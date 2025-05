Olyan földrengés zajlik az olajpiacon, amit már a hazai kutakon is érezni fogunk

Nem mindennapi kilengéseket láthatunk az olajáraknál, tegnap az OPEC termelés-növelési döntése miatt szakadt be a hordónkénti 60 dolláros szint alá a Brent jegyzése. Az olajkartell döntései nyomán ráadásul akár tartósan is a mostani, rendkívül nyomott szinten maradhat az olajár, pedig az OPEC-tagokak kiemelt érdeke az olajárak magasan tartása. Adódik a kérdés, hogy akkor mégis mire ez az agresszív termelésnövelés, mi zajlik a háttérben? Ami talán ennél is fontosabb: mire számíthatnak a hazai autósok?

Nagyot esett az olajár Több mint 4 százalékot zuhant hétfő reggelre a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj ára, ezzel a hordónkénti 60 dollár alá került az árfolyam, ilyet utoljára április 9-én láthattunk. Idén eddig már közel 20 százalékos mínuszban van a jegyzés. A hosszabb távú grafikon talán még beszédesebb: 2024 márciusa óta látványos eső trendet láthatunk a Brent árfolyamánál, AZ ÁPRILIS 9-ÉN ELÉRT SZINTEN UTOLJÁRA 2021 JANUÁRJÁBAN JÁRT A JEGYZÉS. A lejtmenet idén április elején lett még meredekebb, hiszen a Donald Trump amerikai elnök által belengetett általános vámintézkedések nyomán jelentősen megnőttek az amerikai és globális recessziós félelmek, márpedig egy romló világgazdasági környezetben jellemzően visszaesik az energiatermékek, így az olaj iránti kereslet is. Mi áll a háttérben? A tegnapi meredek mozgás hátterében az áll, hogy az OPEC+ olajkartell jelentős termelésnövelésről döntött: a Szaúd-Arábia vezette nyolc termelő ország még szombaton megállapodott, hogy júniusban további napi 411 000 hordóval növelik a kitermelést. A döntés egyébként nem volt olyan váratlan, hiszen pont egy hónappal azután született, hogy a kartell valósággal sokkolta a piacot a májusi, ugyanilyen mértékű termelésnövelési megállapodással. Mindenesetre a mostani, júniusi termelésnövelés közel háromszorosa a Goldman Sachs által eredetileg előrejelzett napi 140 000 hordónak. Az OPEC+ így két hónap alatt több mint napi 800 000 hordónyi többletkínálatot dob a piacra. A májusi és a júniusi termelésnövelés része annak a fokozatos kivezetési tervnek, amelyről Oroszország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Irak, Algéria, Kazahsztán és Omán állapodott meg a korábban bevezetett 2,2 millió hordó/napos termeléscsökkentés kapcsán. A termelés visszafogása és az egyéb országok termelésének növelése (például USA és Brazília) miatt a kartell ármeghatározó szerepe csökkenni kezdett az olajpiacon, ez az egyik fő motiváció az intézkedés fokozatos kivezetése mögött. Az OPEC+ jelenleg összesen közel napi 5 millió hordóval fogja vissza a kitermelését, és az eredeti tervek szerint a korlátozások nagy része 2026 végéig érvényben maradna. Emellett az is fontos motiváció, hogy a fő termelőnek számító és meghatározó Szaúd-Arábia a kvótákat be nem tartó tagok megbüntetését célozza: ha Irak, Kazahsztán és más, a kvótákat be nem tartó országok nem javítanak a megfelelésen és nem hajtják végre a kompenzációs csökkentéseket, a nyolc tag által vállalt 2,2 millió hordó/nap önkéntes korlátozás novemberig teljesen megszűnhet. Négy, a tárgyalásokra rálátó forrás szerint A CSOPORT VÁRHATÓAN JÚNIUSBAN TOVÁBBI NAPI 411 EZER HORDÓS EMELÉSRŐL DÖNT JÚLIUSRA VONATKOZÓAN, A TREND FOLYTATÓDHAT AUGUSZTUSBAN, SZEPTEMBERBEN ÉS OKTÓBERBEN IS. Mi lesz így a háborúval? Az olajkartell döntései nyomán akár tartósan is a mostani, rendkívül nyomott szinten maradhat az olajár, aminek az egyik legnagyobb kárvallottja nem más lenne, mint Oroszország. Bár a valós Ural (orosz olajtípus) exportárát nehéz meghatározni nyilvános forrásokból, a Reuters által becsült CIF Med Ural ára tegnap reggel hordónként 55 dollár alá süllyedt, miközben az áprilisi orosz költségvetési átlagár 54,7 dollár/hordót tett ki (ez alapján szedi az orosz költségvetés az adókat). Pletser Tamás, az Erste olajpiaci szakérőjének számításai szerint mintegy 47-48 dolláros, költségek utáni olajárat realizál jelenleg az orosz államkassza, ami azért fontos, mert éppen áprilisban módosította az idei költségvetést az orosz kormány, azóta a korábbi 69,7 dollár/hordó Ural átlagárhoz képest 56 dollár/hordó átlagos Ural árral számolnak 2025-ben. 1 dollár átlagár csökkenés az orosz költségvetésben évi 1,9 milliárd dollárral kisebb bevételt jelent, emeli ki a szakértő. Pletser rámutat, hogy egy tartósan 50 dollár alatti olajár-környezet esetén a tavalyi 100 milliárd dolláros orosz külkereskedelmi többlet gyakorlatilag eltűnik, hangsúlyozza: ilyen olajár szinteken nem lehet fenntartani hosszú távon a háborús gazdaságot. 4D sakk a háttérben? Bár több okot is fel lehet sorolni amögött, hogy miért emelnek ilyen agresszív mértékben a kitermelésen az OPEC-országok, azt azért fontos tisztázni, hogy az olajárak magasan tartása nyilvánvalóan fontos érdeke ezeknek az országoknak - korábban 70-80 dolláros szinteket jelöltek meg a vezetők, mint "kívánatos" olajár-szint. Márpedig az alapvetően is csökkenő Brent-trendre ha ráborul egy extra kínálat, akkor az akár tartósan is alacsony árkönyezetet eredményezhet - ennek ismeretében felmerülhet a kérdés, hogy esetleg van még valami a háttérben, a kirakós egy hiányzó darabkája, ami tisztázhatja ezt az ellentétet? Ha hajlunk rá, hogy egy kicsit a zavarosban halásszunk és amolyan "mire gondolt a költő?" - helyzetet játszunk, akkor egy nagyon izgalmas konspirációt találunk, amiről egy április közepi elemzésünkben számoltunk be először. Mielőtt belemennénk a kissé nyakatekert fejtegetésbe, érdemes megismerkedni a „4D-sakk" jelentésével. A 4 dimenziós sakk kifejezés a politikai diskurzusban azt hivatott alátámasztani, hogy Trump látszólag több lépéssel az ellenfelei előtt jár; míg egyesek káoszt látnak a módszereiben és azok következményeit károsnak ítélik meg, azok, akik érteni válik az amerikai elnök stratégiáját,úgy gondolják, hogy egy mélyebb sztori húzódik meg a háttérben, és a végén majd minden összeáll.Jelen pillanatban egyáltalán nem mondható biztosra, hogy egyrészt valóban egy 4D-s sakkjátszma zajlik-e a világpiacon,és ha igen, akkor ezt megnyerheti-e Trump. Ennek megítélését az olvasó fantáziájára és belátására bízzuk. A rövid disclaimer után lássuk, hogy mi is lehet a mesterterv: Donald Trump "drill baby drill" politikájának célja, hogy felpörgesse a hazai szénhidrogén-termelést és a világ energiaexportőrévé tegye az Egyesült Államokat. Két legyet üthet egy csapásra az ide vezető és éppen formálódó tervvel, miszerint: kizárja a világpiacról az orosz és az iráni fosszilis energiát; ezt úgy éri el, hogy 500%-os vámot helyez kilátásba az orosz olaj és gáz vásárlóira, ezután kijárja az OPEC-nél a jelentős kitermelés-felfuttatást, ennek köszönhetően nem lesz hiány az orosz és iráni olaj és gáz eltűnése miatt (legalábbis rövid távon, mert az OPEC eddig bejelentett termelés-növelések kb 800 ezer napi hordóról szólnak, eközben Oroszország 7-7,5 millió hordó/nap olaj és olajtermék exporttal bírnak).

ennek köszönhetően nem lesz hiány az orosz és iráni olaj és gáz eltűnése miatt (legalábbis rövid távon, mert az OPEC eddig bejelentett termelés-növelések kb 800 ezer napi hordóról szólnak, eközben Oroszország 7-7,5 millió hordó/nap olaj és olajtermék exporttal bírnak). az energiabevételek visszavágásán keresztül ellehetetleníti az orosz költségvetést (lsd. korábbi fejezet), ami végül a háború lezárásához vezet, ami szintén egy fontos ígérete volt a kampánya során, ezzel az első légy lecsapva.

ami szintén egy fontos ígérete volt a kampánya során, ezzel az első légy lecsapva. Ezzel a húzással, illetve egyéb szankciókkal (lásd a szerb NIS-olajfinomítóra kivetett intézkedés) növeli a keresletet Európában az amerikai olajra és LNG-re, ezzel ott is van a második légy. A fenti fejtegetés persze nagyon nyakatekert és számos ponton tud sérülni, mindenesetre nem teljesen kizárt, hogy Trump ténykedése is meghúzódik az OPEC cselekedetei mögött. Mi jöhet a kutakon? Nyakatekert konspirációk és összeesküvés-elméletek ide vagy oda, ami biztos: a friss fejleményeknek nagyon is örülhetnek a hazai autósok. Az üzemanyagpiacon ugyanis azonnal megérkezett a reakció az olajár beesésre: a benzin esetében bruttó 7, a gázolaj esetében pedig bruttó 8 forinttal kerül keddtől kevesebbe a nagykereskedelmi ár, ennek nagy része vélhetően a fogyasztói árban is megjelenik. A hazai üzemanyagpiaci kilátásokkal több részletes anyagban is foglalkoztunk a közelmúltban, az egyik legfrissebb írás itt olvasható. A Brent alakulásán felül a forint teljesítménye is egy fontos meghatározója a benzinár alakulásának, márpedig e tekintetben is örülhettek mostanában az autósok: a január közepi lokális csúcs óta közel 13 százalékot erősödött a hazai deviza a dollárral szemben, illetve az euróval szembe is markáns forinterőt láthatunk április közepe óta. Miért fontos a devizateljesítmény?

