperőművek beépített teljesítőképessége 2020 végére elérte a 741 GW-ot, amelynél a 2010 és 2016 közötti (NPS) forgatókönyvekben előre vetített értékek 35,1-85,2%-kal alacsonyabbak.

Az alulbecslés az éves telepítésekre vonatkozó előrejelzésekben is tetten érhető, az IEA előrejelzései a globális PV kapacitás bővülésében a jövőben a piac és a szakértők szerint várható terawattos (TW) nagyságú éves ugrásokat is nagyrészt elmulasztják előre jelezni. A prognózisok idővel fokozatosan egyre magasabb értékeket vetítettek előre, de a 2022-es jelentés alapeseti (STEPS) forgatókönyve így is csak mintegy 250 GW körüli szinten várta tetőzni az éves kapacitásbővülés mértékét a 2030-2040-es időszakban, mielőtt jelentősebb csökkenés jönne szerinte.

Ezzel szemben az IEA saját tényadatai szerint a globális napelemes kapacitás már 2022-ben 240 GW-tal, 2023-ban 456 GW-tal, 2024-ben pedig 593 GW-tal bővülhetett, más előrejelzések szerint pedig 2030 után a növekedés éves mértéke már inkább a 2-3 ezer GW-os nagyságrendben alakulhat, ami 10-15-ször magasabb, mint az Energia Ügynökség központi forgatókönyvében szereplő értékek.

A fotovoltaikus kapacitás éves bővülésére vonatkozó alapeseti IEA előrejelzések és a tényadatok (vastag kék vonal):

A prognosztizált napenergia-termelési és beépített teljesítőképességi értékek azonban nem csak az alapeseti, hanem az ambiciózusabb fenntarthatósági politikát és dinamikusabb energiaátállást feltételező forgatókönyvekben is jelentősen alulmúlták a végül megvalósult növekedést. A 2020-as tényadatokhoz képest a negatív eltérés aránya itt 22,6-80,1%, illetve 30,2-81,4% volt.

A globális napenergia-termelés és a naperőművek beépített teljesítőképességének várható alakulására vonatkozó magasabb növekedést feltételező WEO-forgatókönyvek és a historikus trend (vastag kék vonal):

A napenergia aránya a teljes primerenergia-igény kielégítésében az IEA az ezen elemzésben vizsgált legutóbbi, 2022-es, legoptimistább (NZE) forgatókönyve szerint is mindössze 18,3% lehet 2050-ben, míg más szervezetek újabb klímasemlegességi szcenárióiban akár 40-69%-os értékek is szerepelnek erre vonatkozóan.

Ami az éves napelem-telepítésekre vonatkozó, magasabb növekedést feltételező előrejelzéseket illeti, ezek szintén messze elmaradni látszanak a tényleges kapacitásbővüléstől. Az összes elemzett előrejelzés közül a 2022-es NZE forgatókönyv vetíti előre a legnagyobb éves telepítési értéket a vizsgált időtávon, e szerint a 2040-es évben mintegy 657 GW-tal bővülhet a globális fotovoltaikus kapacitás, mielőtt 2050-ig 385 GW-ra csökken (a 2040 után az éves telepítésekben előre jelzett visszaesés az IEA több más szcenáriójára jellemző). Az IEA 2021 előtti optimista forgatókönyvei pedig mindössze 35-270 GW-os éves fotovoltaikus kapacitásnövekedést valószínűsítettek 2030-ra, 2040-re pedig 54-277 GW-os bővülést.

Ez utóbbi értékeket már tavaly több mint kétszeresen túlszárnyalhatta a piac.

A napenergia költségének folytatódó csökkenésére és a piaci várakozásokra tekintettel pedig a globális napelem-telepítési piac éves nagysága 2025 és 2030 között elérheti az 1000 GW-ot (1 TW-t) az elemzés szerint, ami a 2030-as évek közepére évi 3 TW-ra, 2050-ig pedig 4 TW-re emelkedhet.

A fotovoltaikus kapacitás éves bővülésére vonatkozó magasabb növekedést feltételező IEA előrejelzések és a tényadatok (vastag kék vonal):

Az alábecslés egyébként a szélenergia esetében is jellemző az Energia Ügynökség előrejelzéseire. Például az IEA az évente termelt szélenergia mennyiségére vonatkozó optimistább előrejelzési szcenáriói 6,1-10,8%-os éves átlagos növekedési rátát tartalmaztak a 2000-2020-as időszakra, míg a valóságban a szélerőművek által termelt villamos energia éves mennyisége 21,8%-kal bővült az adott időszakban.

Az elemzésből az is kiderül, hogy miközben a megújulóknál ismételten alálőtt, addig a fosszilis források, valamint a nukleáris energia területén az IEA rendre túlbecsülte a várható növekedést.

A globális atomerőmű kapacitás villamosenergia-termelése (balra) és beépített teljesítőképessége (jobbra) a magasabb növekedést feltételező IEA előrejelzések és a tényadatok (vastag kék vonal) szerint:

